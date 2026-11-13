Bắt khẩn cấp 4 nghi phạm trộm 5 tỉ đồng ở Cà Mau

Nguyễn Văn Phước, ngụ ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau, tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Ngày 13-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét đối với 4 người liên quan đến vụ trộm cắp tài sản có giá trị đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn.

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Lý Văn Phong (42 tuổi, ngụ xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang), Lý Văn Linh (19 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp Đông, TP.HCM), Nguyễn Văn Phước (25 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau).

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 4-11, Công an tỉnh Cà Mau tiếp nhận trình báo của một hộ dân ở khóm Bùng Binh (phường Hòa Thành) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khối tài sản gồm nhiều lượng vàng, ngoại tệ và tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 5 tỉ đồng.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng rà soát dấu vết, khoanh vùng và xác định được nhóm nghi phạm gây án. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 người trên, cơ quan điều tra thu giữ nhiều lượng vàng cùng các tang vật liên quan như dao tự chế, bình xịt hơi cay, xe máy và điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc này, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động gia cố cửa, cổng và lắp đặt hệ thống khóa an toàn, camera giám sát tại các vị trí trọng yếu, đặc biệt với những gia đình cất giữ nhiều vàng, tiền mặt. Người dân cũng không nên chủ quan khi vắng nhà hoặc vào ban đêm, đồng thời hạn chế chia sẻ thông tin về tài sản, lịch trình sinh hoạt lên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc mất trộm, cần giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.