Vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Hối lộ hơn 17 tỉ, giao tiền cả ở quán cà phê

Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Vietlink, bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh: T.L.

Tại một chi nhánh Ngân hàng Sacombank ở quận 11 (cũ), TP.HCM, Phạm Đức Cảnh (47 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp xây dựng phòng cháy chữa cháy) nhận 8,5 tỉ đồng từ Nguyễn Đức Tài và Lê Đình Thắng, hai nhân viên Công ty Vietlink.

Đây là một trong những lần nhận tiền lớn được cơ quan điều tra làm rõ trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình bột chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội mới ban hành, số tiền Cảnh nhận là khoản hối lộ liên quan việc kiểm định chất lượng bình chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất. Những lần giao tiền sau đó không chỉ diễn ra ở ngân hàng.

Từ quán cà phê đến những cuộc giao tiền tại nhà riêng

Theo cáo trạng, ngày 4-4-2024, Cảnh nhận hơn 1 tỉ đồng từ Lê Đình Thắng tại quán cà phê T78, số 78 Trần Quốc Thảo, TP.HCM.

Chưa đầy hai tuần sau, ngày 16-4-2024, cũng tại quán cà phê này, Thắng giao thêm cho Cảnh gần 1,5 tỉ đồng.

Như vậy, qua hai lần giao tiền ở quán cà phê T78, Cảnh bị cáo buộc đã nhận tổng cộng hơn 2,4 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, việc giao nhận tiền còn diễn ra tại nhà riêng của Cảnh trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Cụ thể, ngày 29-4-2025, Cảnh nhận hơn 1,4 tỉ đồng từ Vũ Ngọc Thanh Trúc và Phạm Đức Huy.

Đến ngày 24-5-2025, Phạm Ngọc Uyên Phương và Lê Thị Thảo Nguyên tiếp tục giao cho Cảnh hơn 847 triệu đồng cũng tại nhà riêng của người này.

Ngoài các khoản tiền giao tại ngân hàng, quán cà phê và nhà riêng, cáo trạng còn ghi nhận ba lần Cảnh nhận tiền tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên 990.

Trong đó, một lần Cảnh nhận hơn 651 triệu đồng và lần sau nhận thêm gần 87 triệu đồng từ Phạm Ngọc Uyên Phương và Lê Thị Thảo Nguyên.

Lần thứ 3, Cảnh tiếp tục nhận hơn 887 triệu đồng từ Trần Đình Thảo.

Tổng cộng, cơ quan truy tố xác định Phạm Đức Cảnh đã nhận gần 15 tỉ đồng hối lộ qua nhiều lần, thông qua các nhân viên Công ty Vietlink.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Đáng chú ý, Cảnh không đứng tên thành lập doanh nghiệp thực hiện hoạt động kiểm định bình chữa cháy, nhưng lại là người trực tiếp điều hành công ty này.

Theo cáo trạng, Cảnh là Giám đốc Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 tại TP.HCM. Do không đứng tên thành lập doanh nghiệp được, Cảnh nhờ Phạm Thị Hương đứng ra thành lập Công ty TNHH Công nghệ phòng cháy chữa cháy Phương Nam.

Hương giữ chức Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật. Sau khi doanh nghiệp được thành lập, Cảnh trực tiếp điều hành hoạt động.

Cảnh thuê Đặng Kim Tựu (sinh năm 1984), người có chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, làm Trưởng phòng kiểm định. Ngoài ra, Cảnh còn thuê Lê Tam Phước, người có chuyên môn kỹ thuật hệ thống, cùng một số nhân viên khác làm việc tại Công ty Phương Nam.

Các hoạt động của công ty được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Cảnh.

Chi tiền theo từng bình chữa cháy để được kiểm định đạt chuẩn

Từ tháng 6-2023, Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định các sản phẩm bình chữa cháy do doanh nghiệp sản xuất.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, những sản phẩm bình chữa cháy này có chất lượng kém, không bảo đảm tiêu chuẩn.

Để các lô hàng được dán tem kiểm định đạt chuẩn và bán ra thị trường, Nguyễn Thị Kim Ngân, người điều hành hoạt động Công ty Vietlink, đã thỏa thuận với Phạm Đức Cảnh về việc chi tiền ngoài hợp đồng kiểm định.

Đổi lại, Cảnh chỉ đạo việc lấy mẫu, kiểm định không đúng quy trình, quy định, tạo điều kiện để các bình bột chữa cháy kém chất lượng được cấp giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Sau khi thống nhất với Ngân, Cảnh trao đổi với Phạm Thị Hương và Đặng Kim Tựu về việc nhận tiền từ doanh nghiệp để thực hiện kiểm định.

Theo cáo trạng, Hương và Tựu đã cụ thể hóa chỉ đạo của Cảnh bằng việc điều hành nhân viên Công ty Phương Nam tiếp nhận, lấy mẫu và kiểm định sai quy trình, tạo ra kết quả đạt chất lượng cho những sản phẩm được kiểm định.

Số tiền hối lộ được thỏa thuận tính theo từng bình chữa cháy và các thiết bị liên quan, cáo trạng nêu.

Trong giai đoạn từ tháng 6-2023 đến tháng 12-2024, mức chi được xác định là 8.000 đồng cho mỗi bình bột chữa cháy, 3.000 đồng cho mỗi sản phẩm như lăng, vòi, van chữa cháy.

Từ tháng 1 đến tháng 9-2025, mức chi tăng lên 10.000 đồng mỗi bình bột chữa cháy và 5.000 đồng đối với các sản phẩm khác nêu trên.

Theo cơ quan truy tố, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Ngân đưa hối lộ là hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Đức Cảnh nhận gần 15 tỉ đồng, Phạm Thị Hương nhận hơn 2 tỉ đồng và chia lại cho Đặng Kim Tựu 160 triệu đồng.

Riêng khoản tiền Phạm Thị Hương nhận được thực hiện qua bảy lần, từ tháng 12-2024 đến tháng 9-2025.

Theo cáo trạng, Công ty Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ hơn 1 triệu bình bột chữa cháy Dragon giả. Sau khi hoạt động sản xuất chuyển sang Công ty CP điện và chiếu sáng An Phú, doanh nghiệp này tiếp tục sản xuất, tiêu thụ 226,5 nghìn bình bột Dragon giả.

Tổng cộng, hơn 1,27 triệu bình bột chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả đã được sản xuất, tiêu thụ trên thị trường.

Liên quan việc khắc phục hậu quả, cơ quan truy tố ghi nhận Phạm Đức Cảnh và gia đình đã nộp hơn 14,5 tỉ đồng so với khoản gần 15 tỉ đồng bị cáo buộc nhận hối lộ.

Đối với Nguyễn Thị Kim Ngân, cơ quan điều tra đã khởi tố về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa hối lộ. Tuy nhiên, do Ngân bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý sau. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố Phạm Đức Cảnh, Phạm Thị Hương và Đặng Kim Tựu về tội nhận hối lộ. Sáu bị can khác bị truy tố về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và giả mạo trong công tác. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Dự kiến ngày 11-11, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm.