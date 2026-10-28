Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Hối lộ hơn 17 tỉ, giao tiền cả ở quán cà phê

tác giả
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

Hơn 8,5 tỉ đồng được giao tại ngân hàng, nhiều khoản tiền tỉ khác được trao ở quán cà phê, nhà riêng. Theo cáo trạng, để bình chữa cháy giả được kiểm định đạt chuẩn, Nguyễn Thị Kim Ngân đã chi hối lộ hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, một cựu giám đốc xí nghiệp phòng cháy chữa cháy nhận gần 15 tỉ đồng, nữ giám đốc công ty kiểm định nhận hơn 2 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Vietlink, bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả - Ảnh: T.L.

Tại một chi nhánh Ngân hàng Sacombank ở quận 11 (cũ), TP.HCM, Phạm Đức Cảnh (47 tuổi, nguyên Giám đốc Xí nghiệp xây dựng phòng cháy chữa cháy) nhận 8,5 tỉ đồng từ Nguyễn Đức Tài và Lê Đình Thắng, hai nhân viên Công ty Vietlink.

Đây là một trong những lần nhận tiền lớn được cơ quan điều tra làm rõ trong vụ án sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình bột chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội mới ban hành, số tiền Cảnh nhận là khoản hối lộ liên quan việc kiểm định chất lượng bình chữa cháy do Công ty Vietlink sản xuất. Những lần giao tiền sau đó không chỉ diễn ra ở ngân hàng.

Từ quán cà phê đến những cuộc giao tiền tại nhà riêng

Theo cáo trạng, ngày 4-4-2024, Cảnh nhận hơn 1 tỉ đồng từ Lê Đình Thắng tại quán cà phê T78, số 78 Trần Quốc Thảo, TP.HCM.

Chưa đầy hai tuần sau, ngày 16-4-2024, cũng tại quán cà phê này, Thắng giao thêm cho Cảnh gần 1,5 tỉ đồng.

Như vậy, qua hai lần giao tiền ở quán cà phê T78, Cảnh bị cáo buộc đã nhận tổng cộng hơn 2,4 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, việc giao nhận tiền còn diễn ra tại nhà riêng của Cảnh trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM.

Cụ thể, ngày 29-4-2025, Cảnh nhận hơn 1,4 tỉ đồng từ Vũ Ngọc Thanh Trúc và Phạm Đức Huy.

Đến ngày 24-5-2025, Phạm Ngọc Uyên Phương và Lê Thị Thảo Nguyên tiếp tục giao cho Cảnh hơn 847 triệu đồng cũng tại nhà riêng của người này.

Ngoài các khoản tiền giao tại ngân hàng, quán cà phê và nhà riêng, cáo trạng còn ghi nhận ba lần Cảnh nhận tiền tại trụ sở Công ty TNHH một thành viên 990.

Trong đó, một lần Cảnh nhận hơn 651 triệu đồng và lần sau nhận thêm gần 87 triệu đồng từ Phạm Ngọc Uyên Phương và Lê Thị Thảo Nguyên.

Lần thứ 3, Cảnh tiếp tục nhận hơn 887 triệu đồng từ Trần Đình Thảo.

Tổng cộng, cơ quan truy tố xác định Phạm Đức Cảnh đã nhận gần 15 tỉ đồng hối lộ qua nhiều lần, thông qua các nhân viên Công ty Vietlink.

- Ảnh 2.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Đáng chú ý, Cảnh không đứng tên thành lập doanh nghiệp thực hiện hoạt động kiểm định bình chữa cháy, nhưng lại là người trực tiếp điều hành công ty này.

Theo cáo trạng, Cảnh là Giám đốc Trung tâm thiết bị phòng cháy chữa cháy 4/10 tại TP.HCM. Do không đứng tên thành lập doanh nghiệp được, Cảnh nhờ Phạm Thị Hương đứng ra thành lập Công ty TNHH Công nghệ phòng cháy chữa cháy Phương Nam.

Hương giữ chức Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật. Sau khi doanh nghiệp được thành lập, Cảnh trực tiếp điều hành hoạt động.

Cảnh thuê Đặng Kim Tựu (sinh năm 1984), người có chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, làm Trưởng phòng kiểm định. Ngoài ra, Cảnh còn thuê Lê Tam Phước, người có chuyên môn kỹ thuật hệ thống, cùng một số nhân viên khác làm việc tại Công ty Phương Nam.

Các hoạt động của công ty được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Cảnh.

Chi tiền theo từng bình chữa cháy để được kiểm định đạt chuẩn

Từ tháng 6-2023, Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Vietlink thuê Công ty Phương Nam kiểm định các sản phẩm bình chữa cháy do doanh nghiệp sản xuất.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, những sản phẩm bình chữa cháy này có chất lượng kém, không bảo đảm tiêu chuẩn.

Để các lô hàng được dán tem kiểm định đạt chuẩn và bán ra thị trường, Nguyễn Thị Kim Ngân, người điều hành hoạt động Công ty Vietlink, đã thỏa thuận với Phạm Đức Cảnh về việc chi tiền ngoài hợp đồng kiểm định.

Đổi lại, Cảnh chỉ đạo việc lấy mẫu, kiểm định không đúng quy trình, quy định, tạo điều kiện để các bình bột chữa cháy kém chất lượng được cấp giấy chứng nhận kiểm định đạt chất lượng.

- Ảnh 3.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Sau khi thống nhất với Ngân, Cảnh trao đổi với Phạm Thị Hương và Đặng Kim Tựu về việc nhận tiền từ doanh nghiệp để thực hiện kiểm định.

Theo cáo trạng, Hương và Tựu đã cụ thể hóa chỉ đạo của Cảnh bằng việc điều hành nhân viên Công ty Phương Nam tiếp nhận, lấy mẫu và kiểm định sai quy trình, tạo ra kết quả đạt chất lượng cho những sản phẩm được kiểm định.

Số tiền hối lộ được thỏa thuận tính theo từng bình chữa cháy và các thiết bị liên quan, cáo trạng nêu.

Trong giai đoạn từ tháng 6-2023 đến tháng 12-2024, mức chi được xác định là 8.000 đồng cho mỗi bình bột chữa cháy, 3.000 đồng cho mỗi sản phẩm như lăng, vòi, van chữa cháy.

Từ tháng 1 đến tháng 9-2025, mức chi tăng lên 10.000 đồng mỗi bình bột chữa cháy và 5.000 đồng đối với các sản phẩm khác nêu trên.

Theo cơ quan truy tố, tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Ngân đưa hối lộ là hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Đức Cảnh nhận gần 15 tỉ đồng, Phạm Thị Hương nhận hơn 2 tỉ đồng và chia lại cho Đặng Kim Tựu 160 triệu đồng.

Riêng khoản tiền Phạm Thị Hương nhận được thực hiện qua bảy lần, từ tháng 12-2024 đến tháng 9-2025.

Theo cáo trạng, Công ty Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ hơn 1 triệu bình bột chữa cháy Dragon giả. Sau khi hoạt động sản xuất chuyển sang Công ty CP điện và chiếu sáng An Phú, doanh nghiệp này tiếp tục sản xuất, tiêu thụ 226,5 nghìn bình bột Dragon giả.

Tổng cộng, hơn 1,27 triệu bình bột chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả đã được sản xuất, tiêu thụ trên thị trường.

Liên quan việc khắc phục hậu quả, cơ quan truy tố ghi nhận Phạm Đức Cảnh và gia đình đã nộp hơn 14,5 tỉ đồng so với khoản gần 15 tỉ đồng bị cáo buộc nhận hối lộ.

Đối với Nguyễn Thị Kim Ngân, cơ quan điều tra đã khởi tố về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa hối lộ. Tuy nhiên, do Ngân bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách hành vi để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Trong vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố Phạm Đức Cảnh, Phạm Thị Hương và Đặng Kim Tựu về tội nhận hối lộ. Sáu bị can khác bị truy tố về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả và giả mạo trong công tác.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Tòa án nhân dân TP Hà Nội. Dự kiến ngày 11-11, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm.

- Ảnh 4.Mua 180 bình chữa cháy không dập được lửa, lộ đường dây hơn triệu bình giả, hối lộ 17 tỉ

Từ đơn tố giác của một người đàn ông mua 180 bình chữa cháy nhưng khi sử dụng không dập được lửa, công an phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình bột chữa cháy giả, cùng hành vi đưa hối lộ hơn 17 tỉ đồng để được kiểm định đạt chuẩn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nổ bình chữa cháy truy tố Toà án nhân dân TP Hà Nội Công ty Vietlink Đặng Quốc Hoàng

    Dòng sự kiện: Phòng cháy chữa cháy

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất