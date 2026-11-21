Cà Mau được xem là "thủ phủ tôm" khi diện tích nuôi và số lượng nhà máy chế biến tôm lớn nhất cả nước - Ảnh: THANH HUYỀN

Sự kiện nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa vùng đất cực Nam Tổ quốc, đồng thời khẳng định vị thế và định hướng phát triển bền vững của ngành hàng thủy sản chủ lực địa phương.

Nằm ở điểm cực Nam, Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa của cộng đồng ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Ngoài đờn ca tài tử Nam Bộ, địa phương còn có nhiều nét văn hóa, nghệ thuật mang đậm đặc trưng vùng sông nước, rừng và biển.

Song hành với chiều sâu văn hóa, Cà Mau sở hữu lợi thế vượt trội về kinh tế biển và thủy sản nhờ vị trí ba mặt giáp biển với chiều dài bờ biển 310km, hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng cùng diện tích rừng ngập mặn đặc trưng. Con tôm giữ vai trò ngành hàng chủ lực, gắn bó mật thiết với sinh kế của hàng vạn hộ dân và trở thành biểu tượng kinh tế của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết năm 2026, sản lượng tôm của tỉnh ước đạt 636.000 tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỉ USD.

Thành quả này là kết tinh từ nỗ lực bền bỉ của người nuôi tôm, các hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cùng đội ngũ người lao động trong toàn chuỗi giá trị.

Dù vậy, trước những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, lợi thế về diện tích và sản lượng thuần túy không còn là yếu tố quyết định.

Ngành tôm Cà Mau vì thế cần chuyển mạnh từ tăng quy mô, sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết chặt chẽ theo chuỗi; từ lợi thế tự nhiên sang kết hợp với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tỉnh cũng chú trọng phát triển các mô hình nuôi bền vững như tôm - rừng, tôm - lúa, nuôi công nghệ cao, nâng cao chất lượng con tôm, đặc biệt là con giống.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II - Ảnh: THANH HUYỀN

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nêu rõ ngành tôm cả nước phải chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm thước đo.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trung ương và các địa phương tập trung vào sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức lại không gian sản xuất tổng thể nhằm tối ưu hóa nguồn lực; nâng cao chất lượng tôm giống và vật tư đầu vào để kéo giảm chi phí; đổi mới phương thức tổ chức sản xuất để thúc đẩy liên kết chuỗi bền vững; chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ gắn với phát triển nhân lực chất lượng cao; đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường nhằm nâng cao giá trị thương hiệu tôm Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Cà Mau xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái, lựa chọn các mô hình hiệu quả, cách làm hay để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển và nhân rộng.

Tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để giải các bài toán lớn của ngành tôm và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng. Gắn phát triển ngành tôm với phát triển văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội.