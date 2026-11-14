Đi quá nút giao, tài xế cho xe lùi trên đường cao tốc bị phạt 35 triệu

Chiếc ô tô lùi trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Ảnh: D.C.

Sáng 14-11, Cục Cảnh sát giao thông cho biết lực lượng chức năng vừa lập biên bản đối với tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trước đó mạng xã hội xuất hiện đoạn video phản ánh xe ô tô con biển số 98A-850.XX có hành vi lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Sự việc xảy ra tại khu vực nút giao Bách Quang, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác định tài xế lái chiếc xe trên là ông N.V.D. (sinh năm 1966, trú tại Bắc Ninh).

Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông D. về hành vi "điều khiển xe đi lùi trên đường cao tốc", theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

"Mức xử phạt cho vi phạm trên là 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe", theo Cục Cảnh sát giao thông.

Cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo tài xế tuyệt đối không lùi xe, quay đầu hoặc đi ngược chiều trên đường cao tốc. Khi lỡ đi quá lối ra, lái xe phải tiếp tục di chuyển đến nút giao tiếp theo để ra đúng quy định.

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có quy mô 4 làn xe và 2 làn khẩn cấp. Hiện tuyến đường đang trong quá trình thi công mở rộng lên 6 làn xe với chiều dài khoảng 59,93km. Thời gian thi công từ tháng 7-2026 đến tháng 12-2027.