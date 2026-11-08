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Người phụ nữ rút thanh sắt từ công trình, va trúng ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Một người phụ nữ đi xe máy được cho là đã rút thanh sắt từ công trình mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến thanh sắt va quẹt vào ô tô đang lưu thông. Vụ việc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc.

Người phụ nữ rút thanh sắt từ công trình trên cao tốc, va trúng ô tô đang chạy - Ảnh 1.

Người phụ nữ rút thanh sắt dài nhô ra đường làm quẹt trúng ô tô chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh cắt từ clip do anh V. cung cấp

Ngày 8-11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ va quẹt với thanh sắt nhô ra đường. Thanh sắt này được cho là do một phụ nữ rút ra từ khu vực công trình đang thi công mở rộng cao tốc.

Tối cùng ngày, anh V.V. (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) xác nhận mình là người điều khiển chiếc ô tô gặp sự cố trong clip. Theo anh V., khoảng 12h07 cùng ngày, anh lái ô tô chở gia đình từ Vũng Tàu trở về nhà ở Đồng Tháp. Khi xe đang lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, theo hướng từ trạm thu phí Long Phước về nút giao An Phú, đến đoạn cách nút giao với đường Võ Chí Công (phường Long Trường, TP.HCM) khoảng 100m thì xảy ra sự cố.

Thời điểm này, một thanh sắt bất ngờ nhô ra phần đường xe chạy, va quẹt vào bên hông ô tô của anh V. Theo ghi nhận, vụ việc khiến thân xe bị trầy xước một đường dài gần 1m. Sau khi xảy ra va quẹt, anh V. dừng xe kiểm tra và trao đổi với người phụ nữ đi xe máy liên quan vụ việc.

Tuy nhiên, người này nhanh chóng lên xe, chở theo bó sắt rồi rời khỏi hiện trường. Anh V. lên xe đuổi theo nhưng không kịp.

Theo anh V., vụ việc may mắn chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, anh lo ngại hành vi đi xe máy, đi bộ vào đường cao tốc cũng như việc tự ý lấy vật liệu từ công trình đưa ra khu vực xe chạy có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm.

"Tôi lo ngại việc người đi xe máy, đi bộ xuất hiện trên cao tốc rất nguy hiểm, bởi các xe chạy với tốc độ cao. Nếu tài xế không xử lý kịp thời, hậu quả có thể rất nghiêm trọng", anh V. chia sẻ.

Liên quan vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, truy xét người phụ nữ để xử lý theo quy định.

Người phụ nữ rút thanh sắt từ công trình trên cao tốc, va trúng ô tô đang chạy - Ảnh 2.

Sau khi rút thanh sắt trúng ô tô, người phụ nữ nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường - Ảnh cắt từ clip do anh V. cung cấp

Người phụ nữ rút thanh sắt từ công trình trên cao tốc, va trúng ô tô đang chạy - Ảnh 3.

Bên hông xe anh V. bị trầy xước - Ảnh: Anh V. cung cấp

Người phụ nữ rút thanh sắt từ công trình, va trúng ô tô đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Ảnh 4.2 tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, 6 người nhập viện

TTO - Trong ngày 2-5, đã xảy ra hai vụ tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, khiến 6 ôtô hư hỏng nặng, 6 người phải nhập viện.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: Tai nạn cao tốc long thành – dầu giây Cao tốc va quẹt làn cao tốc

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