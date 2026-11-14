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Bị bắt sau khi kiện đòi tiền, lộ hợp đồng giả cách đẩy khoản nợ 20,5 tỉ lên 48,6 tỉ đồng

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Bà Trần Thị Hồng (trú Đà Nẵng) bị bắt tạm giam với cáo buộc dùng hợp đồng góp vốn giả để che giấu hành vi cho vay nặng lãi, đẩy số tiền phải thanh toán lên hàng chục tỉ đồng.

Bắt bà Trần Thị Hồng để điều tra vụ cho vay nặng lãi, đẩy khoản nợ 20,5 tỉ lên 48,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định - Ảnh: CA

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Thị Hồng (44 tuổi, trú phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng), để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L. (63 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) liên quan đến việc vay tiền của bà Hồng.

Theo đó từ tháng 6-2022 đến tháng 3-2023, bà Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L. vay tiền, đồng thời cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi.

Đến ngày 9-3-2023, tổng số tiền gốc và lãi mà bà Hồng yêu cầu bà N.T.H.L. thanh toán là 20,5 tỉ đồng.

Biết gia đình bà N.T.H.L. có thửa đất rộng 6.000m² tại Đà Nẵng (đứng tên con trai bà N.T.H.L. là ông N.A.K.), bà Hồng đã tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Mặc dù biết thửa đất đang tranh chấp tại tòa án, không thể triển khai dự án, bà Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án "Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú", yêu cầu bà N.T.H.L. và ông N.A.K. ký xác nhận.

Theo cơ quan chức năng, chỉ trong một năm, từ khoản nợ 20,5 tỉ đồng ban đầu đã bị đẩy lên trên 48 tỉ đồng.

Cụ thể sau 6 tháng, số tiền tăng lên 32 tỉ đồng dưới danh nghĩa "tiền chia cổ phần đợt 1". Sau đó tiếp tục tăng lên 48,6 tỉ đồng vào tháng 3-2024 với lý do "bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán".

Khi bà N.T.H.L. không có khả năng chi trả, bà Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn giả cách này để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bà Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà N.T.H.L. vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật.

Tuy nhiên qua thu thập, đối chiếu tài liệu, chứng cứ, lời khai của những người liên quan, kết hợp phân tích sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử, Phòng Cảnh sát hình sự đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc.

Kết quả điều tra xác định dự án "Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú" tại thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật.

Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là lãi vay, với mức lãi suất 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức pháp luật cho phép.

Số tiền thu lợi bất chính được cơ quan điều tra xác định gần 24 tỉ đồng.

Đáng chú ý, dù bà N.T.H.L. chưa thanh toán các khoản lãi trên, bà Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả để khởi kiện, yêu cầu tòa án buộc bà N.T.H.L. trả tiền.

Theo cơ quan điều tra, đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.

"Vụ việc cho thấy thủ đoạn cho vay lãi nặng ngày càng tinh vi, được che giấu dưới vỏ bọc các giao dịch góp vốn, phân chia lợi nhuận và bồi thường hợp đồng, gây khó khăn cho việc nhận diện bản chất hành vi vi phạm pháp luật" - Phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

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    Chủ đề: vay nặng lãi công an Đà Nẵng Trần Thị Hồng phòng cảnh sát hình sự

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