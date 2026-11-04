Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Chốt mốc mặt bằng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trước 31-3-2027

tác giả
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TP.HCM đặt mốc hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trước ngày 31-3-2027.

Chốt mốc mặt bằng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trước 31-3-2027 - Ảnh 1.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận khu vực gần nút giao Chợ Đệm (TP.HCM) - Ảnh: C.H

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phục vụ dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận theo phương thức PPP. 

Theo kế hoạch, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng phải hoàn thành trước ngày 31-3-2027.

TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ phần việc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; tăng cường phối hợp, chủ động xử lý vướng mắc, không để chậm trễ ảnh hưởng tiến độ dự án.

Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi. 

UBND TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ. Sở phối hợp với UBND xã Tân Nhựt, các sở, ngành, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án rà soát, hướng dẫn thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm định kỳ tổng hợp tiến độ, xác định khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chậm tiến độ để đề xuất xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền được báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo.

Sở Tài chính chủ trì rà soát nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán và việc ứng trước, hoàn trả hoặc khấu trừ kinh phí do doanh nghiệp dự án bố trí.

Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận phối hợp với UBND xã Tân Nhựt và các đơn vị liên quan bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng theo tiến độ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp hồ sơ pháp lý, tài liệu kỹ thuật, phạm vi, ranh giới thu hồi đất và các thông tin cần thiết phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Công ty cũng phải chủ động bố trí, ứng trước kinh phí theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm không để chậm việc chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trước đó, đầu tháng 9-2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận qua xã Tân Nhựt còn 18 trường hợp chưa liên hệ được với chủ sử dụng đất, trong tổng số 73 trường hợp đã kiểm kê. Các trường hợp này nằm gần nút giao Chợ Đệm.

Mặt bằng chưa bàn giao liên tục khiến một số mũi thi công chưa thể làm đồng bộ, nhà thầu không thể thi công liên tục.

Chốt mốc mặt bằng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trước 31-3-2027 - Ảnh 3.Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Khẩn trương bàn giao mặt bằng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

Trong buổi kiểm tra dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, sáng 14-6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xã Tân Nhựt cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận mặt bằng giải phóng mặt bằng Chợ Đệm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất