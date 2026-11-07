Bắt người cắt cửa sổ đột nhập nhà dân trộm vàng, bạch kim

Lê Thanh Lợi lúc bị bắt - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 7-11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã phối hợp Công an xã Tiểu Cần khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Lợi (32 tuổi, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 7-10, bà O.D.T. (43 tuổi, ngụ xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) đến công an trình báo gia đình bị trộm đột nhập vào lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Theo trình báo, thời điểm trên, gia đình bà T. đi vắng. Khi trở về, bà phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị cắt, đồ đạc bên trong bị lục lọi, xáo trộn.

Kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện mất nhiều trang sức bằng vàng 14K, 18K, 24K, bạch kim và điện thoại di động, tổng trị giá hơn 450 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, công an phối hợp khám nghiệm hiện trường, sàng lọc các đối tượng nghi vấn và triển khai biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm.

Qua điều tra, công an xác định Lợi là người thực hiện vụ trộm. Sau đó, lực lượng công an phát hiện Lợi trên địa bàn xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lợi đã thừa nhận toàn bộ vụ việc và khai đi trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.