Tạm giam đối tượng giết người do mâu thuẫn trên tàu cá ở An Giang

Huỳnh Văn Đúng (38 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) - Ảnh: CACC

Qua kết quả điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định khoảng tháng 9-2026, Huỳnh Văn Đúng (38 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) làm thuê trên tàu đánh cá số hiệu KG-948XX-TS do ông P.T.L. làm thuyền trưởng.

Trên tàu đánh cá có 11 thuyền viên khác, trong đó có anh A.V.T. (bạn đi cùng trên tàu với Đúng).

Khoảng 11h ngày 10-10, do nghi ngờ việc ném dụng cụ câu mực nên Đúng và anh T. xảy ra mâu thuẫn, rồi dẫn đến xô xát trên tàu cá. Anh T. bất ngờ cầm tô ném vào trán Đúng.

Bực tức, Đúng đã lấy dao đâm vào người của anh T.. Tại thời điểm này, Đúng bỏ đi ngủ. Mọi người trên tàu đã băng bó vết thương cho T..

Do ngoài biển không có dụng cụ y tế, không được cấp cứu kịp thời nên anh T. đã tử vong.

Ông L. - thuyền trưởng tàu cá trên - đã chủ động đưa thi thể nạn nhân vào đất liền để trình báo sự việc. Còn Đúng cũng đến công an để đầu thú.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.