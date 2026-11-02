Dùng dao có tính sát thương cao giết người bị truy cứu về 2 tội

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Dùng dao có tính sát thương cao giết người bị xử 2 tội

Tòa án nhân dân (TAND) tối cao vừa ban hành Công văn số 662/TANDTC-PC về việc giải quyết một số vướng mắc trong áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự.

Một trong những nội dung được hướng dẫn là việc xử lý người có hành vi dùng dao có tính sát thương cao giết người.

Theo TAND tối cao, người có hành vi này bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hai tội gồm tội giết người theo Điều 123 và tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự, nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Tuy nhiên, khi xử lý tội danh liên quan đến vũ khí quân dụng, không áp dụng các tình tiết định khung tại điểm c khoản 2 (làm chết người), điểm a khoản 3 (làm chết 2 người) và điểm a khoản 4 (làm chết 3 người trở lên) Điều 304 Bộ luật Hình sự.

TAND tối cao lý giải hành vi giết người là tình tiết định tội của tội giết người. Hậu quả chết người đã được xem xét để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người thì không sử dụng làm tình tiết định khung tăng nặng của tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Được xét giảm án theo quy định cũ nếu phạm tội trước năm 2018

Một nội dung khác được TAND tối cao hướng dẫn là việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với người bị kết án về hành vi phạm tội thực hiện trước 0h ngày 1-1-2018 nhưng chưa bồi thường hoặc bồi thường chưa đủ nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của tòa án.

Theo TAND tối cao, Điều 63 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung điều kiện "đã bồi thường được một phần nghĩa vụ dân sự" so với Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Đây là quy định không có lợi cho người được xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.

Khoản 2 Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định điều luật có những nội dung không có lợi cho người phạm tội thì không được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành.

Bên cạnh đó, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc hội cũng quy định việc áp dụng các quy định có lợi và không có lợi của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với hành vi phạm tội xảy ra trước 0h ngày 1-1-2018.

Trên cơ sở đó, TAND tối cao kết luận người bị kết án về hành vi phạm tội thực hiện trước 0h ngày 1-1-2018 nhưng chưa bồi thường hoặc bồi thường chưa đủ nghĩa vụ dân sự theo bản án, quyết định của tòa án vẫn được xem xét, áp dụng Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 1999 để xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù.

TAND tối cao đề nghị trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, chánh án TAND và tòa án quân sự các cấp, thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao báo cáo ngay về TAND tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để được hướng dẫn kịp thời.