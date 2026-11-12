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Tạm giữ bị can giết người trên tàu cá ở An Giang

tác giả
CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
HOÀNG ĐÔ
HOÀNG ĐÔ

Ngày 12-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Trương Thanh Tuấn (32 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Tạm giữ đối tượng giết người trên tàu cá ở An Giang - Ảnh 1.

Trương Thanh Tuấn (32 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Qua kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác định Trương Thanh Tuấn (32 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) làm thuê trên tàu đánh cá mang số hiệu AG-95222-TS do anh T.V.P. làm thuyền trưởng và cùng 9 người lao động khác.

Trong đó có anh D.B. (25 tuổi, ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang).

Khoảng 10h ngày 4-11, khi tàu đang hoạt động gần vùng biển Côn Đảo, Tuấn và anh B. đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được can ngăn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, trong lúc đang dùng dao xẻ mực, Tuấn và anh B., tiếp tục xảy ra cự cãi. Cho rằng anh B. có ý định tấn công mình nên Tuấn đã dùng dao đâm vào lưng của anh B. dù đã được mọi người can ngăn.

Hậu quả là anh B. bị thương và đã tử vong.

Sau đó ông P. chạy tàu cá đưa thi thể nạn nhân đến Đồn Biên phòng Tây Yên (tỉnh An Giang) để trình báo vụ việc. Tuấn đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định anh B. tử vong do mất máu cấp vì thủng động mạch phổi trái.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Tạm giữ đối tượng giết người trên tàu cá ở An Giang - Ảnh 2.Bênh vực bạn gái của ‘đàn anh’, thiếu niên 15 tuổi ở Vĩnh Long bị khởi tố về hành vi giết người

Nghe tin bạn gái của “đàn anh” xảy ra va chạm giao thông, thiếu niên 15 tuổi ở Vĩnh Long đến hiện trường, cầm dao truy sát người khác, vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam về hành vi giết người.

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CHÍ CÔNG - HOÀNG ĐÔ
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    Chủ đề: Công an tỉnh An Giang dao đâm vùng biển Việt Nam giết người xô xát trên tàu cá

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