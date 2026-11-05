321.000 trường hợp bị phạt nguội trong 10 tháng, những lỗi nào phổ biến?

Camera AI trên các tuyến đường ở TP.HCM ghi nhận lỗi vi phạm rồi gửi thông báo phạt nguội - Ảnh: MINH HÒA

Không có CSGT tuần tra, vi phạm vẫn được ghi nhận, phạt nguội

Mới đây, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông đã bị phát hiện qua hình ảnh trong chưa đầy 10 tháng.

Trên nhiều tuyến đường TP.HCM, không khó bắt gặp cảnh xe máy chạy lên vỉa hè khi đường đông, đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường hoặc tranh thủ vượt qua giao lộ khi đèn tín hiệu đã chuyển đỏ.

Một bộ phận người tham gia giao thông dường như chỉ thực sự chấp hành khi nhìn thấy lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ.

Thế nhưng, không có cảnh sát giao thông trực tiếp đứng chốt không đồng nghĩa những hành vi vi phạm sẽ không bị phát hiện.

Hệ thống camera giám sát cùng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đang giúp lực lượng chức năng ghi nhận vi phạm ngay cả khi người vi phạm không bị dừng xe tại chỗ.

Theo Phòng PC08, từ ngày 15-12-2025 đến 8-10-2026, thông qua khai thác camera giám sát và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua hình ảnh.

Trong đó, có hơn 217.000 trường hợp người chạy xe máy và gần 104.000 trường hợp người lái ô tô.

Con số này cho thấy việc phát hiện vi phạm giao thông hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường. Những lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chạy xe trên hè phố, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, biển báo, dừng đỗ sai quy định... đều có thể bị ghi nhận qua hình ảnh.

Thực tế, nhiều người chỉ nhận ra điều này khi nhận được thông báo vi phạm hành chính. Tâm lý cho rằng không có cảnh sát giao thông thì có thể tùy tiện vi phạm, vì thế không chỉ sai mà còn khiến người vi phạm đối mặt với các mức phạt.

Thống kê vi phạm của ô tô và xe máy trong 10 tháng ở TP.HCM - Đồ họa: MINH HÒA

Chưa đầy 10 phút ghi hình 67 xe máy đi ngược chiều

Trên đường phố TP.HCM cho thấy nhiều hành vi vi phạm vẫn diễn ra công khai, bất chấp nguy cơ tai nạn và mức xử phạt ngày càng nghiêm trọng.

Sáng 30-9, tại đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp, Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã ghi hình 67 trường hợp xe máy đi ngược chiều chỉ trong chưa đầy 10 phút.

Một trường hợp khác, lực lượng cảnh sát giao thông Hàng Xanh công bố 163 trường hợp xe máy chạy trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp. Mỗi trường hợp sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tại Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị phát hiện 9.755 trường hợp vi phạm qua camera, gồm 9.017 trường hợp ô tô và 738 trường hợp xe máy. Trong số này, có 3.313 trường hợp đã chấp hành quyết định xử phạt.

Các trường hợp chưa chấp hành đều được gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân và cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính.

Những số liệu trên cho thấy phạt nguội không chỉ mở rộng khả năng phát hiện vi phạm mà còn đặt ra trách nhiệm đối với chủ xe trong việc quản lý, sử dụng xe và thực hiện nghĩa vụ khi có vi phạm phát sinh.

Đáng chú ý, nguồn hình ảnh phục vụ công tác xác minh, xử lý vi phạm không chỉ đến từ hệ thống camera giám sát hay thiết bị nghiệp vụ của cảnh sát giao thông.

Hình ảnh, video do người dân ghi nhận trong quá trình tham gia giao thông cũng có thể được cung cấp cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Như vậy, một hành vi vi phạm dù không bị CSGT trực tiếp phát hiện tại thời điểm xảy ra vẫn có thể bị xem xét xử lý từ hình ảnh do người đi đường cung cấp. Điều này cũng góp phần nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo PC08, đối với trường hợp vi phạm được phát hiện qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng chưa thể dừng ngay phương tiện để xử lý, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ xe và cá nhân, tổ chức liên quan đến giải quyết vụ việc.

Chủ xe có trách nhiệm phối hợp xác định người đã cầm lái thực hiện hành vi vi phạm. Người dân cũng cần chủ động quản lý xe, cập nhật thông tin đăng ký, thực hiện thủ tục sang tên khi mua bán, cho tặng xe để tránh những vướng mắc pháp lý.

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin liên quan đến xe và chủ động kiểm tra khi có thông báo vi phạm.

Việc tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh không thay thế hoạt động tuần tra, kiểm soát trực tiếp mà là giải pháp bổ trợ, giúp lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.

Người dân ghi hình vi phạm, cảnh sát giao thông tiếp nhận xử lý Không chỉ camera giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hình ảnh, video do người dân cung cấp cũng có thể trở thành nguồn thông tin giúp lực lượng CSGT phát hiện vi phạm giao thông. Người dân có thể ghi nhận, phản ánh các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn làn, chạy xe trên vỉa hè, dừng đỗ sai quy định... qua các kênh tiếp nhận phù hợp. Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, xác minh nội dung, đối chiếu hình ảnh và thông tin liên quan. Nếu đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên khu vực có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521; số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08; địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để Phòng CSGT kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Cảnh sát giao thông TP.HCM thường xuyên tuần tra, ghi hình phạt nguội các xe vi phạm, ngoài ra camera AI cũng hỗ trợ tích cực trong việc phát hiện lỗi vi phạm - Ảnh: MINH HÒA