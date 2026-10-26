Từ hình ảnh người dân cung cấp, phường Bình Hưng Hòa phạt người đi ô tô vứt rác

Trường hợp đi ô tô vứt rác không đúng quy định tại lề đường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa) - Ảnh do người dân cung cấp cho cơ quan chức năng

Ngày 26-10, thông tin từ UBND phường Bình Hưng Hòa cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp vứt, đổ rác không đúng quy định, mỗi trường hợp bị phạt 1,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu người vi phạm thu gom rác và giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Trong đó, từ hình ảnh người dân cung cấp về trường hợp đi ô tô vứt rác không đúng quy định tại lề đường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa), UBND phường đã chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp Công an phường xác minh và mời ông Đ.T.H. làm việc.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H., đồng thời yêu cầu ông này thu gom rác, vận chuyển đến điểm hẹn Bình Long cho đơn vị có chức năng mang đi xử lý theo quy định.

Ba trường hợp còn lại được phát hiện qua hình ảnh do camera an ninh tại khu phố 51 và khu phố 21 ghi lại. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông L.T. và bà C.T.P. đi xe máy vứt rác không đúng quy định tại lề đường số 8, khu phố 51. Trường hợp còn lại là ông P.X.H. đi xe mô tô ba bánh vứt rác tại lề đường số 8, khu phố 21.

Theo đại diện Phòng Hạ tầng - UBND phường Bình Hưng Hòa, thời gian tới phường tiếp tục tăng cường xử lý hành vi vứt, đổ rác không đúng quy định.

Phòng Hạ tầng đề xuất lắp thêm camera tại một số vị trí trọng điểm. Bên cạnh đó, Phòng Hạ tầng tiếp tục phối hợp Công an phường xác minh, mời các trường hợp vi phạm làm việc và tham mưu lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp đi xe máy vứt rác không đúng quy định tại lề đường số 8, khu phố 51, phường Bình Hưng Hòa - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại



Trường hợp đi xe mô tô ba bánh vứt rác tại lề đường số 8, khu phố 21, phường Bình Hưng Hòa - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Lực lượng chức năng yêu cầu một người vi phạm thu gom số rác đã bỏ và giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định - Ảnh cắt từ clip

