Hai trường hợp bỏ rác không đúng quy định tại xã Bình Chánh - Ảnh cắt từ clip do xã Bình Chánh cung cấp

Ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 21-11, một số điểm từng có tình trạng rác thải chất đống tại phường Bình Hưng Hòa và phường Đông Hưng Thuận hồi đầu tháng 5-2026 hiện đã được dọn dẹp, không còn rác tồn đọng. Tại một số vị trí, địa phương đã lắp đặt thêm biển cấm đổ rác.

Theo đại diện Phòng Hạ tầng - UBND phường Bình Hưng Hòa, từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và khu phố tổ chức hơn 20 đợt tổng vệ sinh, thu gom khoảng 600 tấn rác. Cùng với dọn dẹp các điểm rác tồn đọng, phường tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Ngoài ra, từ tháng 9 đến nay, địa phương đã phạt 8 trường hợp vi phạm. Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị yêu cầu thu gom số rác đã thải bỏ và bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Thời gian tới, phường lắp thêm camera tại một số vị trí, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Camera ghi lại hai trường hợp vứt rác không đúng quy định tại phường Bình Hưng Hòa, mỗi trường hợp bị phạt 1,5 triệu đồng - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết thời gian qua, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường nhằm xử lý tình trạng đổ rác bừa bãi.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường đã tổ chức 50 lượt ra quân thu gom khoảng 100 tấn rác tại các điểm rác tự phát, đưa về trạm trung chuyển.

UBND phường phối hợp với các khu phố và vận động người dân lắp đặt nhiều camera giám sát tại các khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm. Qua đó, phường đã phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm đối với 5 trường hợp xả rác bừa bãi với tổng số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.

Thời gian tới, phường tiếp tục duy trì tổng vệ sinh định kỳ, tăng cường phối hợp với đơn vị thu gom và các khu phố, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ven đường F (phường Đông Hưng Thuận) khi đã được thu dọn rác (ảnh chụp ngày 21-11) - Ảnh: NGỌC KHẢI

Tại xã Bình Chánh, từ đầu năm đến nay, đã phạt 21 trường hợp vứt, bỏ rác không đúng quy định, với tổng số tiền 32 triệu đồng. Phần lớn vi phạm được phát hiện qua camera giám sát, số còn lại qua tuần tra, kiểm tra.

Còn tại xã Tân Vĩnh Lộc, trong 10 tháng đầu năm 2026, đã phạt 21 trường hợp vứt rác, đổ, đốt, thải bỏ chất thải trái quy định về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

Đa số các trường hợp xả rác bên cạnh bị phạt tiền, người vi phạm còn bị yêu cầu thu gom lượng rác đã xả và bàn giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

TP.HCM tăng cường quản lý chất thải rắn và vệ sinh công cộng Mới đây, UBND TP.HCM ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn và vệ sinh công cộng trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu chủ động tham mưu cấp ủy cùng cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát thường xuyên việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, nguy hại và vệ sinh công cộng trên địa bàn. Kết hợp giữa tuyên truyền và phát hiện xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm trong việc thải bỏ rác không đúng quy định thông qua kiểm tra, giám sát và camera giám sát;... UBND các phường, xã, đặc khu thực hiện các biện pháp quản lý như: lắp đặt hàng rào, biển cấm đổ rác, camera giám sát… cảnh báo, tuyên truyền và giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi thải bỏ rác không đúng quy định.

Tổng vệ sinh, thu gom rác tại phường Đông Hưng Thuận - Ảnh tư liệu của địa phương

Camera ghi lại hai trường hợp đổ, vứt rác không đúng quy định tại xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Người vi phạm thu gom rác đã bỏ không đúng nơi quy định - Ảnh cắt từ clip do xã Bình Chánh cung cấp