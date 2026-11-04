100% người dân TP.HCM được cấp nước sạch, sự cố cấp nước sửa trong 3 giờ

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động cấp nước, nâng cao chất lượng khách hàng được tặng khen của lãnh đạo SAWACO - Ảnh: LÊ PHAN

Theo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV SAWACO, sau một năm triển khai chương trình Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giai đoạn 2025- 2030 đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong việc bảo đảm cấp nước an toàn, cải tiến chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Nổi bật, SAWACO đã đưa vào hoạt động Tổng đài chăm sóc khách hàng duy nhất 1900 999 997 như đầu mối tiếp nhận yêu cầu, tư vấn và phản ánh sự cố trên toàn địa bàn quản lý.

Dữ liệu tổng đài được tích hợp với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng và các nền tảng dịch vụ, hỗ trợ theo dõi thống nhất lịch sử giao dịch, yêu cầu hỗ trợ. Bên cạnh đó, việc ứng dụng chatbot, voicebot và các tiện ích trí tuệ nhân tạo đang từng bước được triển khai nhằm hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và chuyển xử lý yêu cầu của khách hàng.

Ứng dụng SAWACO CSKH được triển khai trên toàn hệ thống, tích hợp nhiều tiện ích như đăng ký gắn mới đồng hồ nước, điều chỉnh định mức, báo chỉ số nước, thanh toán tiền nước, tra cứu lịch sử hóa đơn và theo dõi phản ánh.

Ngoài ra, SAWACO đang triển khai lộ trình chuyển đổi 100% dịch vụ cấp nước sang hình thức trực tuyến.

Trong năm 2026, toàn hệ thống đã ghi nhận 24.217 lượt khảo sát khách hàng, với tỉ lệ hài lòng chung đạt 96%. Bình quân mỗi ngày, Tổng tiếp nhận khoảng 520 cuộc gọi cần tư vấn, phản ánh và khiếu nại. Tỉ lệ giải quyết khiếu nại khách hàng đạt gần 100%.

Theo ông Lý Bửu Nghĩa, Phó Tổng giám đốc SAWACO, sau một năm, 11/11 đơn vị đã cụ thể hóa chương trình đặt ra.

"Chúng ta duy trì 100% hộ dân được cấp nước sạch, tỉ lệ thất thoát nước còn 11,64%, thấp hơn kế hoạch 12,8%.

Các điểm xì bể được sửa chữa trong vòng 3 giờ kể từ khi phát hiện. 48 trụ nước uống công cộng đã đưa nước uống trực tiếp tại vòi đến gần người dân, chất lượng nước được công bố theo thời gian thực qua mã QR. 100% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt", ông Nghĩa thống kê.

Tuy nhiên, theo ông Nghĩa cũng cần thẳng thắn nhìn nhận khách hàng dùng app SAWACO CSKH mới đạt 41,2%, hợp đồng điện tử đạt 12,65%, dịch vụ ứng dụng AI đạt 10%. Các chỉ tiêu này còn xa các mục tiêu đến năm 2030. Ngoài ra các dữ liệu giữa các đơn vị chưa liên thông đầy đủ.

Cũng trong buổi sơ kết, nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10-10, đồng thời triển khai định hướng đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, SAWACO tổ chức Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2026 với hình thức trực tuyến trên nền tảng website.

Gặp sự cố cấp nước gọi hotline nào? Khi gặp sự cố cấp nước hay cần liên hệ để giải đáp thắc mắc, ngoài đường dây nóng chung 1900 999 997, tùy theo địa bàn người dân TP.HCM có thể gọi đơn vị cấp nước theo các số điện thoại sau: Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức: 1900.1012 Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành: 1900.068868 Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định: 1900.1024 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân: 1900.1019 Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa: 1900.6489 Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn: 0865.851.088 Công ty cổ phần Cấp nước Trung An: 1900.1836 Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè: 1900.1210 Xí nghiệp Cấp nước sinh hoạt Nông thôn: 1900.1884 Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ: 1900.234.575 Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn: 1900.7317

Kích hoạt Tuần lễ Khoa học công nghệ và sáng tạo năm 2026 - Ảnh: LÊ PHAN