Bắt 36 người cho vay lãi nặng núp bóng dịch vụ cho thuê vàng ở TP.HCM

Thi hành lệnh bắt các bị can cho vay lãi nặng bằng hình thức cho vay vàng - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 36 bị can để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" bằng hình thức cho vay vàng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - về đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an cơ sở chủ động rà soát, đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm lợi dụng doanh nghiệp để hoạt động "tín dụng đen".

Mượn vàng, trả lãi theo ngày, đến hạn phải hoàn trả vàng

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm nghi vấn và phát hiện nhiều nhóm thành lập các pháp nhân, đăng ký dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức, trang phục nhưng thực chất tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức "cho thuê vàng".

Các nghi phạm thuê địa điểm, treo biển hiệu, trưng bày vàng, trang sức; lập Facebook, Zalo, website quảng cáo "cho thuê vàng nhanh", "cho thuê vàng trả góp".

Khách vay phải cung cấp căn cước, VNeID, sao kê tài khoản, thông tin nơi ở, việc làm và thu nhập để thẩm định.

Số tiền vay được quy đổi thành vàng, rồi ký "hợp đồng cho thuê tài sản". Người vay nhận vàng để bán lấy tiền, phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc tiền tương ứng khi đến hạn.

Để che giấu lãi suất, các nghi phạm chia tiền lãi thành "phí thuê vàng", "phí hồ sơ", "phí dịch vụ", "phí gia hạn", thu trước tiền lãi và thu thêm phí khi tái ký hợp đồng.

Đáng chú ý, có doanh nghiệp lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, ghi tiền thuê váy cao để che giấu lãi vay. Một số nhóm góp vốn, phân công nhân viên, sử dụng phần mềm và nhóm Zalo để quản lý khách vay, dòng tiền. Lãi suất có trường hợp lên đến hơn 500%/năm.

Người vay nhận vàng để bán lấy tiền, phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc tiền tương ứng khi đến hạn - Ảnh: Công an TP.HCM

Hàng loạt băng nhóm "sa lưới"

Điển hình, từ vụ việc do Tổ 363 Công an phường Bình Quới phát hiện ngày 29-9, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm do Lê Thành Long trực tiếp điều hành và Nguyễn Anh Tuấn (cùng 29 tuổi, quê Hà Nội) góp vốn, sử dụng vỏ bọc các hộ kinh doanh Đại Phát Gold (93 Bàu Cát 1, phường Tân Bình) và Thịnh Vượng Gold (105 Đinh Bộ Lĩnh, phường Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Từ tháng 5-2026, nhóm trên đã cho 146 người vay qua 206 hợp đồng, tổng cộng hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỉ đồng; lãi suất 292% - 544,78%/năm.

Đối với khoản vay lớn, Long còn liên kết với Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, quê Đồng Nai). Tuấn là đối tượng cầm đầu nhóm DC GOLD Sài Gòn Group (23/18A Đồng Xoài và 157 Ba Vân, phường Tân Bình; số 8 đường số 3, phường Bình Trưng), đã cho gần 100 khách hàng vay.

Còn Công ty TNHH Huy Anh JEWELRY (252/55 Cao Thắng, phường Hòa Hưng) do Bùi Quang Hùng (28 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) trực tiếp tổ chức hoạt động cho vay. Cơ quan điều tra thu giữ 30 hợp đồng của 24 khách vay, bước đầu làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 185 triệu đồng qua 10 trường hợp.

Quảng cáo cho thuê vàng của Công ty TNHH An Phát JEWELRY trên mạng xã hội - Ảnh: C.A.

Tại Công ty TNHH An Phát JEWELRY (55 đường 3/2, phường Vườn Lài) thì Vũ Anh Tuấn (42 tuổi) là người tổ chức và Phạm Cao Sơn (47 tuổi, cùng quê Hà Nội) đứng tên Giám đốc. Cơ quan điều tra thu giữ tại đây 32 hợp đồng, làm rõ khoản thu lợi bất chính hơn 148 triệu đồng qua 15 khách hàng.

Chi nhánh Công ty cổ phần FASHION VIP 999 (205 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng) do Trần Thế Long (43 tuổi) thành lập, tổ chức hoạt động; Đặng Quốc Vương (29 tuổi, cùng quê Hà Nội) đứng tên Giám đốc chi nhánh, trực tiếp giao dịch với khách vay. Nhóm này lập hợp đồng giả cách cho thuê vàng kèm váy dự tiệc để che giấu lãi suất.

Công ty THT (căn B12, Park Riverside, phường Long Trường) do Lê Thanh Tùng (44 tuổi, quê Hà Nội) chủ mưu, điều hành hoạt động cho vay.

Tại Công ty TNHH LT3 LUXURY (2279/13/24/5/12 Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè), Tống Duy Long (37 tuổi, quê Hà Nội) làm Giám đốc, tổ chức hoạt động. Cơ quan điều tra đã làm rõ 21 khách vay, thu lợi bất chính hơn 116 triệu đồng, hiện đang tiếp tục xác minh, truy tìm Long.

Tại Hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999 (19/1 Thạnh Lộc 37, phường An Phú Đông), Nguyễn Duy Đạt (27 tuổi, ngụ Hà Nội) trực tiếp tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức cho thuê vàng. Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ 21 hợp đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 55 triệu đồng.

Một số bị can liên quan trong vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM

Tiếp tục làm rõ vai trò của nhiều doanh nghiệp cho thuê vàng liên quan Không chỉ làm rõ hoạt động của các nhóm nghi phạm trên, cơ quan công an còn thu thập được thông tin về việc các nghi phạm có liên hệ với nhiều công ty, hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê vàng tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác. Theo Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh tính chất, mức độ liên quan của các tổ chức, cá nhân, không loại trừ khả năng tồn tại những đường dây cho vay lãi nặng hoạt động theo phương thức tương tự. Đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ, giải quyết nguồn tin liên quan đến dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của một số đối tượng, kiên quyết xử lý mọi hành vi vi phạm.