Thanh tra Quảng Trị xác định 2 nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 có nhiều sai phạm đất đai - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 20-11, Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa có kết luận về việc hai nhà máy điện gió Hướng Linh 1 và Hướng Linh 2 ở xã Hướng Phùng có nhiều sai phạm về đất đai, rừng và xây dựng.

Tuabin điện gió dựng ngoài đất được giao

Hai nhà máy gồm 30 tuabin với tổng công suất 60MW. Hướng Linh 2 vận hành từ năm 2017, Hướng Linh 1 từ năm 2019. Chủ đầu tư ban đầu là Công ty cổ phần Tổng công ty Tân Hoàn Cầu, đến năm 2020 chuyển sang Công ty cổ phần Điện gió Hướng Linh 2.

Kết luận nêu cả 15 tuabin của Nhà máy điện gió Hướng Linh 1 nằm toàn bộ hoặc một phần ngoài các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ở Hướng Linh 2 có 9/15 tuabin nằm toàn bộ hoặc một phần ngoài đất được cấp, 4 tuabin nằm ngoài ranh giới dự án được duyệt. Một tuabin của Hướng Linh 1 còn được dựng trên đất cấp cho Hướng Linh 2.

Cả 16 móng trụ đường dây 110kV của hai nhà máy cũng được xây trên đất chưa được UBND tỉnh cho chuyển mục đích và cho thuê.

Một phần diện tích thuộc đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông, một phần nằm trong đất đã thu hồi cho dự án Nhà máy thủy điện Khe Nghi.

Chủ đầu tư ban đầu còn san ủi, làm ảnh hưởng 0,96ha rừng mà chưa làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng.

Vị trí tuabin và kích thước móng trụ đường dây 110kV cũng không đúng giấy phép xây dựng và thiết kế đã được thẩm định. Tuy nhiên, khi phát hiện thì hành vi xây dựng sai phép đã hết thời hiệu xử phạt.

Đến nay, doanh nghiệp đã bị phạt 608 triệu đồng về đất đai và 25 triệu đồng về môi trường. Thanh tra tỉnh đánh giá các sai phạm về xây dựng, lâm nghiệp và môi trường cơ bản đã được khắc phục. Riêng phần đất đai và hồ sơ điều chỉnh dự án vẫn đang hoàn thiện.

Từ tháng 4-2025, cả 30 tuabin đã ngừng chạy. Trước đó, từ tháng 9-2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tạm dừng thanh toán tiền điện vì hai nhà máy chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu. Doanh nghiệp vì thế cạn dòng tiền.

Trong năm 2025, công ty phát sinh hơn 17,18 tỉ đồng nghĩa vụ tài chính nhưng chỉ nộp được 46,6 triệu đồng.

Theo Thuế tỉnh Quảng Trị, Công ty Hướng Linh 2 còn nợ thuế hơn 17,1 tỉ đồng, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng và tiền chậm nộp.

Hai nhà máy dừng hoạt động 1,5 năm qua, nợ thuế hơn 17 tỉ đồng - Ảnh: HOÀNG TÁO

Sở ngành chậm kiểm điểm, thanh tra kiến nghị làm rõ trách nhiệm

Theo kết luận, ngày 25-12-2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) đã yêu cầu chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm của hai dự án, đồng thời khắc phục triệt để. UBND tỉnh sau đó nhiều lần đặt hạn báo cáo, gần nhất là trước ngày 20-10-2025.

Đến thời điểm thanh tra, các sở Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Hướng Hóa (cũ), nay là UBND xã Hướng Phùng, vẫn chưa báo cáo kết quả làm rõ trách nhiệm và kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan.

Các đơn vị này cũng chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục vi phạm, khuyết điểm như yêu cầu.

Thanh tra tỉnh chỉ ra nguyên nhân chủ quan: các sở Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và UBND xã Hướng Phùng phối hợp, đôn đốc giải quyết hồ sơ chưa chặt chẽ, kịp thời. Các đơn vị này cũng chưa xác lập đầu mối và trách nhiệm cụ thể cho từng thủ tục.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân chậm thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh và UBND tỉnh, báo cáo trước ngày 30-11. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy UBND tỉnh được đề nghị theo dõi, giám sát việc kiểm điểm này.

Để gỡ vướng, Sở Công Thương phải hướng dẫn nhà đầu tư lộ trình cụ thể trong 10 ngày kể từ khi nhận kết luận. Sở phải thẩm định hồ sơ điều chỉnh trước ngày 30-11 và hoàn thành kiểm tra nghiệm thu trước ngày 31-12.

Khi hai nhà máy có văn bản chấp thuận nghiệm thu, sở sẽ làm việc với bên mua điện để tháo gỡ việc thanh toán sản lượng điện.

Công ty Hướng Linh 2 phải nộp đủ số thuế còn nợ trước ngày 31-12, trừ khi được cơ quan thuế xử lý theo phương án khác. Thuế tỉnh Quảng Trị được giao đôn đốc thu hồi nợ và báo cáo kết quả trước ngày 15-1-2027.

Thanh tra Quảng Trị kiến nghị các sở ngành sớm tháo gỡ cho nhà đầu tư, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể - Ảnh: HOÀNG TÁO