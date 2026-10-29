Vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Không kiểm tra vẫn cấp khống giấy 'đạt' cho 302 lượt thiết bị

Đặng Quốc Hoàng, Giám đốc Công ty Vietlink, tại cơ quan điều tra thời điểm bị khởi tố - Ảnh: Tư liệu

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội, dự kiến đưa ra xét xử ngày 11-11.

Trong số này, Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1982, Phó trưởng phòng đo lường thời gian - tần số, Viện Đo lường Việt Nam), Nguyễn Khắc Toàn (sinh năm 1988, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty cổ phần TechBoss) và Đinh Xuân Các (sinh năm 1989, Giám đốc Công ty TechBoss) bị truy tố về tội giả mạo trong công tác.

Ba người bị cáo buộc đã cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho hàng trăm lượt máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Công nghệ phòng cháy chữa cháy Phương Nam, doanh nghiệp thực hiện kiểm định bình chữa cháy trong vụ án.

Máy móc không được kiểm tra vẫn có giấy chứng nhận "đạt"

Theo cáo trạng, năm 2022, Phạm Đức Cảnh, người trực tiếp điều hành Công ty Phương Nam, thuê Nguyễn Đức Trung đến hiệu chuẩn máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động thử nghiệm, kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Trung biết máy móc, thiết bị của Công ty Phương Nam không đạt chuẩn để đưa vào sử dụng nhưng vẫn trao đổi với Nguyễn Khắc Toàn về việc không cần đến kiểm tra mà làm luôn kết quả hiệu chuẩn, cấp giấy chứng nhận đạt.

Toàn đồng ý và báo cáo lại với Đinh Xuân Các, Giám đốc Công ty TechBoss. Sau khi nghe báo cáo, ông Các cũng chấp thuận cách làm này.

Đáng chú ý, TechBoss là doanh nghiệp có chức năng hiệu chuẩn máy móc, thiết bị và đã được công nhận năng lực hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Theo cáo trạng, sau khi thống nhất, ông Các chỉ đạo Lê Tam Phước lập danh sách thông số kỹ thuật của những máy móc, thiết bị cần hiệu chuẩn tại Công ty Phương Nam.

Danh sách được chuyển cho Nguyễn Đức Trung. Từ Trung, các thông số tiếp tục được gửi đến Nguyễn Khắc Toàn để lập kết quả hiệu chuẩn và giấy chứng nhận đạt.

Giấy chứng nhận sau đó được trình Đinh Xuân Các ký, đóng dấu Công ty TechBoss. Theo cách làm này, thay vì trực tiếp kiểm tra, đánh giá máy móc theo quy trình, các bị can sử dụng thông số kỹ thuật được cung cấp để lập kết quả hiệu chuẩn đạt.

Theo cáo trạng, việc cấp giấy chứng nhận như vậy diễn ra trong thời gian dài, từ cuối năm 2022 đến hết năm 2024.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các đã cấp khống giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho tổng cộng 302 lượt thiết bị, máy móc của Công ty Phương Nam.

Để thực hiện công việc này, Công ty TechBoss đã xuất 8 hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty Phương Nam, với tổng số tiền hơn 353 triệu đồng.

Trong đó, Nguyễn Đức Trung được hưởng hơn 156 triệu đồng, còn Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các được hưởng tổng cộng hơn 196 triệu đồng.

Theo cáo trạng, các bị can Đinh Xuân Các và Nguyễn Khắc Toàn giao nộp 316 giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị của Công ty Phương Nam.

Kết quả giám định xác định các dấu tròn, dấu giáp lai của TechBoss trên những giấy tờ được kiểm tra đều là dấu thật. Tuy nhiên, viện kiểm sát cáo buộc ba bị can đã cấp khống giấy chứng nhận cho 302 lượt máy móc, thiết bị mà không thực hiện kiểm tra, hiệu chuẩn đúng quy trình.

Trong quá trình điều tra, Đinh Xuân Các và Nguyễn Khắc Toàn đã nộp hơn 170 triệu đồng, còn Nguyễn Đức Trung nộp hơn 156 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Đối với Phạm Đức Cảnh, Phạm Thị Hương và Lê Tam Phước, cơ quan điều tra xác định cả ba không biết việc TechBoss cấp khống giấy chứng nhận. Riêng Phước cũng không được hưởng lợi nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý những người này về hành vi trên.

Bình chữa cháy giả vẫn được kiểm định 'đạt' nhờ tiền hối lộ

Tại Công ty Phương Nam, kết quả điều tra còn làm rõ việc Phạm Đức Cảnh và Phạm Thị Hương nhận hơn 17 tỉ đồng hối lộ để giúp những bình chữa cháy kém chất lượng được kiểm định đạt chuẩn.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Vietlink do Đặng Quốc Hoàng và Nguyễn Thị Kim Ngân thành lập, kinh doanh phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy nhãn hiệu Dragon.

Từ năm 2019, Vietlink nhập khẩu bột chữa cháy có hàm lượng chất chữa cháy thấp, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng cùng vỏ bình, máy móc và linh kiện từ Trung Quốc về Việt Nam để sản xuất.

Thời điểm tháng 12-2025, tại họp báo Bộ Công an, Phó giám đốc Công an Hà Nội thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án sản xuất, tiêu thụ bình chữa cháy giả - Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định Vietlink đã sản xuất, tiêu thụ hơn 1 triệu bình bột chữa cháy Dragon giả. Cuối năm 2024, hoạt động sản xuất được chuyển sang Công ty cổ phần điện và chiếu sáng An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc. Doanh nghiệp này tiếp tục sản xuất, tiêu thụ 226.000 bình bột Dragon giả.

Tổng cộng, hơn 1,27 triệu bình bột chữa cháy giả đã được hai doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ trên thị trường.

Đáng chú ý, quá trình kiểm định chất lượng các sản phẩm này còn liên quan đến khoản hối lộ hơn 17 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định từ tháng 6-2023, Nguyễn Thị Kim Ngân, người điều hành hoạt động Vietlink, đã thỏa thuận chi tiền ngoài hợp đồng cho Phạm Đức Cảnh để bình chữa cháy kém chất lượng được kiểm định đạt chuẩn.

Theo thỏa thuận, ông Cảnh chỉ đạo nhân viên lấy mẫu, kiểm định sai quy trình để những bình bột chữa cháy kém chất lượng vẫn có kết quả “đạt”, được cấp giấy chứng nhận kiểm định và đưa ra thị trường.

Đổi lại, phía Vietlink chi tiền hối lộ theo từng sản phẩm. Riêng bình bột chữa cháy, mức chi từ tháng 6-2023 đến cuối năm 2024 là 8.000 đồng/bình, sau đó tăng lên 10.000 đồng/bình trong năm 2025.

Cơ quan truy tố xác định Nguyễn Thị Kim Ngân đã đưa hối lộ hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, Phạm Đức Cảnh nhận gần 15 tỉ đồng, Phạm Thị Hương nhận hơn 2 tỉ đồng và chia lại cho Đặng Kim Tựu, Trưởng phòng kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy Công ty Phương Nam, 160 triệu đồng.

Tiền hối lộ được giao nhận qua nhiều lần. Riêng Phạm Đức Cảnh bị cáo buộc nhận hơn 8,5 tỉ đồng tại Ngân hàng Sacombank ở TP.HCM và hơn 2,4 tỉ đồng qua hai lần giao tiền tại quán cà phê trên đường Trần Quốc Thảo.

Trong vụ án này, Phạm Đức Cảnh, Phạm Thị Hương và Đặng Kim Tựu bị truy tố về tội nhận hối lộ; ba bị can Đặng Quốc Hoàng, Phùng Hữu Lợi và Dong Liang (Đồng Lượng, quốc tịch Trung Quốc) bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đối với Nguyễn Thị Kim Ngân, cơ quan điều tra đã khởi tố về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và đưa hối lộ. Tuy nhiên, do Ngân bỏ trốn nên hành vi của người này được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Hối lộ hơn 17 tỉ, giao tiền cả ở quán cà phê Hơn 8,5 tỉ đồng được giao tại ngân hàng, nhiều khoản tiền tỉ khác được trao ở quán cà phê, nhà riêng. Theo cáo trạng, để bình chữa cháy giả được kiểm định đạt chuẩn, Nguyễn Thị Kim Ngân đã chi hối lộ hơn 17 tỉ đồng. Trong đó, một cựu giám đốc xí nghiệp phòng cháy chữa cháy nhận gần 15 tỉ đồng, nữ giám đốc công ty kiểm định nhận hơn 2 tỉ đồng.



