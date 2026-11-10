Xét xử vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Chi 8.000-10.000 đồng mỗi bình để được kiểm định 'đạt'

Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Vietlink, bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh: T.L.

Ngày mai (11-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, cùng các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Trong đó, Đặng Quốc Hoàng (Giám đốc Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (Giám đốc Công ty An Phú) và Dong Liang (quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ba bị cáo Phạm Đức Cảnh (cựu giám đốc Xí nghiệp xây dựng phòng cháy chữa cháy), Phạm Thị Hương (Giám đốc Công ty Phương Nam) và Đặng Kim Tựu (Trưởng phòng kiểm định Công ty Phương Nam) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ba bị cáo còn lại gồm Đinh Xuân Các, Nguyễn Khắc Toàn và Nguyễn Đức Trung bị xét xử về tội giả mạo trong công tác.

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Lê Quang Chiều làm chủ tọa. Một kiểm sát viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày.

Chi tiền hối lộ theo từng bình chữa cháy để được kiểm định "đạt"

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Vietlink do Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân thành lập, kinh doanh các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy mang nhãn hiệu Dragon.

Từ tháng 6-2023, Vietlink thuê Công ty TNHH Công nghệ phòng cháy chữa cháy Phương Nam thực hiện kiểm định sản phẩm trước khi bán ra thị trường.

Mặc dù bình chữa cháy do Vietlink sản xuất không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn thỏa thuận với Phạm Đức Cảnh về việc chi tiền ngoài hợp đồng để sản phẩm được kiểm định đạt chuẩn.

Cáo trạng xác định sau khi nhận lời, Cảnh chỉ đạo Phạm Thị Hương, Giám đốc Công ty Phương Nam, cùng Đặng Kim Tựu tổ chức lấy mẫu và kiểm định sai quy trình.

Từ đó, những bình chữa cháy có chất lượng không đạt yêu cầu vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định để đưa ra thị trường. Số tiền chi ngoài hợp đồng được hai bên thỏa thuận tính theo từng sản phẩm.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2023 đến tháng 12-2024, mức chi là 8.000 đồng cho mỗi bình bột chữa cháy và 3.000 đồng đối với các sản phẩm như lăng, vòi, van chữa cháy.

Sang năm 2025, khoản tiền này tăng lên 10.000 đồng mỗi bình bột chữa cháy và 5.000 đồng đối với những sản phẩm còn lại.

Theo cơ quan truy tố, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Ngân đưa hối lộ là hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Đức Cảnh bị cáo buộc nhận gần 15 tỉ đồng, Phạm Thị Hương nhận hơn 2,2 tỉ đồng và chia lại cho Đặng Kim Tựu 160 triệu đồng.

Những khoản tiền này được giao nhận qua nhiều lần, tại ngân hàng, quán cà phê, nhà riêng và một số địa điểm khác.

Riêng Phạm Đức Cảnh, cáo trạng nêu một lần bị cáo nhận 8,5 tỉ đồng tại ngân hàng và hai lần nhận tổng cộng hơn 2,4 tỉ đồng tại quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo, TP.HCM. Đến giai đoạn điều tra, Cảnh cùng gia đình đã nộp hơn 14,5 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Sản xuất 1,27 triệu bình chữa cháy giả, thu về hơn 460 tỉ đồng

Theo hồ sơ vụ án, hoạt động kinh doanh bình chữa cháy Dragon của Vietlink bắt đầu từ việc nhập khẩu sản phẩm thành phẩm của Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Tuy nhiên, từ năm 2019, doanh nghiệp chuyển sang liên kết với Công ty Long Thành, có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, để nhập bột chữa cháy có hàm lượng chất chữa cháy thấp, cùng vỏ bình, máy móc và linh kiện phục vụ sản xuất.

Nhà máy ban đầu đặt tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội, sau đó chuyển vào Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng, Tây Ninh.

Nguyễn Thị Kim Ngân được xác định điều hành chung hoạt động của Vietlink. Đặng Quốc Hoàng trực tiếp phụ trách sản xuất, quản lý nguyên liệu, hàng thành phẩm và công nhân tại nhà máy.

Phía Công ty Long Thành còn cử Dong Liang (Đồng Lượng, quốc tịch Trung Quốc) sang Việt Nam tham gia điều phối, giám sát sản xuất và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc.

Cáo trạng xác định trong giai đoạn này, Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ hơn một triệu bình bột chữa cháy Dragon giả, thu về hơn 344 tỉ đồng.

Cuối năm 2024, hoạt động sản xuất được chuyển sang Công ty cổ phần Điện và Chiếu sáng An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc.

Dù thay đổi doanh nghiệp, nhà máy tại Tây Ninh vẫn tiếp tục vận hành, nguồn nguyên liệu nhập từ Công ty Long Thành được duy trì.

Trong năm 2025, Công ty An Phú tiếp tục sản xuất, tiêu thụ khoảng 226.000 bình bột chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả, với doanh thu gần 118 tỉ đồng.

Tổng cộng, hai doanh nghiệp bị cáo buộc đã sản xuất, tiêu thụ hơn 1,27 triệu bình bột chữa cháy giả, thu về hơn 460 tỉ đồng.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định nhiều mẫu bình bột chữa cháy Dragon không bảo đảm hàm lượng chất chữa cháy theo yêu cầu.

Máy móc không được kiểm tra vẫn có giấy chứng nhận "đạt"

Không chỉ những bình chữa cháy kém chất lượng được kiểm định đạt chuẩn, quá trình điều tra còn phát hiện hành vi cấp khống giấy chứng nhận cho các máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định.

Theo cáo trạng, năm 2022, Phạm Đức Cảnh thuê Nguyễn Đức Trung (trưởng phòng thuộc Viện đo lường Việt Nam) thực hiện hiệu chuẩn thiết bị của Công ty Phương Nam.

Dù biết máy móc không đạt chuẩn để đưa vào sử dụng, Trung vẫn trao đổi với Nguyễn Khắc Toàn, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TechBoss, về việc không cần đến kiểm tra mà lập luôn kết quả và giấy chứng nhận đạt.

Toàn báo cáo Đinh Xuân Các, Giám đốc Công ty TechBoss, và được đồng ý. Theo cách làm này, thông số kỹ thuật của máy móc được cung cấp để lập kết quả, thay vì thực hiện kiểm tra theo đúng quy trình. Giấy chứng nhận sau đó được ký, đóng dấu doanh nghiệp.

Từ cuối năm 2022 đến hết năm 2024, ba bị cáo bị cáo buộc đã cấp khống giấy chứng nhận cho 302 lượt máy móc, thiết bị của Công ty Phương Nam, thu phí hơn 353 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định các dấu tròn, dấu giáp lai trên những giấy tờ được giám định đều là dấu thật, nhưng việc cấp giấy chứng nhận không được thực hiện đúng quy trình.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Kim Ngân đã bị khởi tố về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa hối lộ. Tuy nhiên do Ngân đã bỏ trốn, cơ quan điều tra tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Hối lộ hơn 17 tỉ, giao tiền cả ở quán cà phê Hơn 8,5 tỉ đồng được giao tại ngân hàng, nhiều khoản tiền tỉ khác được trao ở quán cà phê, nhà riêng. Theo cáo trạng, để bình chữa cháy giả được kiểm định đạt chuẩn, Nguyễn Thị Kim Ngân đã chi hối lộ hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, một cựu giám đốc xí nghiệp phòng cháy chữa cháy nhận gần 15 tỉ đồng, nữ giám đốc công ty kiểm định nhận hơn 2 tỉ đồng.



