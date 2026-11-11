Khám sức khỏe trước khi chung nhà: Không chỉ để biết chuyện sinh con!

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ thăm khám bệnh nhân - Ảnh: BSCC

Hà Nội sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp đôi khám sức khỏe tiền hôn nhân từ ngày 1-1-2027. Tuy nhiên, không ít bạn trẻ vẫn e ngại, cho rằng việc này không cần thiết hoặc thể hiện sự thiếu tin tưởng nhau.

Khám sức khỏe tiền hôn nhân là khám những gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ThS.BS Phạm Thị Mỹ - chuyên ngành hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội - cho hay thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi cặp đôi khám sức khỏe trước kết hôn là một quyết định vượt bậc trong công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Thực tế quá trình thăm khám cho thấy nhiều bạn trẻ vẫn có tâm lý e ngại, hoặc cho rằng việc khám sức khỏe tiền hôn nhân tốn kém, là không cần thiết, là không tin tưởng nhau,…

"Nghị quyết này cũng như khoản hỗ trợ này không chỉ giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn giúp thay đổi nhìn nhận của giới trẻ, giúp việc đi khám tiền hôn nhân trở thành một thói quen văn minh và có trách nhiệm của giới trẻ.

Việc phát hiện sớm và dự phòng bệnh lý ngay từ giai đoạn tiền hôn nhân giúp giảm thiểu đáng kể gánh nặng chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn, chi phí y tế cho các bệnh lý bẩm sinh di truyền về sau", bác sĩ Mỹ cho hay.

Nội dung khám tiền hôn nhân bao gồm khám cơ bản như khám lâm sàng tổng quát. Bác sĩ đo các chỉ số BMI, huyết áp, khai thác tiền sử bản thân và gia đình.

Xét nghiệm sàng lọc các bệnh truyền nhiễm như: HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai và các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục khác nếu có triệu chứng bất thường.

Xét nghiệm cơ bản: tổng phân tích tế bào máu, nhóm máu, đường máu, chức năng gan, chức năng thận, tổng phân tích nước tiểu.

Đánh giá sức khỏe sinh sản: nữ giới có khám phụ khoa, siêu âm tử cung phần phụ, đánh giá dự trữ buồng trứng AMH. Nam giới được khám nam khoa, siêu âm tinh hoàn và làm xét nghiệm tinh dịch đồ.

Các bác sĩ sẽ chỉ định các xét nghiệm chuyên sâu khi các cặp đôi có những chỉ số bất thường như:

Tiền sử gia đình có yếu tố di truyền: gia đình có người mắc bệnh di truyền, dị tật bẩm sinh như Thalassemia, Hemophilia, teo cơ tủy, câm điếc bẩm sinh, thận đa nang…, chậm phát triển trí tuệ.

Tiền sử bất lợi: kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh nhiều dữ dội, tiền sử lưu, sẩy thai nhiều lần, tiền sử mang thai bất thường dị tật, kết hôn muộn ngoài 35 tuổi…

Các xét nghiệm ban đầu có dấu hiệu bất thường: tinh dịch đồ yếu, phát hiện bất thường cơ quan sinh dục, hoặc chỉ số bất thường trên tổng phân tích tế bào máu nghi ngờ mang gene tan máu bẩm sinh Thalassemia.

Bác sĩ khuyến cáo cặp đôi nên khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi mong con 3-6 tháng - Ảnh minh họa

Vì sao cần khám sức khỏe tiền hôn nhân?

Bác sĩ Mỹ nêu rõ, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản và khả năng làm cha mẹ.

Trước hết, thăm khám sẽ giúp đánh giá sơ bộ khả năng sinh sản của cặp đôi, phát hiện sớm các nguyên nhân tiềm ẩn gây vô sinh hiếm muộn (như suy buồng trứng sớm, tinh trùng yếu…) để can thiệp kịp thời.

Phát hiện sớm các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục để điều trị kịp thời cũng như có các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, đồng thời tạo sự thấu hiểu trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân chung.

Phát hiện các bệnh lý toàn thân có liên quan và ảnh hưởng đến thai kỳ như bệnh lý tim mạch, tuyến giáp, tiểu đường… để có kế hoạch điều trị phù hợp trước khi có kế hoạch mang thai đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh an toàn.

Quan trọng nhất, việc khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp ngăn ngừa bệnh lý di truyền và dị tật bẩm sinh.

"Thực tế có những người khỏe mạnh nhưng là người lành mang gene bệnh (phổ biến là bệnh lý tan máu bẩm sinh Thalassemia) khi kết hợp với nhau sẽ có nguy cơ sinh con bị bệnh thể nặng.

Việc phát hiện sớm để có tư vấn của bác sĩ khi cần can thiệp hỗ trợ sinh sản để làm thụ tinh trong ống nghiệm và sàng lọc phôi bị bệnh giúp sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh", bác sĩ Mỹ nêu rõ.

Theo chuyên gia, thời gian tối ưu để đi khám tiền hôn nhân là trước khi thả mong con 3-6 tháng. Khoảng thời gian này đủ để tiêm phòng các loại vắc xin quan trọng cho phụ nữ trước khi mang thai như cúm, thủy đậu, sởi, quai bị, rubella…

Nếu phát hiện bệnh lây nhiễm cũng đủ thời gian để điều trị. Thời gian để bổ sung các vi chất cần thiết cũng như chuẩn bị kế hoạch cho việc mang thai.

Thăm dò ý kiến Trước khi kết hôn, hai bạn có khám sức khỏe tiền hôn nhân? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Có. Không.