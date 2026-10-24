Xe tải tông xe container trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: MINH TUẤN

Ngày 24-10, lực lượng chức năng TP Đồng Nai vẫn đang phối hợp Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6 (C08), Bộ Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Khoảng 23h45 ngày 23-10, xe tải biển số Quảng Trị chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa phận phường Long Thành, xe tải bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe container biển số Cần Thơ chạy phía trước.

Cú va chạm khiến phần đầu xe tải biến dạng, bẹp dúm, hàng trái cây trên thùng xe văng xuống đường. Người đi đường hỗ trợ phá cửa, đưa phụ xe bị thương nặng ra ngoài đi cấp cứu.

Tuy nhiên nạn nhân tử vong sau đó. Tai nạn khiến hai làn xe bị chắn ngang, giao thông ùn tắc cục bộ.

Đến sáng cùng ngày, hiện trường được giải tỏa, xe chạy qua bình thường. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

7 xe tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trong ngày đầu nghỉ lễ 2-9 Chiều nay đã xảy ra vụ 7 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trong lúc lượng xe từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung tăng cao ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2-9.



