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Bỏ chạy khi CSGT ra hiệu lệnh, phóng xe 98km/h, tài xế bị phạt 96,5 triệu đồng

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Tài xế xe bán tải bị phát hiện vi phạm hàng loạt lỗi, từ nồng độ cồn, chạy quá tốc độ đến lạng lách và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Tổng mức phạt 96,5 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng.

- Ảnh 1.

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, tài xế ô tô bán tải không chấp hành và tăng ga bỏ chạy - Ảnh: D.C.

Ngày 15-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về trường hợp tài xế vi phạm hàng loạt lỗi, tăng ga bỏ chạy khi cảnh sát ra hiệu lệnh kiểm soát.

Trước đó, khoảng 15h27 ngày 14-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang làm việc tại đường Quang Trung (phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang).

Cảnh sát sau đó phát hiện xe bán tải biển số 30D-6… có hành vi chạy quá tốc độ cho phép trên 35km/h (98km/50km/h).

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, lái xe không chấp hành và tăng ga bỏ chạy.

- Ảnh 2.

Nam tài xế tại trụ sở công an - Ảnh: D.C.

Cảnh sát sau đó đã làm rõ tài xế là ông Đ.Q.T. (sinh năm 1997, trú tại xã Quảng Bị, Hà Nội). Ông T. được xác định có hàng loạt vi phạm sau:

- Chạy quá tốc độ trên 35km/h (phạt tiền 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe).

- Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông (phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe).

- Lái xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/lít khí thở (phạt tiền 18-20 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe).

- Lái xe lạng lách trên đường bộ (phạt tiền 40-50 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 10-12 tháng).

- Không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông (phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng).

Cục Cảnh sát giao thông cho biết theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, tổng mức phạt tiền đối với các hành vi trên là 96,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Cơ quan này đánh giá việc đã sử dụng rượu, bia vẫn lái xe, chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, điều khiển xe lạng lách trên đường bộ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

- Ảnh 3.Đi quá nút giao, tài xế cho xe lùi trên đường cao tốc bị phạt 35 triệu

Tài xế ô tô lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (khu vực nút giao Bách Quang) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm, với mức xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

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    Chủ đề: Tuyên Quang Cảnh sát giao thông chạy quá tốc độ lạng lách nồng độ cồn

    Dòng sự kiện: Vi phạm an toàn giao thông

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