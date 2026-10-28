Không yêu cầu cấp dưỡng không đồng nghĩa cha mẹ được miễn trừ nghĩa vụ cấp dưỡng

Ảnh: Cleveland Clinic

Theo Công văn số 64/Tòa án nhân dânTC-GĐKTII về việc rút kinh nghiệm chung, Vụ Giám đốc, kiểm tra III Tòa án nhân dân tối cao cho biết qua công tác nghiên cứu, tham mưu giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình, đơn vị nhận thấy cần rút kinh nghiệm đối với các tòa án về một số nội dung.

Đáng chú ý là việc xác định nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con khi giải quyết tranh chấp nuôi con sau ly hôn.

Theo Tòa án nhân dân tối cao, trong trường hợp một bên đề nghị được trực tiếp nuôi con chung nhưng không yêu cầu bên còn lại cấp dưỡng, phần quyết định của nhiều bản án ghi nhận người không trực tiếp nuôi con không phải cấp dưỡng nuôi con.

Cách tuyên này không đúng, bởi nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con là nghĩa vụ của cha, mẹ được quy định tại Điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên.

Việc người trực tiếp nuôi con không yêu cầu cấp dưỡng tại thời điểm giải quyết vụ án không đồng nghĩa với việc người không trực tiếp nuôi con được miễn trừ nghĩa vụ cấp dưỡng.

Tòa án nhân dân tối cao lưu ý, nếu sau khi ly hôn, người trực tiếp nuôi con khởi kiện yêu cầu cấp dưỡng thì việc bản án trước đó tuyên người còn lại không phải cấp dưỡng sẽ ảnh hưởng đến quyền khởi kiện của đương sự.

Do đó, trong trường hợp người trực tiếp nuôi con chưa yêu cầu cấp dưỡng, phần quyết định của bản án hoặc quyết định chỉ nên ghi nhận việc người này hiện không yêu cầu cấp dưỡng, nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền thay đổi yêu cầu cấp dưỡng trong tương lai.

Tương tự, đối với vụ án có hai con chung, hai bên thỏa thuận mỗi người trực tiếp nuôi một con và đều không yêu cầu cấp dưỡng, tòa án cần ghi nhận việc các đương sự không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con, thay vì tuyên “các đương sự không phải cấp dưỡng nuôi con cho nhau”.