Một "cụ tôm" là ứng cử viên cho giải thưởng năm nay to hơn cổ tay trẻ em - Ảnh: THANH HUYỀN

Cuộc thi là một trong những điểm nhấn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. Thông qua sân chơi này, địa phương kỳ vọng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Đối tượng dự thi mở rộng cho tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nuôi, thương lái và cá nhân đang sở hữu tôm sú trên địa bàn tỉnh. Ban tổ chức cũng khuyến khích mỗi xã, phường đề cử ít nhất một đại diện tham gia tranh tài.

Người dân và các đơn vị có thể gửi con tôm sú dự thi từ nay đến 10h ngày 25-11 tại địa chỉ số 20A đường Nguyễn Tất Thành, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau. Lễ cân, đo chính thức để tìm ra "vua tôm" sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 25-11 tại khu trưng bày thương mại ngành tôm (quảng trường Phan Ngọc Hiển, đường Lê Duẩn, phường An Xuyên).

Bên cạnh cuộc thi tìm kiếm tôm sú "khủng", từ ngày 21 đến 24-11, Tỉnh đoàn Cà Mau cũng tổ chức hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí sôi nổi gắn với con tôm như thi bắt tôm trong hồ nhanh nhất, câu tôm càng xanh, xếp mô hình tôm Cà Mau, biểu diễn hóa trang tôm vui và thi phân loại tôm nhanh.

Cà Mau hiện dẫn đầu cả nước về quy mô diện tích nuôi tôm nước lợ với khoảng 418.000ha. Trong đó, diện tích nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến chiếm phần lớn với 384.500ha, bên cạnh 22.000ha nuôi thâm canh và 11.500ha siêu thâm canh. Nhờ chất lượng thịt thơm ngon và giá cả ổn định, tôm sú từ lâu đã giữ vị thế là đối tượng nuôi chủ lực, làm nên thương hiệu ẩm thực đặc trưng của vùng đất này.