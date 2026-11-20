Ngô Văn Vượng (67 tuổi, ở Hà Nội) - Ảnh: CACC

Qua kết quả điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định tháng 1-2020, Vượng đưa ra thông tin có 26ha đất ở ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Sau đó Vượng còn cung cấp giấy xác nhận nguồn gốc đất đứng tên mình, tạo lòng tin.

Ngày 16-1-2020, bà Th. đã tin tưởng và ký hợp đồng đặt cọc mua 5ha đất của Vượng với giá 220.000 đồng/m². Tuy nhiên, sau khi giao tiền, bà Th. phát hiện khu đất không thuộc quyền sử dụng của vợ chồng Vượng.

Dù có yêu cầu giải quyết nhưng Vượng không trả lại tiền.

Đến tháng 5-2021, Vượng tiếp tục giới thiệu bán khu đất rộng 8,6 ha tại ấp Ông Lang (xã Cửa Dương, TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc) với giá 2 tỉ đồng/ha, kèm theo giấy tờ xác nhận nguồn gốc đất và hình ảnh định vị vệ tinh.

Bà L. đã tin tưởng mua và nhiều lần chuyển cho Vượng tổng cộng 1,7 tỉ đồng.

Qua điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định vợ chồng Vượng không có quyền sử dụng đối với khu đất này.

Đến ngày 14-11-2025, Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án trên. Ngày 16-3-2026, cơ quan chức năng khởi tố bị can Vượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20-10-2026, Công an tỉnh An Giang ra lệnh bắt tạm giam Vượng nhưng đối tượng đã bỏ trốn. Đến ngày 16-11-2026, Công an ra quyết định truy nã Vượng.

Ngày 19-11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vượng khi đang lẩn trốn ở phường Bình Thạnh, TP.HCM

Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

