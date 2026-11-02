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Cần khám sức khỏe trước khi kết hôn, tham gia tư vấn xây dựng gia đình hạnh phúc

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Không chỉ đồng hành cùng phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn ngay từ khu dân cư, khu nhà trọ công nhân.

Khám sức khỏe trước khi kết hôn: Bước đầu cho gia đình hạnh phúc năm 2026 - Ảnh 1.

Chương trình trao giấy chứng nhận cho các cặp đôi tham gia khám sức khỏe, tư vấn trước khi kết hôn - Ảnh: HỘI PHỤ NỮ

Trang bị kiến thức để xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM phối hợp Chi cục Dân số TP.HCM và Bệnh viện Hùng Vương đã tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ nâng cao chất lượng dân số năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2026, chương trình đã tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn miễn phí cho 203 cặp đôi. Ban tổ chức trao giấy chứng nhận, kết quả khám sức khỏe và quà tặng cho các cặp đôi, góp phần giúp người trẻ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, chuẩn bị hành trang sức khỏe trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Bà Mai Thị Hồng Hoa - Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM - chia sẻ một cuộc hôn nhân bền vững không chỉ bắt đầu từ tình yêu, mà còn cần sự chuẩn bị về sức khỏe, kiến thức và trách nhiệm của cả hai người. Việc tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân vì thế không đơn thuần là cung cấp dịch vụ y tế mà còn góp phần hình thành ý thức chủ động chăm sóc bản thân, bạn đời và thế hệ tương lai.

Dịp này, ban tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh "Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc" lần thứ 3 năm 2026 cho 16 gia đình có tác phẩm tiêu biểu, được lựa chọn qua các vòng sơ khảo, chung khảo và bình chọn trực tuyến.

Những khoảnh khắc đời thường được ghi lại qua các tác phẩm góp phần lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia, gắn kết giữa các thành viên, đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Các đại biểu và cặp đôi còn tham gia chuyên đề tập huấn "Nghệ thuật tổ chức cuộc sống gia đình", chủ đề "Cùng xây mái ấm", do tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A trình bày. Những nội dung về quản lý tài chính, phân chia trách nhiệm, nuôi dạy con cái và gìn giữ hạnh phúc gia đình giúp các cặp đôi có thêm kiến thức, kỹ năng để cùng nhau vun đắp tổ ấm.

Khám sức khỏe trước khi kết hôn: Bước đầu cho gia đình hạnh phúc năm 2026 - Ảnh 2.
Khám sức khỏe trước khi kết hôn: Bước đầu cho gia đình hạnh phúc năm 2026 - Ảnh 3.

Ban tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi ảnh "Gia đình yêu thương - Vẹn tròn hạnh phúc" lần thứ 3 năm 2026 và trao chứng nhận cho các cặp đôi khám sức khỏe trước khi kết hôn - Ảnh: HỘI PHỤ NỮ

Để khu nhà trọ trở thành nơi an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Tại khu nhà trọ cư xá Phú Hòa, khu phố 7, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Bình (TP.HCM) phối hợp ra mắt các mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", "Khu liên gia phòng cháy, chữa cháy", "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" và "Khu nhà trọ công nhân an toàn, xanh, sạch, không có ma túy".

Trong đó, mô hình "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" hướng đến một yêu cầu gần gũi nhưng thiết thực: nơi ở không chỉ là chỗ nghỉ ngơi sau giờ làm việc, mà còn phải là không gian an toàn, nơi phụ nữ và trẻ em được quan tâm, bảo vệ.

Thông qua mô hình, hội đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích; đồng thời vận động người dân, chủ nhà trọ và người thuê trọ cùng nâng cao trách nhiệm trong xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ phường trao tặng những phần quà đến các hộ dân và người thuê trọ. Công an phường cũng hướng dẫn người dân kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, xử lý tình huống và thoát nạn khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh việc xây dựng không gian văn hóa, các mô hình còn chú trọng phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng ngừa tệ nạn ma túy, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tại khu dân cư.

Khám sức khỏe trước khi kết hôn: Bước đầu cho gia đình hạnh phúc năm 2026 - Ảnh 4.
Khám sức khỏe trước khi kết hôn: Bước đầu cho gia đình hạnh phúc năm 2026 - Ảnh 5.
Khám sức khỏe trước khi kết hôn: Bước đầu cho gia đình hạnh phúc năm 2026 - Ảnh 6.
Khám sức khỏe trước khi kết hôn: Bước đầu cho gia đình hạnh phúc năm 2026 - Ảnh 7.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hòa Bình (TP.HCM) phối hợp ra mắt các mô hình "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", "Khu liên gia phòng cháy, chữa cháy", "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em" và "Khu nhà trọ công nhân an toàn, xanh, sạch, không có ma túy" - Ảnh: HỘI PHỤ NỮ

Cần khám sức khỏe trước khi kết hôn, tham gia tư vấn xây dựng gia đình hạnh phúc - Ảnh 8.Bộ Y tế đề xuất tổ chức khóa học cho các cặp đôi trước khi kết hôn

Bộ Y tế đề xuất tổ chức các khóa học trước kết hôn. Các khóa học này dự kiến cung cấp kiến thức, kỹ năng về hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, mang thai và sinh con, sử dụng và quản lý tài chính gia đình.

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KIM ANH
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    Chủ đề: phụ nữ kết hôn hôn nhân sức khỏe trẻ em

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