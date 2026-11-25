Huỳnh Hồng Hải (43 tuổi, ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Kết luận điều tra cho biết năm 2023, Hải có quan hệ tình cảm với chị T.T.V. (35 tuổi, ở TP.HCM).

Lúc này chị V. đã có 1 người con trai là bé K. (khoảng 4 tuổi).

Ngày 10-9-2023, Hải điện thoại mời chị V. xuống nhà ăn đám giỗ. Sau đó chị V. đưa bé K. đến nhà Hải vào chiều cùng ngày.

Đến khoảng 10h30 ngày 11-9-2023, bé K. khóc nên chị V. nhờ Hải chạy xe chở con chị đi chơi.

Dù chở đi nhiều nơi nhưng bé K. vẫn khóc. Lúc này Hải chở bé K. đến giữa cầu Tôn Đức Thắng (ở phường Long Xuyên), rồi dùng hai tay ném cháu xuống sông Long Xuyên.

Cùng lúc này, ông Bùi Ngọc Thọ (46 tuổi, ở phường Thới Long, TP Cần Thơ) chạy ghe chở lúa vừa tới nên đã kịp cứu vớt bé K. lên ghe an toàn.

Hay tin trên, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã điều tra và bắt giữ Hải khi y đang chạy xe trên đường.



Công an tỉnh An Giang cho biết thêm tại thời điểm thực hiện hành vi, Hải nhận thức được hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên sau đó Hải có biểu hiện tâm thần, nên phải áp dụng biện pháp đưa bị can chữa bệnh bắt buộc tới nay.