Mua 180 bình chữa cháy không dập được lửa, lộ đường dây hơn triệu bình giả, hối lộ 17 tỉ

Hai bị can trong vụ án đường dây sản xuất bình chữa cháy giả - Ảnh: CA

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon. Cáo trạng và hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội, dự kiến ngày 11-11, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Trong đó, Đặng Quốc Hoàng (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty Vietlink), Phùng Hữu Lợi (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty An Phú) và Dong Liang (Đồng Lượng, sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Phạm Đức Cảnh (sinh năm 1979, nguyên Giám đốc Xí nghiệp xây dựng phòng cháy chữa cháy), Phạm Thị Hương (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty Phương Nam) cùng Đặng Kim Tựu (trưởng phòng kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy tại Công ty Phương Nam) bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Ba bị can còn lại bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Mua 180 bình chữa cháy hơn 63 triệu đồng nhưng không dập được lửa

Theo cáo trạng, tháng 9-2025, ông Bùi Duy Long (sinh năm 1981, trú tại Hà Nội) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tố giác việc mua bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon nhưng khi sử dụng không dập được đám cháy.

Trước đó, ông Long mua tổng cộng 180 bình chữa cháy các loại, trị giá hơn 63,6 triệu đồng, từ Công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Bách Thắng và Công ty TNHH Vật tư thiết bị Hoàng Anh.

Trong số này, Công ty Bách Thắng bán 110 bình chữa cháy loại 4kg và 8kg. Công ty Hoàng Anh bán 70 bình gồm các loại 20kg, 6kg và bình chữa cháy dạng cầu loại 8kg.

Sau khi tiếp nhận tố giác, cơ quan công an đã thu thập số bình chữa cháy ông Long giao nộp, trưng cầu giám định để làm rõ chất lượng sản phẩm.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các bình bột chữa cháy Dragon được gửi giám định không tìm thấy hai thành phần chất chữa cháy NH4H2PO4 và (NH4)2SO4 như ghi trên bao bì sản phẩm.

Cơ quan giám định kết luận các bình bột chữa cháy này là hàng giả do không bảo đảm hàm lượng chất chữa cháy.

Từ đó, Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra, phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh bình chữa cháy giả với quy mô lớn, liên quan nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh.

Quá trình khám xét nhà máy tại Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng, Tây Ninh, cơ quan công an phát hiện, tạm giữ 53,7 nghìn bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon, 6,4 nghìn bình chữa cháy nhãn hiệu 990 cùng hàng chục nghìn vỏ bình, hàng nghìn kilôgam bột chữa cháy và nhiều máy móc, vật tư phục vụ sản xuất.

Tại các kho hàng ở Hà Nội và TP.HCM, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ hàng chục nghìn bình chữa cháy Dragon cùng nhiều sản phẩm liên quan.

Kết quả giám định xác định nhiều lô bình bột chữa cháy Dragon là hàng giả do tổng hàm lượng chất chữa cháy không đạt yêu cầu.

Theo kết luận định giá tài sản, 135,4 nghìn bình bột chữa cháy thu giữ trong vụ án được định giá hơn 41,4 tỉ đồng.

Hơn 1,2 triệu bình giả được bán ra thị trường, chi tiền để kiểm định đạt chuẩn

Kết quả điều tra xác định năm 2016, Đặng Quốc Hoàng cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1978) thành lập Công ty Vietlink, kinh doanh các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy mang nhãn hiệu Dragon.

Ban đầu, doanh nghiệp nhập khẩu bình chữa cháy thành phẩm từ Trung Quốc về bán. Từ năm 2019, Vietlink liên kết với Công ty Long Thành ở Sơn Đông, Trung Quốc, nhập khẩu bột chữa cháy có hàm lượng chất chữa cháy thấp, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cùng vỏ bình, máy móc, linh kiện để tổ chức sản xuất tại Việt Nam.

Nhà máy ban đầu đặt tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội, sau đó chuyển đến Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng ở Tây Ninh.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành chung hoạt động của doanh nghiệp, còn Đặng Quốc Hoàng trực tiếp phụ trách sản xuất, quản lý nguyên liệu, xuất hàng thành phẩm và nhân viên tại nhà máy.

Phía doanh nghiệp Trung Quốc cũng cử Dong Liang sang Việt Nam tham gia điều phối, giám sát hoạt động sản xuất.

Đến cuối năm 2024, hoạt động sản xuất được chuyển sang Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc. Tuy nhiên, nhà máy và dây chuyền sản xuất bình chữa cháy vẫn tiếp tục hoạt động.

Cơ quan truy tố xác định Công ty Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ hơn 1 triệu bình bột chữa cháy Dragon giả, thu về hơn 344 tỉ đồng. Trong năm 2025, Công ty An Phú tiếp tục sản xuất, tiêu thụ 226,5 nghìn bình bột chữa cháy Dragon giả, với doanh thu gần 118 tỉ đồng.

Như vậy, hai doanh nghiệp đã sản xuất, tiêu thụ tổng cộng hơn 1,27 triệu bình bột chữa cháy giả, với doanh thu hơn 460 tỉ đồng.

Đáng chú ý, những bình chữa cháy kém chất lượng này vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định để bán ra thị trường.

Theo cáo trạng, từ tháng 6-2023, Công ty Vietlink thuê Công ty Phương Nam thực hiện kiểm định bình chữa cháy. Phạm Đức Cảnh là người trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Phương Nam, dù doanh nghiệp do Phạm Thị Hương đứng tên thành lập và làm giám đốc.

Để các sản phẩm bình chữa cháy kém chất lượng được kiểm định đạt chuẩn, Nguyễn Thị Kim Ngân đã thỏa thuận chi tiền ngoài hợp đồng cho Phạm Đức Cảnh.

Đổi lại, Cảnh chỉ đạo nhân viên thực hiện việc lấy mẫu, kiểm định không đúng quy trình, tạo kết quả kiểm định đạt chất lượng, giúp các bình bột chữa cháy được cấp giấy chứng nhận kiểm định để bán ra thị trường.

Số tiền hối lộ được tính theo từng sản phẩm. Từ tháng 6-2023 đến 12-2024, mức chi là 8.000 đồng mỗi bình bột chữa cháy. Từ tháng 1 đến 9-2025, mức chi tăng lên 10.000 đồng mỗi bình.

Cơ quan truy tố xác định Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa hối lộ hơn 17,1 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Đức Cảnh nhận gần 15 tỉ đồng, Phạm Thị Hương nhận hơn 2,2 tỉ đồng.

Ngoài hành vi đưa hối lộ đã được làm rõ trong vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu Nguyễn Thị Kim Ngân đưa tiền cho một số cá nhân tại các đơn vị khác. Cụ thể, cáo trạng nêu dấu hiệu đưa tiền cho một số cá nhân tại V04, C07, Trung tâm 1 thuộc Trường đại học Phòng cháy chữa cháy, một số đơn vị PC07 và Công ty TNHH một thành viên 990. Do hành vi có tính chất phức tạp, liên quan nhiều cơ quan, tổ chức nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan, chuyển Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đối với Nguyễn Thị Kim Ngân, cơ quan điều tra đã khởi tố về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa hối lộ. Tuy nhiên, do Ngân bỏ trốn, chưa xác minh, làm việc được nên cơ quan điều tra đã tách hành vi của người này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.