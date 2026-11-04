Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

100% người dân TP.HCM được cấp nước sạch, sự cố cấp nước sửa trong 3 giờ

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Đó là những điểm đáng chú ý được Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV SAWACO cho biết tại Hội nghị Sơ kết 1 năm chương trình Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2025 - 2030.

100% người dân TP.HCM được cấp nước sạch, sự cố cấp nước sửa trong 3 giờ - Ảnh 1.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động cấp nước, nâng cao chất lượng khách hàng được tặng khen của lãnh đạo SAWACO - Ảnh: LÊ PHAN

Theo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV SAWACO, sau một năm triển khai chương trình Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2025- 2030 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong việc bảo đảm cấp nước an toàn, cải tiến chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Nổi bật, SAWACO đã đưa vào hoạt động Tổng đài chăm sóc khách hàng duy nhất 1900 999 997 như đầu mối tiếp nhận yêu cầu, tư vấn và phản ánh sự cố trên toàn địa bàn quản lý.

Dữ liệu tổng đài được tích hợp với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng và các nền tảng dịch vụ, hỗ trợ theo dõi thống nhất lịch sử giao dịch, yêu cầu hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng chatbot, voicebot và các tiện ích trí tuệ nhân tạo đang từng bước được triển khai nhằm hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng SAWACO CSKH được triển khai trên toàn hệ thống, tích hợp nhiều tiện ích như đăng ký gắn mới đồng hồ nước, điều chỉnh định mức, báo chỉ số nước, thanh toán tiền nước, tra cứu lịch sử hóa đơn và theo dõi phản ánh.

Ngoài ra, SAWACO đang triển khai lộ trình chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước sang hình thức trực tuyến.

Trong năm 2026, toàn hệ thống đã ghi nhận 24.217 lượt khảo sát khách hàng, với tỉ lệ hài lòng chung đạt 96%. Bình quân mỗi ngày, Tổng tiếp nhận khoảng 520 cuộc gọi cần tư vấn, phản ánh và khiếu nại. Tỉ lệ giải quyết khiếu nại khách hàng đạt gần 100%.

Theo ông Lý Bửu Nghĩa, Phó Tổng giám đốc SAWACO, sau một năm, 11/11 đơn vị đã cụ thể hóa chương trình đặt ra.

"Chúng ta duy trì 100% hộ dân được cấp nước sạch, tỉ lệ thất thoát nước còn 11,64%, thấp hơn kế hoạch 12,8%.

Các điểm xì bể được sửa chữa trong vòng 3 giờ kể từ khi phát hiện. 48 trụ nước uống công cộng đã đưa nước uống trực tiếp tại vòi đến gần người dân, chất lượng nước được công bố theo thời gian thực qua mã QR. 100% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt", ông Nghĩa thống kê.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa cũng cần thẳng thắn nhìn nhận khách hàng dùng app SAWACO CSKH mới đạt 41,2%, hợp đồng điện tử đạt 12,65%, dịch vụ ứng dụng AI đạt 10%. Các chỉ tiêu này còn xa các mục tiêu đến năm 2030. Ngoài ra các dữ liệu giữa các đơn vị chưa liên thông đầy đủ.

Cũng trong buổi sơ kết, nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, đồng thời triển khai định hướng đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, SAWACO tổ chức Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2026 với hình thức trực tuyến trên nền tảng website.

Gặp sự cố cấp nước gọi hotline nào?

Khi gặp sự cố cấp nước hay cần liên hệ để giải đáp thắc mắc, ngoài đường dây nóng chung 1900 999 997, tùy theo địa bàn người dân TP.HCM có thể gọi đơn vị cấp nước theo các số điện thoại sau:

Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức: 1900.1012

Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành: 1900.068868

Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định: 1900.1024

Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: 1900.1019

Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa: 1900.6489

Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn: 0865.851.088

Công ty cổ phần Cấp nước Trung An: 1900.1836

Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè: 1900.1210

Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn: 1900.1884

Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ: 1900.234.575

Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn: 1900.7317

100% người dân TP.HCM được cấp nước sạch, sự cố cấp nước sửa trong 3 giờ - Ảnh 2.

Kích hoạt Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2026 - Ảnh: LÊ PHAN

100% người dân TP.HCM được cấp nước sạch, sự cố cấp nước sửa trong 3 giờ - Ảnh 4.38 phường, xã TP.HCM và quận 12 cũ cúp nước đêm cuối tuần

Từ tối mai 10-10 đến sáng 11-10, nhiều phường xã ở phía tây TP.HCM và quận 12 cũ bị cúp nước, nước yếu do Nhà máy nước Tân Hiệp đóng để xử lý rò rỉ trên mạng lưới.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cấp nước Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn cúp nước nước sạch

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất