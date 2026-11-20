Công an dẫn giải Tài "Đen" đi thực nghiệm điều tra - Ảnh: C02

Ngày 20-11, Cục Cảnh sát hình sự (C02 Bộ Công an) cho biết đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Anh Tài, 36 tuổi, còn gọi là Tài "Đen", Lê Văn Ân, 35 tuổi, cùng 12 người về các tội giết người, cố ý gây thương tích, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

Quá trình điều tra, C02 làm rõ hành vi của 14 bị can được xác định liên quan 9 vụ trọng án tại Quảng Ngãi và Gia Lai. Trong đó có 3 vụ giết người khiến bốn người chết, sáu vụ từng phải tạm đình chỉ điều tra do không xác định được bị can.

Băng nhóm Tài "Đen" gây 9 vụ trọng án, khiến 4 người chết

Phạm Anh Tài chỉ địa điểm vụ giết người xảy ra ngày 11-6-2022 tại 183 Nguyễn Thiện Thuật (phường Kon Tun, Quảng Ngãi) - Ảnh: C02

Ngày 5-8-2018, do mâu thuẫn với nhóm người Hải Phòng vào TP Kon Tum làm ăn, Tài "Đen" cùng đàn em dùng hai khẩu súng AK bắn và dao đâm đối thủ tại Bar Window (số 604 Nguyễn Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Vụ án khiến hai người chết, hai người bị thương.

Sau đó, nhóm Tài tiếp tục đến ba địa điểm là nơi ở của nhóm người Hải Phòng, dùng súng AK nổ súng, đập phá tài sản. Tại vụ này, Tài bị công an phát lệnh truy nã về tội giết người.

Trong thời gian trốn truy nã, tháng 5-2022, Tài tiếp tục dùng dao đâm hai người đàn ông tại khu vực cầu Kroong, khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Hơn một tháng sau, ngày 11-6-2022, nhằm tranh giành hoạt động bảo kê và tổ chức đánh bạc, Tài cùng đồng phạm chuẩn bị súng, mã tấu, xăng và phương tiện, tổ chức tấn công một sới bạc trên đường Nguyễn Thiện Thuật (Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn, tiêu hủy vật chứng.

Tháng 2-2023, để tranh giành hoạt động bảo kê các nữ tiếp viên rót bia tại các quán karaoke, quán nhậu, Tài chỉ đạo đàn em mang hung khí đến nhà Nguyễn Thanh Tú, chém người này thương tích 11%, đồng thời khiến mẹ Tú bị thương 4%.

Đến tháng 5-2023, Tài tiếp tục chuẩn bị mã tấu, phương tiện và chỉ đạo đàn em tìm chém Bùi Anh Duy, người có hoạt động quản lý các nữ tiếp viên rót bia. Nạn nhân bị tổn thương cơ thể 57%.

Tháng 7-2023, Tài cùng đồng phạm đe dọa, yêu cầu ông Nguyễn Văn Anh, người hoạt động trong lĩnh vực xây mộ, phải nộp 90 triệu đồng mỗi tháng để được làm ăn. Để uy hiếp, nhóm này còn mang súng AK đến bắn vào nhà nạn nhân.

Do lo sợ, từ tháng 10-2023 đến tháng 7-2025, ông Anh đã phải đưa cho nhóm Tài tổng cộng hơn 1,8 tỉ đồng.

Cũng từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025, Tài chỉ đạo đàn em tổ chức thu tiền bảo kê của các nữ tiếp viên rót bia tại quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn Kon Tum, với mức 80.000 đồng/người/ca làm việc.

Những người không nộp tiền sẽ bị đe dọa, đánh đập hoặc không được đi làm.

Tài còn tìm cách mở rộng địa bàn bảo kê sang Gia Lai.

Ngày 17-5-2024, Tài chỉ đạo đàn em mang súng, dao đến tìm Nguyễn Anh Đức, người không đồng ý nộp tiền bảo kê, để tấn công.

Không tìm được Đức, nhóm nghi phạm đe dọa những người thuê trọ và chém bị thương anh Nguyễn Văn Tuấn.

Trong một vụ án khác xảy ra tại căn nhà trên đường Lý Thái Tổ (Kon Tum) Tài cùng đồng phạm mang súng, dao đến tìm chém Lê Quốc Nghĩa nhằm bảo kê hoạt động mua bán ma túy.

Theo điều tra, khi Tài dùng báng súng đánh Nghĩa thì súng cướp cò, khiến một người ngồi gần đó bị thương 2%. Nghĩa sau đó bị nhóm này truy đuổi, chém gây thương tích 45%.

Phạm Anh Tài đi chỉ địa điểm nơi tụ tập các đối tượng, phát súng, dao cho các đối tượng trước khi gây án trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 17-5-2024 tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) - Ảnh: C02

Tài "Đen" hung hãn, manh động, từng gây án từ năm 15 tuổi

C02 đánh giá Phạm Anh Tài là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh đã liên tiếp gây ra nhiều vụ án cố ý gây thương tích từ khi chưa thành niên.

Năm 2005, khi mới 15 tuổi, Tài đã sử dụng dao bấm đâm bị thương một người với thương tích 35%, sau đó bị xử phạt 2 năm tù.

Đáng chú ý, cuối năm 2023, Tài mua súng, đạn, cất giấu tại nơi lẩn trốn ở thôn 2, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Tháng 10-2025, Tài gọi Ân đến cùng lên kế hoạch cướp ngân hàng. Sau nhiều ngày chở nhau khảo sát địa hình, nhóm này chọn phòng giao dịch Trà Bá của Vietcombank tại phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) làm mục tiêu.

Chiều 19-1, Tài và Ân cầm súng K59, K54 uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp hơn 1,85 tỉ đồng. Tối 4-2 và chiều 5-2, cả hai lần lượt bị bắt.

Tài sau đó giao nộp 4 khẩu súng quân dụng gồm hai khẩu K54, một khẩu K59, một súng ngắn hiệu ZORAKI cùng 45 viên đạn. Tất cả đều đã lên nòng.

Cuối tháng 5 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt Tài tổng cộng 30 năm tù, Ân 26 năm tù về các tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và rửa tiền.

Khi mở rộng điều tra vụ cướp ngân hàng này, C02 xác định Tài và đồng phạm đã gây ra 9 vụ trọng án đề cập ở trên và được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho nhập thành một vụ án để điều tra triệt để.