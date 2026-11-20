Bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền tại phiên tòa - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Khoản góp vốn hơn 22,5 tỉ vào dự án Hoài Thanh là tranh chấp dân sự

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền (49 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, bà Hiền thành lập hoặc nhờ người khác đứng tên 6 doanh nghiệp, rồi trực tiếp điều hành.

Từ năm 2020-2022, bị cáo Hiền có hành vi đưa thông tin gian dối về việc mình là chủ sở hữu và đang thực hiện dự án tại 5 lô đất: A6-3, A2-3, A2-4, A2-5, A2-6 đường Lê Đức Thọ (Đà Nẵng) để ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng góp vốn, chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Thương (41 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) hơn 54,3 tỉ đồng.

Ngoài tuyên án đối với bị cáo, hội đồng xét xử cũng đã có phán quyết về những vấn đề liên quan trong vụ án.

Trong đó, đối với việc góp vốn của bà Nguyễn Thị Thương tại dự án Hoài Thanh với tổng giá trị hơn 45 tỉ đồng, bà Thương góp vốn hơn 22,5 tỉ đồng (50% giá trị dự án), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng xác định đây là tranh chấp dân sự và đã có thông báo hướng dẫn bà Thương khởi kiện vụ việc đến tòa án để được giải quyết là có căn cứ pháp luật.

Tố cáo bị hại cho vay lãi nặng, tòa phán quyết gì?

Đối với việc bị cáo Huỳnh Thị Thanh Hiền tố cáo bà Nguyễn Thị Thương cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự:

Quá trình điều tra xác định bà Hiền nhiều lần vay tiền của bị hại Thương hoặc nhờ bà Thương mượn tiền giúp từ người khác và trả tiền lãi.

Tuy nhiên, việc trả lãi và gốc cùng một khoản tiền, nội dung chuyển khoản ghi là "chuyển trả" nên không xác định lãi suất phải trả là bao nhiêu.

Bị cáo Hiền khai có 2 khoản vay được trả với lãi suất 9%/tháng (tương đương 109,5%/năm = 5,475 lần lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự), cụ thể:

Khoản vay mượn 2,7 tỉ đồng của một người tên Thúy (không rõ nhân thân) và khoản vay 6 tỉ đồng của một người tên Huế (không rõ nhân thân) nhưng không xác định được thời gian vay mượn và thời điểm trả gốc, lãi.

Do không xác định được nhân thân, lai lịch của người tên Thúy, Huế để lấy lời khai làm rõ nội dung vụ việc cũng không có tài liệu, chứng cứ khác về việc trả tiền lãi, tiền gốc nên không xác định được lãi suất và tiền thu lợi bất chính của bà Nguyễn Thị Thương.

Ngoài ra, còn có 3 khoản tiền bà Hiền vay mượn có lãi suất 15%/tháng (tương đương 182,5%/năm = 9,125 lần lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự), gồm:

Khoản vay 400 triệu đồng ngày 26-11-2021, mượn trong thời hạn 7 ngày và đã trả tiền lãi 14 triệu đồng.

Khoản vay 500 triệu đồng ngày 3-12-2021, mượn trong 7 ngày và đã trả tiền lãi 17,5 triệu đồng.

Khoản vay 600 triệu đồng ngày 10-12-2021, mượn trong thời gian 7 ngày và đã trả tiền lãi 24 triệu đồng.

Theo tòa, căn cứ theo quy định của pháp luật, 3 khoản vay này có lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự; các lần thu lợi bất chính đều dưới 30 triệu đồng nhưng tổng số tiền thu lợi bất chính trên 30 triệu đồng; các hành vi này chưa lần nào bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hành vi nêu trên đã xảy ra và chấm dứt vào năm 2021, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này là 1 năm kể từ ngày chấm dứt hành vi vi phạm nên đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Do đó, không đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ.

Điều tra nữ đại gia huy động góp vốn đầu tư dự án, lừa 54 tỉ đồng Ngày 20-12, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với bà Huỳnh Thị Thanh H. (47 tuổi, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



