Tạm giữ bị can giết người trên tàu cá ở An Giang

Trương Thanh Tuấn (32 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Qua kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh An Giang xác định Trương Thanh Tuấn (32 tuổi, ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) làm thuê trên tàu đánh cá mang số hiệu AG-95222-TS do anh T.V.P. làm thuyền trưởng và cùng 9 người lao động khác.

Trong đó có anh D.B. (25 tuổi, ở xã Châu Thành, tỉnh An Giang).

Khoảng 10h ngày 4-11, khi tàu đang hoạt động gần vùng biển Côn Đảo, Tuấn và anh B. đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được can ngăn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, trong lúc đang dùng dao xẻ mực, Tuấn và anh B., tiếp tục xảy ra cự cãi. Cho rằng anh B. có ý định tấn công mình nên Tuấn đã dùng dao đâm vào lưng của anh B. dù đã được mọi người can ngăn.

Hậu quả là anh B. bị thương và đã tử vong.

Sau đó ông P. chạy tàu cá đưa thi thể nạn nhân đến Đồn Biên phòng Tây Yên (tỉnh An Giang) để trình báo vụ việc. Tuấn đã đến Công an tỉnh An Giang đầu thú.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định anh B. tử vong do mất máu cấp vì thủng động mạch phổi trái.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

