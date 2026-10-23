Giám đốc Công ty TC79 cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng gần 100 tỉ đồng

Nghi phạm Trần Văn Công - Ảnh: Bộ Công an

Bộ Công an vừa cho biết Cục Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM, Công an TP Bắc Ninh, Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do Trần Văn Công (35 tuổi, trú TP Hải Phòng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79) cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm nghi phạm do Trần Văn Công cầm đầu, lợi dụng không gian mạng để hoạt động cho vay lãi nặng tại địa bàn các thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM.

Ngày 9-10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ, Công an thành phố Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, TP.HCM, tổ chức 18 tổ công tác với 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệu tập 26 nghi phạm.

Đồng thời khám xét khẩn cấp chín địa điểm là trụ sở đăng ký kinh doanh, chi nhánh, cửa hàng của Công ty TNHH Dịch vụ TC79.

Công an thu giữ gồm hai ô tô, gần 300 điện thoại di động, máy tính các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ ngày 17-7-2024 đến ngày 9-10-2026, nhóm này đã lập 14.844 hợp đồng vay, tổng số tiền đã giải ngân trên gần 100 tỉ đồng.

Tổng số tiền lãi thu từ các hợp đồng đã tất toán trên 23 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Các nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo người dân nâng cao ý thức cảnh giác với tội phạm, tránh xa các hoạt động "tín dụng đen" để tự bảo vệ bản thân, gia đình.

Tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ vào thiết bị của mình, không cung cấp mật khẩu hay quyền quản lý Apple ID cho bất kỳ ai.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân hãy lựa chọn các ngân hàng, công ty tài chính được Nhà nước cấp phép hoặc các chương trình hỗ trợ vốn chính thống tại địa phương.

Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu cho vay biến tướng qua iCloud hoặc bị đe dọa tống tiền, hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Bắt 36 người cho vay lãi nặng núp bóng dịch vụ cho thuê vàng ở TP.HCM Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm, điều tra các băng nhóm núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để hoạt động cho vay lãi nặng. Trong đó có trường hợp lãi suất hơn 500%/năm.



