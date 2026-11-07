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Bắt người cắt cửa sổ đột nhập nhà dân trộm vàng, bạch kim

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Lợi dụng lúc gia đình chủ nhà đi vắng, Lê Thanh Lợi cắt cửa sổ đột nhập phòng ngủ, lấy trộm nhiều trang sức bằng vàng, bạch kim và điện thoại di động. Theo chủ nhà, tổng giá tri tài sản bị trộm hơn 450 triệu đồng.

Cắt cửa sổ đột nhập trộm vàng Tại Vĩnh Long gây chấn động năm 2026 - Ảnh 2.

Lê Thanh Lợi lúc bị bắt - Ảnh: Công an Vĩnh Long

Ngày 7-11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã phối hợp Công an xã Tiểu Cần khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Lợi (32 tuổi, ngụ xã Đông Phước, TP Cần Thơ) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 7-10, bà O.D.T. (43 tuổi, ngụ xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long) đến công an trình báo gia đình bị trộm đột nhập vào lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

Theo trình báo, thời điểm trên, gia đình bà T. đi vắng. Khi trở về, bà phát hiện cửa sổ phòng ngủ bị cắt, đồ đạc bên trong bị lục lọi, xáo trộn. 

Kiểm tra tài sản, gia đình phát hiện mất nhiều trang sức bằng vàng 14K, 18K, 24K, bạch kim và điện thoại di động, tổng trị giá hơn 450 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, công an phối hợp khám nghiệm hiện trường, sàng lọc các đối tượng nghi vấn và triển khai biện pháp nghiệp vụ truy tìm thủ phạm.

Qua điều tra, công an xác định Lợi là người thực hiện vụ trộm. Sau đó, lực lượng công an phát hiện Lợi trên địa bàn xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long nên mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lợi đã thừa nhận toàn bộ vụ việc và khai đi trộm tài sản để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cắt cửa sổ đột nhập nhà dân trộm vàng, bạch kim gần nửa tỉ đồng - Ảnh 2.Một giờ phá cửa kính 10 ô tô trộm tài sản, 3 thanh thiếu niên bị bắt

Chỉ trong khoảng 1 giờ rạng sáng 19-10, ba thanh thiếu niên đã liên tiếp đập vỡ kính 10 ô tô đỗ trên vỉa hè tại phường Thành Vinh và xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nhằm tìm tài sản trộm cắp.

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    Chủ đề: trang sức Vĩnh Long bạch kim điện thoại

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