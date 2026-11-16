Xe tải chở đầy bùn đất chạy giữa phố, tài xế và chủ xe bị lập biên bản mức phạt 112,5 triệu

Hình ảnh xe tải vi phạm trên đường phố Hà Nội - Ảnh: C08

Ngày 16-11, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe tải do vi phạm hàng loạt lỗi, với tổng mức phạt 112,5 triệu đồng.

Theo hình ảnh được ghi lại, chiếc xe tải biển số 29H-889.XX chở đầy bùn đất, bám quanh phần thùng xe xuất hiện trên đường Nguyễn Chí Thanh (hướng đi La Thành) vào khuya 13-11.

Cảnh sát sau đó xác minh tài xế vi phạm là P.V.S. (sinh năm 1993, trú tại Tuyên Quang).

Anh S. được xác định vi phạm hàng loạt lỗi như: Điều khiển ô tô tải làm rơi vãi đất đá xuống đường; gắn biển số bị che lấp chữ, số, màu sắc của biển số; điều khiển ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật; điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép từ trên 30 - 50%.

Anh P.V.S. đã bị lập biên bản xử phạt với tổng mức phạt là 32,5 triệu đồng.

Đồng thời, nam tài xế bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cũng lập biên bản xử phạt chủ xe là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng V.H. (địa chỉ tại phường Yên Sở) với các hành vi vi phạm:

Đưa ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật tham gia giao thông; giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi chở quá tải.

Tổng mức phạt đối với công ty này là 80 triệu đồng.

Ngoài ra, chiếc xe còn bị tước quyền sử dụng chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem kiểm định và phù hiệu xe trong 2 tháng.