Xe tải tông gãy lan can cầu Rạch Miễu, 1 người chết, 2 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra nguyên nhân vụ xe tải tông vào lan can cầu Rạch Miễu 1, khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Khoảng 3h15 cùng ngày, xe tải biển số 79H-078... (chưa rõ người điều khiển), chở theo Bùi Tuấn Anh, Lương Tấn Đạt (cùng 27 tuổi, ngụ phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long) và Bùi Thanh Tịnh (39 tuổi, ngụ phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chạy trên cầu Rạch Miễu 1 theo hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long.

Khi đến gần trụ đèn BT5-25 trên cầu Rạch Miễu 1, đoạn thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp xe tải bất ngờ tông vào thành lan can cầu.

Tại hiện trường, một đoạn lan can cầu dài khoảng 3m bị gãy và hư hỏng nặng.

Chiếc xe tải cũng bị hư hỏng, nhiều thùng hàng hóa đựng ốc hương, nghêu... trên xe rơi xuống khắp nơi dưới mặt đường.

Vụ tai nạn khiến anh Tịnh tử vong tại chỗ, anh Đạt và Tuấn Anh bị thương.

Do chiếc xe tải nằm chắn ngang hết một làn đường trên cầu Rạch Miễu 1 nên lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn 1 chiều theo hướng từ Đồng Tháp - Vĩnh Long chỉ cho xe máy đi, còn ô tô các loại không được di chuyển nên phải di chuyển theo hướng khác để tránh ùn tắc giao thông qua khu vực.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Một đoạn lan can cầu Rạch Miễu 1 bị xe tải tông gãy - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Xe của cảnh sát giao thông chốt chặn dưới chân cầu Rạch Miễu 1 không cho ô tô di chuyển qua cầu để tránh ùn tắc giao thông - Ảnh: HOÀI THƯƠNG