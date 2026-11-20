Các bị cáo tại tòa - Ảnh: A.X.

Đóng giả chủ nhà, làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà

Theo cáo trạng, đầu năm 2017, ông Võ Văn Đức đăng tin rao bán căn nhà trên đường Hồng Lạc, quận Tân Bình (cũ), TP.HCM.

Tháng 8-2018, một phụ nữ tên Minh (chưa rõ lai lịch) đến gặp ông Đức, đề nghị photo các giấy tờ liên quan đến căn nhà. Sau đó người này hẹn ngày 7-9-2018 sẽ đưa người đến xem nhà.

Đúng hẹn, một nhóm người gồm 5 người đàn ông và 1 phụ nữ đến căn nhà trên để xem nhà và liên hệ với chủ nhà. Sau đó các đối tượng đã sử dụng giấy tờ giả và thuê người đóng giả chủ nhà để thực hiện thủ tục chuyển nhượng căn nhà cho Lê Văn Chiến.

Kết quả điều tra xác định người đóng giả ông Võ Văn Đức (chủ nhà) ký hợp đồng chuyển nhượng tại Văn phòng công chứng Dương Thanh Tú ngày 13-9-2018 là Nguyễn Bá Phúc.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai Trần Minh Tấn là bạn bị bắt và xét xử chung vụ án hiếp dâm xảy ra vào năm 1994 với Phúc. Sau khi được tha tù về, cả hai không thường xuyên liên lạc nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau uống cà phê.

Khoảng tháng 8-2018, do biết Phúc không có việc làm ổn định nên Tấn nói Phúc đóng giả ông Đức để ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho Chiến thì Phúc đồng ý. Phúc được trả công 6 triệu đồng.

Tuy nhiên Tấn không thừa nhận hành vi này. Cơ quan điều tra xác định ngoài lời khai của Phúc thì không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh Tấn tham gia vụ án nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự.

Làm giả hồ sơ thu nhập, hợp đồng cho thuê để vay 14 tỉ đồng

Sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, căn nhà được đăng ký chuyển nhượng cho Lê Văn Chiến và được thế chấp tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Thủ Đức.

Theo cáo trạng, Chiến khai mua căn nhà với giá 18 tỉ đồng thông qua một người môi giới tên Sơn. Chiến cho biết đã gặp người đóng giả ông Đức nhiều lần để xem giấy tờ, ký hợp đồng đặt cọc và giao tổng cộng 15 tỉ đồng.

Sau khi được sang tên căn nhà, Chiến muốn dùng tài sản này thế chấp để vay vốn ngân hàng. Do không đáp ứng được yêu cầu chứng minh thu nhập và năng lực tài chính, Chiến cùng người phụ nữ tên Hường (chưa rõ lai lịch) bàn bạc làm giả nhiều giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Cụ thể, Chiến và Hường làm giả hợp đồng mua bán nhà, điều chỉnh giá chuyển nhượng từ 500 triệu đồng lên 21 tỉ đồng. Hường còn làm giả hồ sơ thể hiện Chiến là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mậu Tín, có thu nhập và tài sản cho thuê.

Cùng với đó, các đối tượng lập giả 69 hợp đồng cho thuê phòng trọ, giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, giấy xác nhận thu nhập và các tài liệu khác nhằm chứng minh khả năng trả nợ của Chiến.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Chiến đưa các tài liệu cho nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay vốn. Ngân hàng sau đó giải ngân 14 tỉ đồng theo chỉ định của Chiến. Chiến khai đã trả lãi cho ngân hàng được hai tháng, rồi ngừng thanh toán cho đến nay.