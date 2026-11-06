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Phạt tài xế xe tải chạy trên vỉa hè ở đường Lê Đức Anh

tác giả
MINH HÒA
MINH HÒA
MINH HÒA

Tài xế xe tải chạy trên vỉa hè đường Lê Đức Anh (TP.HCM) bị CSGT lập biên bản xử phạt mức phạt 6-8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Xử lý tài xế xe tải chạy trên vỉa hè ở đường Lê Đức Anh - Ảnh 1.

Tài xế xe tải leo vỉa hè bị lập biên bản - Ảnh cắt từ video

Ngày 6-11, Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử lý tài xế xe tải có hành vi chạy trên vỉa hè, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm đã khẩn trương xác minh thông tin phản ánh về xe tải biển số 50E-505.xx chạy trên vỉa hè.

Qua xác minh, khoảng 13h30 ngày 31-10, tại đường Lê Đức Anh, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM, ông N.Q.V. (36 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) chạy xe tải trên vỉa hè. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi này.

Theo quy định tại điểm d khoản 6 điều 6 Nghị định 168/2024, hành vi chạy xe trên vỉa hè bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Theo lực lượng CSGT, việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các thông tin phản ánh của người dân góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm giao thông có thể ghi nhận hình ảnh, video và gửi đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.

Xử lý tài xế xe tải chạy trên vỉa hè ở đường Lê Đức Anh - Ảnh 3.321.000 trường hợp bị phạt nguội trong 10 tháng, những lỗi nào phổ biến?

Không thấy CSGT không có nghĩa là có thể thoải mái vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay chạy xe trên vỉa hè. Hơn 321.000 trường hợp bị phạt nguội ở TP.HCM cho thấy camera giám sát và thiết bị ghi hình nghiệp vụ đang phát huy hiệu quả.

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    Chủ đề: Xe tải đường Lê Đức Anh Vỉa hè xe chạy trên vỉa hè leo vỉa hè

    Dòng sự kiện: Phạt vi phạm giao thông

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