Chốt mốc mặt bằng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trước 31-3-2027

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận khu vực gần nút giao Chợ Đệm (TP.HCM) - Ảnh: C.H

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP.

Theo kế hoạch, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 31-3-2027.

TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ phần việc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; tăng cường phối hợp, chủ động xử lý vướng mắc, không để chậm trễ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ. Sở phối hợp với UBND xã Tân Nhựt, các sở, ngành, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án rà soát, hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm định kỳ tổng hợp tiến độ, xác định khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chậm tiến độ để đề xuất xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo.

Sở Tài chính chủ trì rà soát nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán và việc ứng trước, hoàn trả hoặc khấu trừ kinh phí do doanh nghiệp dự án bố trí.

Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận phối hợp với UBND xã Tân Nhựt và các đơn vị liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng theo tiến độ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ pháp lý, tài liệu kỹ thuật, phạm vi, ranh giới thu hồi đất và các thông tin cần thiết phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Công ty cũng phải chủ động bố trí, ứng trước kinh phí theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm không để chậm việc chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trước đó, đầu tháng 9-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận qua xã Tân Nhựt còn 18 trường hợp chưa liên hệ được với chủ sử dụng đất, trong tổng số 73 trường hợp đã kiểm kê. Các trường hợp này nằm gần nút giao Chợ Đệm. Mặt bằng chưa bàn giao liên tục khiến một số mũi thi công chưa thể làm đồng bộ, nhà thầu không thể thi công liên tục.