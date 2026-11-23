Camera an ninh trên đường Huỳnh Văn Trí (ấp 6, xã Bình Chánh) ghi lại hình ảnh một người bỏ rác không đúng nơi quy định gần đây - Ảnh cắt từ clip của camera

Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc còn chỉ ra các điểm nóng nhức nhối về nạn xả rác hiện nay vừa gây ô nhiễm môi trường vừa mất vẻ mỹ quan đô thị.

Xả rác khắp nơi từ cầu, kênh rạch đến gốc cây, đất trống

Phản ánh thực tế ngay tại nơi sinh sống, bạn đọc Tuấn Bùi cho biết khu vực chợ Rạch Ông thường xuyên xảy ra cảnh người bán hàng rong, thu mua phế liệu bằng xe tự chế đổ rác bậy. Tại kênh Xáng, kênh Tàu Hủ, cầu Chữ Y, cầu Rạch Ông, cầu Him Lam và ngay cả trên đại lộ Võ Văn Kiệt cũng có tình trạng này.

Tương tự, bạn đọc Lê Đức Anh bức xúc trước tình trạng xả rác kéo dài trên cầu Chu Văn An cùng cảnh chó chạy rông phóng uế ngoài đường nhiều năm liền khiến phố xá nhếch nhác.

Trong khi đó, bạn đọc Thang nhận xét đi trên nhiều tuyến đường đều thấy có rác, thậm chí nhiều tài xế công nghệ mua ly nước ngồi uống ven đường, công viên rồi vô tư "để quên" lúc rời đi.

Nói về mỹ quan đường phố, một bạn đọc trăn trở khi đi ngoài đường thường xuyên gặp bọc rác chất đống dưới gốc cây, cột điện.

Bạn đọc này kiến nghị cần quy định giờ giấc bỏ rác cụ thể và cấm triệt để việc dùng thùng xốp đựng rác đặt ngoài đường vì rất kém văn minh.

Chỉ ra một góc khuất khác, bạn đọc Lê chia sẻ thực tế khi dọn nhà, chuyển nhà phát sinh rác cồng kềnh, người dân phải chi thêm 100.000 - 200.000 đồng nhân viên mới thu gom, dẫn đến việc nhiều người lén đem đổ trộm ra bãi đất trống.

"Ra đường là thấy rác thải nhựa, ni lông rất nhiều. Chúng ta đang phá hủy môi trường sống của mình, thực trạng rất đáng báo động", bạn đọc Lê lo ngại.

Theo bạn đọc Vu Duc Long, để bắt quả tang các hành vi này không hề khó, chỉ cần bố trí người theo dõi vài tiếng mỗi ngày tại các cây cầu và khu đất trống cạnh bờ sông, kênh rạch là phát hiện ngay, vấn đề cốt lõi nằm ở việc chính quyền phường, xã trước đây chưa thực sự quan tâm xử lý.

Ủng hộ phạt lao động công ích, tăng cường "mắt thần" camera

Trước vấn nạn xả rác bừa bãi, đa số bạn đọc đều ủng hộ mạnh mẽ việc áp dụng chế tài nghiêm khắc, đặc biệt là hình thức phạt lao động công ích.

Bạn đọc Trí đề nghị thành phố triển khai ngay và nhanh. "Lao động công ích như quét đường, dọn rác, móc cống sẽ có sức răn đe và tạo ra sự chuyển biến ngay", bạn đọc Trí nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bạn đọc Tuấn Bùi cho rằng không chỉ phạt tiền, mà cần phạt lao động công ích thật nghiêm như cách Singapore đã làm.

Đề xuất mức phạt cụ thể hơn, bạn đọc Sáu thời sự kiến nghị buộc những người xả rác bậy đi lao động công ích tại khu xử lý rác thải ít nhất một tuần lễ để họ nhận thức rõ hành vi sai trái của mình. Bạn đọc tên Dân cũng góp ý nên kết hợp phạt tiền, trường hợp không đóng phạt sẽ buộc tham gia lao động công ích thu gom rác ngay trong khu dân cư.

Bên cạnh lao động công ích, nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của công nghệ và trách nhiệm người đứng đầu.

Bạn đọc Nghĩa Trần ủng hộ việc kết hợp phạt nặng, lao động công ích và tăng cường gắn camera trên các cây cầu để phát hiện người vứt rác xuống kênh. Một bạn đọc khác cho rằng đã đến lúc ứng dụng ngay camera AI hoạt động 24/7, 365 ngày để quản lý đồng bộ từ môi trường, trật tự đô thị đến giao thông, an ninh.

Hoan nghênh động thái mới của thành phố, bạn đọc Nga nhấn mạnh một thành phố sạch rác là dấu ấn của lối sống văn minh: "Chúng ta chưa giàu nhưng không nên để rác đổ bừa bãi nơi công cộng. Cần giao cho chủ tịch phường quản lý khu vực mình toàn diện, không phân chia chồng chéo".

TP.HCM nghiên cứu buộc người xả rác trực tiếp dọn vệ sinh định kỳ UBND TP.HCM vừa có chỉ thị về tăng cường công tác quản lý rác thải và vệ sinh công cộng trên địa bàn, trong đó yêu cầu các phường, xã nghiên cứu yêu cầu người vi phạm xả rác trái quy định trực tiếp thu dọn rác, đồng thời tổ chức tổng vệ sinh định kỳ hằng tháng nhằm chấn chỉnh tình trạng xả rác bừa bãi. Theo chỉ thị, TP.HCM đánh giá tình trạng xả rác tại đường phố, đất trống, kênh rạch vẫn tái diễn, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng dòng chảy. Một số địa phương chưa thực hiện quyết liệt trách nhiệm quản lý, để xảy ra tình trạng lén lút đổ, chôn lấp rác trái phép. UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm điểm rác tồn đọng, quản lý chặt đất trống, cơ sở thu gom chất thải công nghiệp, tổ chức thu gom rác đúng giờ. Các phường, xã cần lắp đặt camera, biển cấm, tăng cường xử phạt nguội hành vi đổ rác sai quy định. Thành phố nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP.HCM nếu để tái diễn các điểm đổ, chôn lấp rác trái phép. Địa phương phải kiểm điểm tổ chức, cá nhân phụ trách nếu để phát sinh điểm nóng ô nhiễm. Công an TP.HCM được giao tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi đổ, chôn lấp rác trái phép; áp dụng triệt để xử phạt qua clip, hình ảnh trích xuất từ camera giao thông và camera an ninh nhằm tăng tính răn đe. Thành phố cũng phát động phong trào toàn dân bảo vệ môi trường giai đoạn 2026-2030, vận động người dân giữ gìn vệ sinh, xây dựng nếp sống văn minh, không xả rác bừa bãi.