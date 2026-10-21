Bắt bị can Phan Văn Chương có lệnh truy nã tội giết người

Phan Văn Chương bị bắt sau 7 năm trốn truy nã - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đã bắt giữ Phan Văn Chương (29 tuổi, trú phường Ba Ngòi, Khánh Hòa) theo lệnh truy nã về hành vi "giết người" từ 7 năm trước.

Phan Văn Chương bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Từ Thiện (xã Phước Dinh, Khánh Hòa).

Theo hồ sơ, tối 26-11-2019, trong lúc ăn nhậu tại nhà một người dân ở thôn Mỹ Thanh (xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh cũ, nay là xã Nam Cam Ranh), Chương xảy ra mâu thuẫn với anh N.H.P. (43 tuổi, người địa phương), dẫn đến xô xát.

Trong lúc đánh nhau, Chương dùng dao đâm một nhát trúng ngực trái anh P. khiến nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Sau khi gây án, Chương bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 3-12-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã Phan Văn Chương về hành vi giết người.

Trước đó ngày 15-3-2019, Chương đã có hành vi gây rối trật tự công cộng tại thôn Phú Sơn (xã Cam Phú, TP Cam Ranh cũ) rồi bỏ trốn.

Đến ngày 18-8-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã Chương về hành vi gây rối trật tự công cộng.