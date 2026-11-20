Phong khai đã cùng con mình và các đồng phạm khác nửa đêm vào nhà dân trộm vàng - Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Ngày 20-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lý Văn Phong (42 tuổi, ngụ ấp Minh Thượng, xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang), Lý Văn Linh (19 tuổi, con ruột của Phong, ngụ khu phố Tân An, phường Tân Hiệp Đông, TP.HCM), Nguyễn Văn Phước (25 tuổi, ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ngụ khóm Cái Nai, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Trước đó, từ trình báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều vàng, ngoại tệ..., Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã vào cuộc truy xét.

Qua lần theo các dấu vết thu thập được, lực lượng công an xác định được nhóm nghi vấn và tiến hành khám xét nơi ở của những người liên quan, thu giữ nhiều lượng vàng, dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy cùng điện thoại di động.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ 21h đến 23h ngày 3-11, Phong rủ con ruột là Linh cùng Phước và Tuấn đi trộm tài sản. Sau đó, Tuấn lái vỏ máy chở cả nhóm xuất phát từ nhà của Phong đến phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau để tìm tài sản.

Đến khoảng 3h ngày 4-11, thấy nhà ông Đ.V.T ở khóm Bùng Binh, phường Hòa Thành tắt đèn, cả nhóm thống nhất ra tay. Tuấn đứng ngoài cảnh giới, trong khi hai cha con Phong, Linh cùng Phước đột nhập vào nhà qua cửa sổ bên hông. Nhóm này dùng vải che camera rồi khiêng chiếc két sắt nặng khoảng 500kg ra ngoài.

Tài sản bên trong két sắt gồm 15 lượng vàng 24K, 24 lượng vàng 18K, 16.000 USD, 7.000 AUD, 9 triệu đồng và 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng giá trị được xác định hơn 5 tỉ đồng. Sau khi trộm, các bị can dùng nhiều cách tiêu thụ tài sản nhằm che giấu hành vi.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu cả 4 người bị bắt đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra vụ trộm hơn 5 tỉ đồng trên để xử lý theo quy định.