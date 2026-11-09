Người phụ nữ rút thanh sắt trên cao tốc quẹt trúng ô tô đang chạy: Tại sao xe máy vào được cao tốc?

Người phụ nữ rút thanh sắt dài từ công trình nhô ra đường, quẹt trúng ô tô chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh cắt từ clip do anh V. cung cấp

Chạy xe máy vào cao tốc là hành vi nguy hiểm

Liên quan vụ "Người phụ nữ rút thanh sắt từ công trình, va trúng ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành", clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng và nhiều bạn đọc bày tỏ sự bất bình.

Điều khiến nhiều người đặt câu hỏi không chỉ là nguồn gốc thanh sắt mà còn là việc một người đi xe máy có thể xuất hiện trên tuyến đường vốn dành cho các xe lớn chạy với tốc độ cao.

Bạn đọc có địa chỉ email hujd****@gmail.com đặt vấn đề: "Tại sao xe máy vào được?". Trong khi đó, bạn đọc Hòa Bình cũng thắc mắc: "Trên cao tốc xe máy có được chạy không?".

Nhiều bạn đọc cho rằng cao tốc không phải là tuyến đường giao thông thông thường mà có quy định nghiêm ngặt về loại xe được phép lưu thông.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, xe máy không thuộc nhóm xe được phép đi vào đường cao tốc (trừ xe chuyên dụng).

Việc người phụ nữ chạy xe vào cao tốc là hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả người này lẫn các xe khác. Trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, ô tô chạy với tốc độ cao, tài xế thường tập trung quan sát phía trước và duy trì khoảng cách an toàn để xử lý tình huống.

Khi bất ngờ xuất hiện một xe máy, người đi bộ hoặc xe di chuyển chậm trên làn đường cao tốc, tài xế ô tô có thể không kịp nhận diện, phản ứng.

Chỉ cần một thao tác đánh lái hoặc phanh gấp để tránh va chạm cũng có thể khiến xe mất ổn định, va vào xe bên cạnh hoặc gây tai nạn liên hoàn.

Nhiều bạn đọc cho rằng hành vi chạy xe máy lên cao tốc là quá nguy hiểm - Ảnh cắt từ clip do anh V. cung cấp

Bạn đọc Lê Quang cho rằng việc đi xe máy vào cao tốc đã là vi phạm nghiêm trọng, nhưng đáng lo hơn là hành động rút thanh sắt công trình khiến ô tô đang chạy tốc độ cao bị quẹt.

Bạn đọc Huỳnh nhận xét tài xế may mắn xử lý kịp thời, nếu không hậu quả có thể rất khó lường. Bạn đọc Lan Huê cũng cho rằng tài xế ô tô rơi vào tình huống không đáng có.

Tài khoản Minh Thành cho rằng thanh sắt có thể va vào thân xe, kính hoặc những bộ phận quan trọng khác. Nếu tài xế giật mình đánh lái để tránh, xe có thể chệch hướng.

Nếu thanh sắt rơi xuống mặt đường, những ô tô phía sau cũng có thể gặp nguy hiểm khi không kịp phát hiện và xử lý. Quan trọng hơn, thanh sắt có thể văng trúng người phụ nữ bị thương, lúc đó tài xế lại gặp chuyện không hay.

Vì vậy, hành động đưa vật liệu công trình ra khu vực xe chạy, dù xuất phát từ mục đích gì, cũng không thể xem là chuyện nhỏ. Khu vực thi công trên cao tốc phải được kiểm soát chặt chẽ, vật liệu phải được tập kết, bảo quản đúng nơi quy định, tuyệt đối không để vật cản xâm nhập vào phần đường dành cho xe chạy.

Làm rõ việc quản lý vật liệu trong công trình đang thi công

Bạn đọc Viet Quoc Long cho rằng quá trình xác minh cần làm rõ việc quản lý sắt thép tại công trình, bởi vật liệu xây dựng không thể bị lấy tùy tiện nếu quy trình kiểm soát được thực hiện chặt chẽ. Bạn đọc có tên "Người đọc báo" cũng đề nghị làm rõ dấu hiệu lấy vật liệu công trình và hành vi gây nguy hiểm cho các xe đang lưu thông và hành vi chạy xe máy lên cao tốc.

Bạn đọc Bon đề nghị xử lý nghiêm để răn đe những trường hợp tương tự. Một bạn đọc khác cũng đặt vấn đề trách nhiệm bồi thường nếu hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, tránh tình trạng người không có lỗi lại phải gánh chịu thiệt hại.

Riêng tại khu vực công trường trên cao tốc, đơn vị thi công và các đơn vị quản lý liên quan cần rà soát việc bố trí người trực, kiểm soát lối ra vào, bảo quản vật liệu, thiết bị. Không để người không có nhiệm vụ tùy tiện tiếp cận hoặc mang vật liệu từ khu vực thi công ra phần đường xe chạy.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 12h07 ngày 8-11. Thời điểm đó, anh V.V. (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) lái ô tô chở gia đình từ Vũng Tàu về Đồng Tháp. Khi xe chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ trạm thu phí Long Phước về nút giao An Phú, đến đoạn cách nút giao với đường Võ Chí Công (phường Long Trường) khoảng 100m thì xảy ra sự cố.

Một thanh sắt bất ngờ nhô ra phần đường xe chạy, va quẹt vào bên hông ô tô. Theo ghi nhận, thân xe bị trầy xước một đường dài gần 1m. Sau va chạm, anh V. dừng xe kiểm tra và trao đổi với người phụ nữ đi xe máy liên quan.

Tuy nhiên, người này nhanh chóng lên xe, chở theo bó sắt rồi rời khỏi hiện trường. Anh V. lên xe đuổi theo nhưng không kịp.

Liên quan vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an), đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy xét người phụ nữ để xử lý theo quy định.

Sau khi làm xước xe ô tô, người phụ nữ nhanh chóng lên xe rời đi - Ảnh cắt từ clip do anh V. cung cấp