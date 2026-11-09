Ngắm cao tốc đầu tiên nối rừng với biển miền Trung

Cao tốc Khánh Hòa là dự án cao tốc đầu tiên nối vùng Tây Nguyên với các tỉnh miền Trung nước ta - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 9-11, ông Phạm Văn Hòa - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa - cho biết dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang bước vào giai đoạn nước rút, đảm bảo tiến độ thông xe kỹ thuật trước 31-12-2026.

"Chúng tôi cam kết hoàn thành bê tông bản mặt cầu các cây cầu còn lại vào ngày 30-11. Hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31-12-2026, và bảo đảm đủ điều kiện thông xe kỹ thuật và hoàn tất quyết toán khối lượng trong quý 1-2027 để đưa dự án vào vận hành chính thức" - ông Hòa nói.

Trên công trường dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận hàng trăm công nhân của các nhà thầu vẫn miệt mài thi công các hạng mục để "chạy đua" với thời tiết mùa mưa cuối năm.

Những cây cầu vượt núi ở dự án đã hoàn thành công tác lao lắp dầm - Ảnh: XUÂN HOÁT

Tại dự án thành phần 1 do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, đến nay 20km đầu tuyến đã hoàn thành, đưa vào khai thác. Trong khi đó, đoạn còn lại đã dần hình thành, những cây cầu vượt núi đã hoàn thành công tác lao lắp dầm. Các công nhân đang hoàn thành công đoạn cuối cùng để chuẩn bị thảm nhựa mặt cầu.

Cạnh đó, hàng trăm công nhân, máy móc cũng đang đóng cừ, gia cố mái ta luy chống trượt, chống xói lở.

Tại khu vực cửa hầm Phượng Hoàng đoạn giáp ranh với địa phận tỉnh Đắk Lắk, hàng chục công nhân của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) tranh thủ thời tiết nắng ráo để hoàn thành các hạng mục của 2 dự án cầu Cửa Đông và cầu Km30.

Dưới cái nắng gay gắt của miền Trung, các công nhân vẫn miệt mài thi công để đảm bảo tiến độ dự án - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Nguyễn Quy Tuấn - Chỉ huy trưởng công trình gói thầu xây lắp số 3 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) - vui mừng cho biết dù khu vực rừng tự nhiên, địa chất phức tạp, thiếu bãi dầm nhưng đến nay tiến độ gói thầu vẫn đảm bảo.

"Với tinh thần "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", các công nhân của đơn vị đã xong công tác lao lắp dầm ở 2 cây cầu. Dự kiến đến ngày 30-11 sẽ hoàn thành cơ bản cầu, sau đó sẽ tiến hành sơn vạch kẻ đường, biển báo an toàn giao thông" - ông Tuấn nói.

Cầu Cửa Đông và cầu Km30 nối với hầm Phượng Hoàng do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đảm nhận đã cơ bản hoàn thành - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Phạm Văn Hòa cho biết để bảo đảm tiến độ, ngày 7-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các nhà thầu tăng ca, linh hoạt phương án thi công, đặc biệt trong bối cảnh cuối năm mưa nhiều.

"Ngoài đảm bảo tiến độ dự án, chúng tôi cũng đã làm việc với Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam để rà soát tiến độ. Đến nay, tất cả công đoạn thi công vẫn đảm bảo, và tỉnh Khánh Hòa cam kết hoàn tất quyết toán khối lượng công trình dự án trong quý 1-2027" - ông Hòa cho biết.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117km được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 lần lượt do UBND tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 2 do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ rút quảng đường di chuyển từ Khánh Hòa lên Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ 200km xuống còn 117km.

Nút giao hoa thị - nơi giao cắt giữa cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngày 28-5, 20km đầu tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chính thức thông xe, đưa vào khai thác. Đoạn tuyến này do Tập đoàn Sơn Hải thi công.

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột nhìn từ trên cao - Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có 8 cây cầu, đến nay tất cả đã hoàn thành công tác lao lắp dầm - Ảnh: XUÂN HOÁT

Công nhân thi công hạng mục mương thoát nước trên các mái ta luy - Ảnh: XUÂN HOÁT

Hai cửa hầm Phượng Hoàng đã thông từ Đắk Lắk đến Khánh Hòa - Ảnh: XUÂN HOÁT