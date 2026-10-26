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Phạt 80 triệu đồng vụ xe container chở 4 cuộn thép 'khổng lồ' bị lật

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Sau vụ xe container chở 4 cuộn thép, tổng trọng lượng hơn 80 tấn, bị lật tại nút giao quốc lộ 1 ở Đồng Tháp, tài xế và chủ phương tiện bị xử phạt tổng cộng 80 triệu đồng.

Phạt 80 triệu Đồng vụ xe container lật chở 4 cuộn thép khổng lồ tại Đồng Tháp - Ảnh 2.

Cảnh sát giao thông đang điều tra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Liên quan đến vụ chiếc xe container chở 4 cuộn thép bị lật xuống đường, ngày 26-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định xử phạt tài xế Nguyễn Văn Minh (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) với số tiền 10 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe về hành vi "chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 150%".

Đồng thời, chủ chiếc xe container là doanh nghiệp Hợp tác xã thủy bộ thị xã Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp cũng bị cảnh sát giao thông xử phạt với số tiền 70 triệu đồng, tước phù hiệu xe, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong thời gian 2 tháng về hành vi "giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm".

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 17-10, chiếc xe container do tài xế Minh điều khiển chở 4 cuộn thép "khổng lồ" chạy trên tỉnh lộ 870 B theo hướng từ cảng Mỹ Tho ra quốc lộ 1.

Khi đến nút giao giữa tỉnh lộ 870 B và quốc lộ 1 thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, phần rơ moóc phía sau của xe container bất ngờ lật ngang, kéo theo 4 cuộn thép (mỗi cuộn thép nặng hơn 21 tấn, tổng trọng lượng hàng hóa trên 80 tấn) đổ xuống đường.

Tại hiện trường, rơ moóc cùng 4 cuộn thép "khổng lồ" nằm nghiêng, chắn ngang và chiếm hết một làn đường.

Sự cố xảy ra bất ngờ nhưng may mắn thời điểm đó không có xe cộ nào chạy sát bên cạnh nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên chiếc xe container và một số tài sản bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Trung An phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Phạt 80 triệu Đồng vụ xe container lật chở 4 cuộn thép khổng lồ tại Đồng Tháp - Ảnh 3.

4 cuộn thép nặng hơn 80 tấn bị lật xuống đường - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Phạt 80 triệu Đồng vụ xe container lật chở 4 cuộn thép khổng lồ tại Đồng Tháp - Ảnh 4.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Phạt 80 triệu đồng vụ xe container chở 4 cuộn thép 'khổng lồ' bị lật - Ảnh 4.Lại xảy ra vụ cuộn thép hàng chục tấn đứt xích, lăn đè cabin

TTO - Xe đầu kéo chở cuộn thép hàng chục tấn bị đứt xích, lăn đè móp cabin trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM). May mắn, tài xế và phụ xe không bị thương.

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    Chủ đề: cuộn thép Container phù hiệu Đồng Tháp chở hàng

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