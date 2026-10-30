Vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Nhập hơn 500 tỉ đồng hàng từ công ty Trung Quốc

Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Vietlink, bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh: T.L.

Từ năm 2019 đến hết năm 2024, Công ty Vietlink đã nhập hơn 402 tỉ đồng hàng hóa từ Công ty Long Thành ở Sơn Đông, Trung Quốc, gồm bột chữa cháy có hàm lượng chất chữa cháy rất thấp, vỏ bình, bình chữa cháy khí CO₂ và các linh kiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Đầu năm 2025, sau khi nhà xưởng và dây chuyền sản xuất được chuyển sang Công ty An Phú, nguồn hàng từ Trung Quốc vẫn tiếp tục được nhập về. Chỉ trong giai đoạn này, An Phú đã mua thêm lượng hàng hóa trị giá hơn 101 tỉ đồng từ Công ty Long Thành.

Tổng cộng, doanh nghiệp Trung Quốc đã bán cho hai công ty tại Việt Nam số hàng hóa trị giá hơn 504 tỉ đồng.

Đây là một trong những nội dung được làm rõ trong cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố 9 bị can liên quan vụ sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình bột chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon, cùng các hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội, dự kiến đưa ra xét xử ngày 11-11.

Nhập bột chữa cháy kém chất lượng từ công ty Trung Quốc về sản xuất bình Dragon

Theo cáo trạng, năm 2016, Đặng Quốc Hoàng (sinh năm 1974) cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1978) thành lập, điều hành Công ty Vietlink, chuyên kinh doanh các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy mang nhãn hiệu Dragon.

Năm 2018, Vietlink nhập khẩu bình chữa cháy thành phẩm từ Trung Quốc, sau đó dán nhãn Dragon của công ty để bán ra thị trường.

Hoạt động kinh doanh thay đổi từ năm 2019, khi Vietlink liên kết với Công ty Shandong LongCheng Fire Science And Technology Co., Ltd, (tên phiên âm là Công ty phòng cháy chữa cháy Long Thành, gọi tắt là Công ty Long Thành), có trụ sở tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Thay vì chỉ nhập bình chữa cháy thành phẩm, Vietlink thỏa thuận mua bột chữa cháy có hàm lượng chất chữa cháy thấp, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, cùng vỏ bình, bình chữa cháy khí CO₂, máy móc và linh kiện để tổ chức sản xuất trong nước.

Nhà máy ban đầu được đặt tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội. Từ năm 2020, hoạt động sản xuất chuyển vào Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng ở Tây Ninh.

Trong giai đoạn này, Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành chung hoạt động của Vietlink, còn Đặng Quốc Hoàng trực tiếp phụ trách sản xuất bình bột chữa cháy, quản lý nguyên liệu nhập khẩu, hàng thành phẩm và công nhân tại nhà máy.

Phía đối tác Trung Quốc cũng tham gia quá trình sản xuất tại Việt Nam.

Cáo trạng xác định bị can Dong Liang (Đồng Lượng, quốc tịch Trung Quốc) từng tham gia đàm phán, thỏa thuận hợp tác giữa Vietlink và Công ty Long Thành.

Sau khi hai doanh nghiệp liên kết, Công ty Long Thành cử Đồng Lượng sang Việt Nam để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời trực tiếp tham gia sản xuất và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc làm việc tại Vietlink.

Nguồn nguyên liệu, máy móc và linh kiện từ Sơn Đông được đưa về các nhà máy tại Việt Nam để sản xuất bình chữa cháy Dragon, sau đó bán ra thị trường thông qua các đại lý.

Tuy nhiên, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định nhiều lô bình bột chữa cháy Dragon là hàng giả do hàm lượng chất chữa cháy không đạt yêu cầu.

Đáng chú ý, tại một mẫu bột chữa cháy được giám định, hàm lượng chất NH₄H₂PO₄ chỉ chiếm 3,62%, còn (NH₄)₂SO₄ chiếm 0,88% về khối lượng. Nhiều mẫu khác cũng có hàm lượng chất chữa cháy không đạt tiêu chuẩn.

Riêng các mẫu bình chữa cháy khí CO₂ được giám định có hàm lượng khí CO₂ trên 99,5%, đáp ứng tiêu chuẩn được viện dẫn, không thuộc nhóm bình bột bị xác định là hàng giả.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn hoạt động, Công ty Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ hơn 1 triệu bình bột chữa cháy Dragon giả, bán được hơn 344 tỉ đồng.

Chuyển nhà máy sang công ty mới, tiếp tục nhập hơn 100 tỉ đồng hàng Trung Quốc

Đến cuối năm 2024, Vietlink chuyển hoạt động sản xuất bình chữa cháy sang một doanh nghiệp khác nhưng vẫn duy trì nguồn hàng từ Công ty Long Thành.

Nguyễn Thị Kim Ngân và Đặng Quốc Hoàng thỏa thuận với Phùng Hữu Lợi (Giám đốc Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú) chuyển nhượng toàn bộ nhà xưởng và hệ thống dây chuyền sản xuất bình chữa cháy cho An Phú.

Sau chuyển nhượng, nhà máy tại Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng tiếp tục hoạt động.

Theo cáo trạng, Phùng Hữu Lợi cùng Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành chung công ty. Đặng Quốc Hoàng trực tiếp phụ trách sản xuất bình bột chữa cháy, quản lý nguyên liệu nhập về, thành phẩm và nhân viên tại nhà máy.

Bị can Đồng Lượng, người được Công ty Long Thành cử sang Việt Nam trước đó, vẫn thực hiện các công việc như trước thời điểm chuyển nhượng.

Nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc cũng được duy trì. Trong năm 2025, An Phú tiếp tục nhập bột chữa cháy có hàm lượng chất chữa cháy thấp, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, cùng vỏ bình và linh kiện sản xuất từ Công ty Long Thành, với tổng giá trị hàng hóa hơn 101,5 tỉ đồng.

Cộng với hơn 402,5 tỉ đồng hàng hóa đã bán cho Vietlink trong giai đoạn 2019-2024, tổng giá trị hàng mà Công ty Long Thành cung cấp cho hai doanh nghiệp hơn 504 tỉ đồng.

Số tiền này bao gồm nhiều loại hàng hóa nhập khẩu, không phải toàn bộ là giá trị bột chữa cháy kém chất lượng.

Cơ quan điều tra xác định trong năm 2025, An Phú đã sản xuất, tiêu thụ 310.000 bình chữa cháy Dragon các loại, trong đó có 226.000 bình bột bị xác định là hàng giả.

Cả hai giai đoạn sản xuất của Vietlink và An Phú, tổng cộng hơn 1,27 triệu bình bột chữa cháy Dragon giả đã được sản xuất, tiêu thụ trên thị trường.

Để các bình chữa cháy kém chất lượng được kiểm định đạt chuẩn, Nguyễn Thị Kim Ngân còn bị xác định đã thỏa thuận chi tiền ngoài hợp đồng cho Phạm Đức Cảnh, người trực tiếp điều hành Công ty TNHH Công nghệ phòng cháy chữa cháy Phương Nam.

Theo thỏa thuận, Cảnh chỉ đạo việc lấy mẫu, kiểm định sai quy trình để những bình bột chữa cháy kém chất lượng vẫn có kết quả “đạt”, được cấp giấy chứng nhận kiểm định và đưa ra thị trường.

Tiền hối lộ được tính theo từng sản phẩm, ban đầu 8.000 đồng mỗi bình bột chữa cháy, sau tăng lên 10.000 đồng mỗi bình.

Cơ quan truy tố xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Ngân đưa hối lộ là hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Đức Cảnh nhận gần 15 tỉ đồng, Phạm Thị Hương - Giám đốc Công ty Phương Nam, nhận hơn 2 tỉ đồng và chia lại cho Đặng Kim Tựu 160 triệu đồng.

Chưa xử lý doanh nghiệp Trung Quốc vì chưa có kết quả tương trợ tư pháp Theo cáo trạng, Công ty Long Thành do ông Cui Qing Hai (Thôi Khánh Hải) làm giám đốc, có trụ sở tại Sơn Đông, Trung Quốc. Tài liệu điều tra thể hiện từ năm 2019-2024, công ty đã bán bột chữa cháy có tỉ lệ chữa cháy rất thấp, các linh kiện cho hai doanh nghiệp tổng 500 tỉ. Lời khai của Đặng Quốc Hoàng, Đồng Lượng thể hiện việc liên kết sản xuất giữa Công ty Long Thành với Vietlink và An Phú. Để làm rõ trách nhiệm liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, ủy thác cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc tiến hành một số biện pháp điều tra đối với Công ty Long Thành. Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành cáo trạng, cơ quan chức năng Trung Quốc chưa có kết quả trả lời. Do đó, Công an TP Hà Nội chưa có cơ sở đề nghị xử lý doanh nghiệp này. Đối với Nguyễn Thị Kim Ngân, cơ quan điều tra đã khởi tố về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa hối lộ. Tuy nhiên, do Ngân bỏ trốn nên hành vi của người này được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Hối lộ hơn 17 tỉ, giao tiền cả ở quán cà phê Hơn 8,5 tỉ đồng được giao tại ngân hàng, nhiều khoản tiền tỉ khác được trao ở quán cà phê, nhà riêng. Theo cáo trạng, để bình chữa cháy giả được kiểm định đạt chuẩn, Nguyễn Thị Kim Ngân đã chi hối lộ hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, một cựu giám đốc xí nghiệp phòng cháy chữa cháy nhận gần 15 tỉ đồng, nữ giám đốc công ty kiểm định nhận hơn 2 tỉ đồng.



