Xe tải vẫn chạy trên cao tốc khi bị tước phù hiệu, tài xế và chủ xe bị lập biên bản

Xe tải vi phạm bị lập biên bản - Ảnh: C08

Trước đó, vào lúc 11h26 ngày 11-11, tiếp nhận thông tin từ Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số (Cục Cảnh sát giao thông), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc Phòng 6 đã chỉ đạo tổ công tác dừng xe tải biển số 71H-003.xx để kiểm tra.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định xe này vẫn hoạt động trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ ngày 26-10-2026 đến ngày 26-12-2026.

Với vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ xe.

Cụ thể, tài xế bị xác định điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định, vi phạm điểm c khoản 6 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 5-7 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ xe là Hợp tác xã vận tải thị xã C.L., cơ quan chức năng xác định đơn vị đã giao xe cho người làm công điều khiển khi xe không có phù hiệu theo quy định.

Hành vi này vi phạm điểm đ khoản 11 Điều 32, với mức phạt tiền từ 20-24 triệu đồng.

Tổng mức phạt tiền đối với tài xế và chủ xe dự kiến là 28 triệu đồng.