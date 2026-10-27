Chạy xe ba gác đổ rác bừa bãi bị camera ghi lại, bị mời làm việc và buộc thu gom lại rác

Trường hợp đi xe ba gác đổ rác lúc rạng sáng 24-10 tại bãi đất trống ấp 37, xã Tân Vĩnh Lộc - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Qua camera giám sát, lực lượng chức năng xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện một người đàn ông đi xe ba gác đổ rác tại bãi đất trống ở ấp 37 lúc rạng sáng 24-10.

Phòng Kinh tế xã phối hợp Công an xã nhanh chóng xác minh, mời ông H.V.T. (nơi ở tại xã Tân Vĩnh Lộc) đến làm việc.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi đổ, thải chất thải rắn thông thường dưới 1.000kg trái quy định về bảo vệ môi trường (khối lượng chất thải khoảng 100kg).

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng yêu cầu ông T. thu gom toàn bộ số rác đã đổ, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom rác, xử lý theo quy định.

Theo điểm a, khoản 8, điều 26 Nghị định số 45/2022 của Chính phủ, hành vi đổ, thải chất thải rắn thông thường dưới 1.000kg trái quy định về bảo vệ môi trường bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng.

Trước đó, cũng qua camera giám sát, ngày 19 và 20-10, lực lượng chức năng xã Tân Vĩnh Lộc phát hiện hai người đàn ông bỏ rác sai quy định tại bãi đất trống trên đường nội bộ ấp 12 và đường 3A, ấp 24.

Tổ công tác gồm công an xã, cảnh sát khu vực phối hợp cùng Phòng Kinh tế xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên về hành vi đổ, thải chất thải rắn thông thường dưới 1.000kg trái quy định về bảo vệ môi trường.

Mỗi trường hợp trên bị phạt 3,5 triệu đồng, đồng thời phải thu gom rác, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu vực, và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom rác, xử lý theo quy định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND xã Tân Vĩnh Lộc đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vứt rác, đổ, đốt, thải bỏ chất thải trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền phạt hơn 70 triệu đồng. Trong đó, một số trường hợp được phát hiện qua camera giám sát.

Theo xã Tân Vĩnh Lộc, việc vứt rác bừa bãi không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ô nhiễm nguồn nước, phát sinh ruồi muỗi. Người dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi và tích cực tố giác các hành vi vi phạm để chung tay bảo vệ môi trường.