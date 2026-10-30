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Từ vụ 1,2 triệu bình bột chữa cháy giả: Khách hàng nên yêu cầu bồi thường thế nào?

tác giả
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

Từ đơn tố giác của một người đàn ông mua 180 bình chữa cháy nhưng khi sử dụng không dập được lửa, công an phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ hơn 1,2 triệu bình bột chữa cháy giả. Từ vụ việc trên, ở góc độ người tiêu dùng, người dân cần làm gì khi mua phải bình chữa cháy giả?

Mua phải bình chữa cháy giả trong vụ án, người dân cần làm gì? - Ảnh 1.

Bình chữa cháy Dragon bị xác định là hàng giả - Ảnh: CAHN

Kiểm tra những dấu hiệu nào trên bình chữa cháy?

Theo luật sư Trần Thị Mỹ Tín (Đoàn luật sư TP.HCM), cơ quan chức năng xác định từ năm 2019 - 2024, Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vietlink đã sản xuất và bán ra thị trường 1.924.317 bình chữa cháy. Từ ngày 1-1-2025 đến nay, Công ty cổ phần Điện và chiếu sáng An Phú đã sản xuất 250.000 bình chữa cháy giả.

Với số lượng bình đã được đưa ra thị trường, người dân từng mua hoặc đang sử dụng bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon trong khoảng thời gian trên có nguy cơ mua phải sản phẩm giả từ hai đơn vị này.

Theo luật sư Tín, người dân có thể kiểm tra một số thông số bằng mắt thường để nhận biết bình chữa cháy có dấu hiệu bất thường.

Trước hết, cần kiểm tra nhãn hiệu in trên vỏ bình có phải thương hiệu Dragon hay không. Vỏ bình phải được sơn màu đỏ tươi, đều màu, không bong tróc, móp méo hoặc gỉ sét. Ngày sản xuất phải được in nổi trên vỏ bình.

Bên cạnh đó, bình đạt chuẩn phải có tem kiểm định còn hiệu lực; nhãn mác và hướng dẫn sử dụng được ghi rõ ràng bằng tiếng Việt. Người dân có thể quét mã QR trên tem để kiểm tra thông tin sản phẩm, ngày kiểm định và đơn vị kiểm định.

Một dấu hiệu khác cần chú ý là đồng hồ áp suất. Kim đồng hồ phải chỉ ở vạch xanh, đồng hồ được gắn chắc chắn và dễ đọc.

Đối với bình chữa cháy dạng bột thuộc nhóm sản phẩm bị xác định vi phạm trong vụ án, trọng lượng bình đạt chuẩn lần lượt khoảng 3,2kg, 6,2kg, 8kg và 10,5kg, với sai số không quá ±0,1kg.

Nếu phát hiện bất kỳ tiêu chí nào có dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an địa phương hoặc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại xã, phường nơi cư trú để được xác định bình chữa cháy đang sử dụng có phải là hàng giả hoặc thuộc nhóm sản phẩm trong vụ án hay không.

Đối với các công trình đang sử dụng bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon có nguồn gốc từ Công ty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ Vietlink và Công ty cổ phần Điện và chiếu sáng An Phú, luật sư Tín khuyến cáo cần lập tức ngừng sử dụng các bình này.

Các đơn vị cần thay thế bằng bình chữa cháy khác đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có nguồn gốc rõ ràng, thuộc thương hiệu chính hãng, có kiểm định và đầy đủ giấy tờ xuất xứ hàng hóa, chứng nhận chất lượng sản phẩm từ nhà phân phối uy tín.

Đồng thời, cần yêu cầu chủ đầu tư hoặc ban quản lý chung cư kiểm tra, thu hồi toàn bộ lô bình chữa cháy giả, và trình báo ngay với cơ quan công an địa phương hoặc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để được hướng dẫn xử lý tiếp theo.

Thiệt hại từ bình chữa cháy giả ai bồi thường?

Về quyền lợi của người mua, luật sư Trần Thị Mỹ Tín cho rằng người dân mua phải bình chữa cháy giả có quyền yêu cầu hoàn lại tiền và bồi thường thiệt hại nếu có.

Để bảo vệ quyền lợi, trước hết người mua cần thu thập các chứng cứ liên quan đến giao dịch như hóa đơn mua hàng, phiếu thu tiền, tin nhắn giao dịch hoặc thông tin về cửa hàng, đại lý đã bán bình chữa cháy.

Sau đó, người dân liên hệ cơ quan công an cấp xã, phường hoặc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy địa phương nơi cư trú để trình báo việc mua phải hàng giả.

Khi trình báo, cần nêu rõ yêu cầu hoàn tiền hoặc bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có), đồng thời cung cấp những chứng cứ đã thu thập được để phục vụ việc xem xét, giải quyết.

Không chỉ mất tiền mua bình chữa cháy giả, người tiêu dùng còn có thể chịu thiệt hại lớn hơn nếu bình không hoạt động khi xảy ra hỏa hoạn, khiến đám cháy lan rộng. Theo luật sư Tín, trong trường hợp này, người mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn tiền và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.

Thiệt hại phát sinh khi bình chữa cháy giả không hoạt động trong lúc xảy ra hỏa hoạn có thể bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.

Đối với thiệt hại vật chất, người bị thiệt hại có thể yêu cầu bồi thường giá trị tài sản bị cháy, hư hỏng như nhà cửa, xe cộ, đồ đạc, hàng hóa. Ngoài ra, còn có các chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại như chi phí thuê xe cứu hỏa, mua thiết bị chữa cháy khác, thuê nhân công dập lửa, mua vật liệu và thuê thợ sửa chữa, khôi phục tài sản.

Trường hợp vụ cháy ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động lao động, sản xuất, kinh doanh, khiến cá nhân hoặc tổ chức bị mất hoặc giảm sút thu nhập thực tế thì khoản thiệt hại này cũng có thể được xem xét.

Về thiệt hại tinh thần, luật sư Tín cho biết có thể đặt ra yêu cầu bồi thường khi xảy ra việc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các lợi ích nhân thân khác, gây đau thương, buồn phiền, mất mát về tình cảm.

Luật sư lưu ý các khoản yêu cầu bồi thường phải là thiệt hại thực tế, hợp lý và có căn cứ chứng minh. Vì vậy, người bị thiệt hại cần lưu giữ hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến việc mua bình chữa cháy, tài sản bị hư hỏng, chi phí khắc phục hậu quả cũng như khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút.

Những khoản chi phí phát sinh không có hóa đơn, chứng từ hoặc căn cứ xác thực sẽ khó được bên có trách nhiệm hoặc tòa án chấp nhận. Do đó, việc thu thập và chuẩn bị đầy đủ tài liệu chứng minh thiệt hại là rất quan trọng khi yêu cầu hoàn tiền, bồi thường.

Mua phải bình chữa cháy giả trong vụ án, người dân cần làm gì? - Ảnh 2.Vụ 1,2 triệu bình chữa cháy giả: Nhập hơn 500 tỉ đồng hàng từ công ty Trung Quốc

Hai doanh nghiệp liên quan vụ hơn 1,2 triệu bình chữa cháy giả đã nhập hơn 500 tỉ đồng hàng hóa từ một công ty Trung Quốc, trong đó có bột chữa cháy kém chất lượng. Doanh nghiệp Trung Quốc còn cử người sang Việt Nam tham gia sản xuất, người này sau đó bị truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

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TUYẾT MAI
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    Chủ đề: Dragon bình chữa cháy phòng cháy chữa cháy

    Dòng sự kiện: Chống buôn lậu, hàng giả

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