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Chở thùng container vượt chiều dài cho phép trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 64 triệu đồng

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Một xe đầu kéo chở container vượt quá chiều dài toàn bộ ghi trong giấy chứng nhận kiểm định của sơ mi rơ moóc bị cảnh sát giao thông phát hiện trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tổng mức phạt đối với lái xe và chủ xe lên đến 64 triệu đồng.

Chở thiết bị vượt chiều dài cho phép trên cao tốc, lái xe và chủ phương tiện bị phạt đến 64 triệu đồng - Ảnh 1.

Xe container chở vượt chiều dài bị lập biên bản - Ảnh: C08

Ngày 10-11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết vừa phát hiện, xử lý một trường hợp xe đầu kéo chở thiết bị vượt quá chiều dài cho phép khi chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, khoảng 16h53 ngày 9-11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km11 tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phát hiện xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc chở thùng container.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định thiết bị được vận chuyển vượt quá chiều dài toàn bộ ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của sơ mi rơ moóc.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 21 Nghị định 168/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026.

Đồng thời, chủ xe là Công ty TNHH giao nhận vận tải C.P. cũng bị lập biên bản về hành vi giao xe cho người làm công điều khiển để thực hiện hành vi vi phạm, theo điểm e khoản 13 Điều 32 của nghị định này.

Theo quy định, tổng mức tiền phạt đối với lái xe và chủ xe trong vụ việc là 64 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chở thiết bị vượt chiều dài cho phép trên cao tốc, lái xe và chủ phương tiện bị phạt đến 64 triệu đồng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đo chiều dài - Ảnh: C08

Qua vụ việc, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ xe và tài xế cần kiểm tra kỹ kích thước hàng hóa, thiết bị trước khi vận chuyển; bảo đảm phù hợp với kích thước cho phép của xe.

Việc chở hàng vượt quá kích thước quy định không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt khi lưu thông trên đường cao tốc, nơi các xe di chuyển với tốc độ cao.

Chở thùng container vượt chiều dài cho phép trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 64 triệu đồng - Ảnh 3.Bị phạt nguội khi leo dốc cao tốc: Đề xuất thêm cự ly có hiệu lực sau biển báo tốc độ tối đa

Nhiều tài xế container băn khoăn về tình trạng bị phạt nguội vì lỗi vi phạm tốc độ tối đa và tối thiểu lúc đang lên hoặc xuống dốc trên các tuyến cao tốc. Hiệp hội đề xuất cần có thêm quy định cự ly có hiệu lực sau biển báo tốc độ tối đa.

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MINH HÒA
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    Chủ đề: container cao tốc làn cao tốc phạt container chở vượt chiều dài

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