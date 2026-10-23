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Tạm giam đối tượng giết người do mâu thuẫn trên tàu cá ở An Giang

tác giả
CHÍ CÔNG
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CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG
HOÀNG ĐÔ
HOÀNG ĐÔ

Ngày 23-10, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Đúng (38 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi giết người.

Tạm giam đối tượng giết người do mâu thuẫn trên tàu cá ở An Giang - Ảnh 2.

Huỳnh Văn Đúng (38 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Qua kết quả điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định khoảng tháng 9-2026, Huỳnh Văn Đúng (38 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) làm thuê trên tàu đánh cá số hiệu KG-948XX-TS do ông P.T.L. làm thuyền trưởng.

Trên tàu đánh cá có 11 thuyền viên khác, trong đó có anh A.V.T. (bạn đi cùng trên tàu với Đúng).

Khoảng 11h ngày 10-10, do nghi ngờ việc ném dụng cụ câu mực nên Đúng và anh T. xảy ra mâu thuẫn, rồi dẫn đến xô xát trên tàu cá. Anh T. bất ngờ cầm tô ném vào trán Đúng. 

Bực tức, Đúng đã lấy dao đâm vào người của anh T.. Tại thời điểm này, Đúng bỏ đi ngủ. Mọi người trên tàu đã băng bó vết thương cho T..

Do ngoài biển không có dụng cụ y tế, không được cấp cứu kịp thời nên anh T. đã tử vong

Ông L. - thuyền trưởng tàu cá trên - đã chủ động đưa thi thể nạn nhân vào đất liền để trình báo sự việc. Còn Đúng cũng đến công an để đầu thú.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tạm giam đối tượng giết người do mâu thuẫn trên tàu cá ở An Giang - Ảnh 2.Bắt tạm giam nghịch tử ở An Giang nhậu say rồi đánh chết cha ruột

Ngày 14-10, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thành Tâm (32 tuổi, ở phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

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CHÍ CÔNG - HOÀNG ĐÔ
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    Chủ đề: dùng dao đâm Giết người xô xát Công an tỉnh An Giang tàu đánh cá

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