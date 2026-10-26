Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Từ hình ảnh người dân cung cấp, phường Bình Hưng Hòa phạt người đi ô tô vứt rác

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Từ hình ảnh do người dân cung cấp và camera an ninh khu phố ghi lại, cơ quan chức năng phường Bình Hưng Hòa (TP.HCM) đã xác minh, mời làm việc, xử phạt 4 trường hợp vứt, đổ rác không đúng quy định, mỗi trường hợp bị phạt 1,5 triệu đồng.

Từ hình ảnh người dân cung cấp, phường Bình Hưng Hòa phạt người đi ô tô vứt rác - Ảnh 2.

Trường hợp đi ô tô vứt rác không đúng quy định tại lề đường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa) - Ảnh do người dân cung cấp cho cơ quan chức năng

Ngày 26-10, thông tin từ UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp vứt, đổ rác không đúng quy định, mỗi trường hợp bị phạt 1,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu người vi phạm thu gom rác và giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Trong đó, từ hình ảnh người dân cung cấp về trường hợp đi ô tô vứt rác không đúng quy định tại lề đường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa), UBND phường đã chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp Công an phường xác minh và mời ông Đ.T.H. làm việc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H., đồng thời yêu cầu ông này thu gom rác, vận chuyển đến điểm hẹn Bình Long cho đơn vị có chức năng mang đi xử lý theo quy định.

Ba trường hợp còn lại được phát hiện qua hình ảnh do camera an ninh tại khu phố 51 và khu phố 21 ghi lại. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông L.T. và bà C.T.P. đi xe máy vứt rác không đúng quy định tại lề đường số 8, khu phố 51. Trường hợp còn lại là ông P.X.H. đi xe mô tô ba bánh vứt rác tại lề đường số 8, khu phố 21.

Theo đại diện Phòng Hạ tầng - UBND phường Bình Hưng Hòa, thời gian tới phường tiếp tục tăng cường xử lý hành vi vứt, đổ rác không đúng quy định. 

Phòng Hạ tầng đề xuất lắp thêm camera tại một số vị trí trọng điểm. Bên cạnh đó, Phòng Hạ tầng tiếp tục phối hợp Công an phường xác minh, mời các trường hợp vi phạm làm việc và tham mưu lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Từ hình ảnh người dân cung cấp, phường Bình Hưng Hòa phạt người đi ô tô vứt rác - Ảnh 3.

Trường hợp đi xe máy vứt rác không đúng quy định tại lề đường số 8, khu phố 51, phường Bình Hưng Hòa - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Từ hình ảnh người dân cung cấp, phường Bình Hưng Hòa phạt người đi ô tô vứt rác - Ảnh 4.

Trường hợp đi xe mô tô ba bánh vứt rác tại lề đường số 8, khu phố 21, phường Bình Hưng Hòa - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Từ hình ảnh người dân cung cấp, phường Bình Hưng Hòa phạt người đi ô tô vứt rác - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng yêu cầu một người vi phạm thu gom số rác đã bỏ và giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định - Ảnh cắt từ clip

Từ hình ảnh người dân cung cấp, phường Bình Hưng Hòa phạt người đi ô tô vứt rác - Ảnh 5.Cơ quan chức năng phường Tam Bình đã làm việc với người phụ nữ đổ rác ra đường lúc mưa

Cơ quan chức năng phường Tam Bình (TP.HCM) đã mời làm việc để xử lý theo quy định người phụ nữ đổ rác ra đường lúc trời mưa.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bình Hưng Hòa Phường Bình Hưng Hòa vứt rác xả rác

    Dòng sự kiện: Nói không với xả rác

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất