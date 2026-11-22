Nhiều hẻm, đường tại 5 phường TP.HCM bị cúp nước từ tối 23-11 để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống - Ảnh: NGỌC LÂN

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành, việc cúp nước được thực hiện nhằm sửa chữa ống mục tuyến ống cấp nước trên địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành, phường Cầu Ông Lãnh. Cụ thể, thời gian và các khu vực bị cấp nước:

Phường Sài Gòn, khu vực chịu ảnh hưởng ở đường Nguyễn Hữu Cảnh - hai bên lề trong các ngày 23, 24, 25, 26, 27-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Phường Bến Thành sẽ có hẻm 12 đường Nguyễn Văn Cừ các ngày 25, 26-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Phường Cầu Ông Lãnh gồm hẻm 21 đường Trần Đình Xu các ngày 25, 26-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau) và hẻm 189 đường Cống Quỳnh các ngày 26, 27-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Tương tự, Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa cho hay có gián đoạn cấp nước tại phường Bảy Hiền, cụ thể tại đường Đồng Đen (số lẻ), Hồng Lạc (số chẵn), Bàu Cát (số chẵn), Phạm Phú Thứ, Phan Sào Nam, Ca Văn Thỉnh và các hẻm nhánh các ngày 23, 24-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau);

Đường Lý Thường Kiệt từ Bảy Hiền đến Trường Chinh, đường Lạc Long Quân (số lẻ) từ số 1097 đến 1129, đường Bảy Hiền từ Phạm Phú Thứ đến Lý Thường Kiệt và các hẻm nhánh các ngày 25, 26-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau);

Đường Đồng Đen, Thái Thị Nhạn, Đặng Minh Trứ, đường số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 và các hẻm nhánh; Đường Ni Sư Huỳnh Liên (số chẵn) từ số 168 đến số 270, đường Hồng Lạc (số lẻ) từ số 117 đến số 335, đường Âu Cơ (số chẵn) từ số 626 đến số 670 và các hẻm nhánh các ngày 26,27-11 (từ 22h đêm ngày hôm trước đến 5h sáng hôm sau).

Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn cũng thông báo việc cúp nước tại phường Bình Trị Đông. Theo đó, đường Lê Văn Quới (số lẻ, từ Bình Trị Đông đến Mã Lò) và các đường, hẻm nhánh phụ thuộc tuyến ống trên; hẻm 413 Lê Văn Quới, hẻm 730 Hương Lộ 2 và các hẻm nhánh phụ thuộc tuyến hẻm trên; đường Đất Mới (số lẻ, từ Lê Văn Quới đến Hương Lộ 2) và các đường, hẻm nhánh phụ thuộc tuyến ống trên các ngày 23, 24, 25, 26-11 (từ 23h đêm ngày hôm trước đến 3h sáng hôm sau).

Gặp sự cố cấp nước, nước yếu gọi hotline Khi gặp sự cố cấp nước hay cần liên hệ để giải đáp thắc mắc, người dân TP.HCM ngoài đường dây nóng chung 1900 999 997 thì tùy theo địa bàn có thể gọi đơn vị cấp nước theo các số điện thoại sau: Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức: 1900.1012 Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành: 1900.068868 Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định: 1900.1024 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: 1900.1019 Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa: 1900.6489 Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn: 0865.851.088 Công ty cổ phần Cấp nước Trung An: 1900.1836 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè: 1900.1210 Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn: 1900.1884 Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ: 1900.234.575 Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn: 1900.7317