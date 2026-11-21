Phạm Anh Tài chỉ địa điểm nơi tụ tập các đối tượng, phát súng, dao cho các đối tượng trước khi gây án trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 17-5-2024 tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) - Ảnh: C02

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (36 tuổi, còn gọi là Tài "Đen"), Lê Văn Ân (35 tuổi) cùng 12 người khác về 9 tội danh.

C02 cho biết Tài "Đen" cùng đồng phạm gây ra 9 vụ trọng án, trong đó 4 người bị giết, ít nhất 8 người bị thương nặng.

Băng nhóm Tài "Đen" nổ súng AK ở quán bar đoạt mạng 2 người

Cơ quan điều tra xác định Tài "Đen" là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh.

Năm 2005 (khi mới 15 tuổi), Tài đã sử dụng dao bấm đâm bị thương một người, sau đó bị xử phạt 2 năm tù.

Sau khi ra tù, Tài cùng đồng bọn sử dụng dao rựa, các hung khí nguy hiểm khác liên tiếp gây ra 5 vụ án cố ý gây thương tích khác trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ).

Tháng 2-2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù về địa phương, Tài không thay đổi nhận thức, không làm ăn lương thiện, mà tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn hoạt động phạm tội.

Mỗi lần gây án, Tài thường yêu cầu đồng phạm mặc quần áo dài, đi giày đen, đội mũ và che kín mặt để tránh bị nhận diện.

Một trong những vụ án nghiêm trọng nhất xảy ra tối 5-8-2018, khởi nguồn từ mâu thuẫn với nhóm người Hải Phòng vào thành phố Kon Tum (cũ) làm ăn.

Khi Tài "Đen" cùng đồng bọn đến quán bar Window tại địa chỉ 604 đường Nguyễn Huệ (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) chơi thì thấy nhóm người trên đang ở đây.

Thấy vậy, Tài đã chỉ đạo đàn em về nhà mình lấy hai khẩu súng AK, rồi cùng đồng bọn tấn công nhóm đối phương, làm hai người chết, hai người bị thương.

Chưa dừng lại, Tài "Đen" cùng đồng bọn di chuyển đến ba địa điểm là nơi ở của nhóm trên, tiếp tục dùng súng AK nổ súng, đập phá tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 8-8-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tổ chức điều tra. Đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Anh Tài về tội giết người để tổ chức truy bắt.

Đối với 11 nghi phạm là đồng phạm của Tài trong vụ án này đã bị truy tố, xét xử về các tội giết người; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm.

Công an dẫn giải Tài "Đen" đi thực nghiệm điều tra - Ảnh: C02

Trốn truy nã, Tài "Đen" tiếp tục gây án mạng, dùng súng CZ thanh toán đối thủ

Trong thời gian trốn truy nã về hành vi giết người trong vụ án xảy ra tại quán bar Window, Tài "Đen" đã lẩn trốn tại nhiều nơi như TP.HCM, Đắk Lắk, Gia Lai.

Ngày 1-5-2022, trong khi đang ngồi nói chuyện cùng một phụ nữ tại khu vực cầu Kroong (xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi) thì hai người đàn ông đi taxi dừng lại đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh, hai người này đến chỗ Tài và một phụ nữ đang ngồi để trêu ghẹo. Hậu quả 1 người chết, 1 người bị thương, Tài thì trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can nên ngày 5-5-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Trong thời gian trốn truy nã, với mục đích bảo kê, tổ chức sới bạc để lấy tiền tiêu xài, Tài chỉ đạo, bàn bạc với Lê Văn Ân và đồng phạm tìm phá sới bạc tại nhà L.D.Đ. và chém người tổ chức sới bạc tại đây.

Ngày 11-6-2022, Tài đã chuẩn bị ba mã tấu, hai xe máy hiệu Exiter, hai chai thủy tinh đựng xăng quấn giẻ, bốn bộ quần áo, bốn giày, khẩu trang và một khẩu súng CZ cùng năm viên đạn, đến nhà anh Đ. để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại đây, Tài "Đen" và các đồng phạm thay đồ ngụy trang, dùng dao tự chế, súng CZ để thực hiện hành vi giết người. Sau đó cả nhóm tẩu thoát, tiêu hủy vật chứng, che giấu tội phạm.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra vụ án nhưng không xác định được bị can nên tháng 10-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Tài tại hiện trường một vụ gây án - Ảnh: C02

Bảo kê tiếp viên, thu tiền nhóm mua bán ma túy

Không chỉ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, Tài còn chỉ đạo đàn em tranh giành địa bàn bảo kê các nữ tiếp viên rót bia tại quán karaoke, quán nhậu.

Trong tháng 2 và tháng 5-2023, nhóm này hai lần truy sát đối thủ để tranh quyền bảo kê trên đường Thi Sách, TP Kon Tum (cũ).

Tài "Đen" chỉ đạo Ân tổ chức đàn em đi đánh, chém nhóm đối thủ khiến ba người bị thương tích.

Muốn mở rộng địa bàn sang TP Pleiku (cũ), Tài tiếp tục chỉ đạo Lê Văn Ân cùng đàn em tìm chém một thanh niên đang quản lý các nữ tiếp viên, do người này không chịu nộp tiền bảo kê.

Ngoài bảo kê tiếp viên, Tài còn tìm cách thu tiền từ những người bị cho là có hoạt động mua bán ma túy.

Khi biết nhóm "Nghĩa lỳ" ở xã Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi) có hoạt động mua bán ma túy, Tài tìm cách bảo kê. Tối 29-6-2025, anh ta chuẩn bị quần áo dài, găng tay, súng K54 với 6 viên đạn và một khẩu súng ngắn tự chế. Hậu quả, 2 người bị thương tích.

Quá trình điều tra, do hết thời gian điều tra các vụ án trên nhưng không xác định được bị can nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Cuối năm 2023, nhóm Tài tiếp tục thu tiền bảo kê của các nữ tiếp viên rót bia tại quán karaoke, mức 80.000 đồng mỗi người một ca.

Ai không nộp tiền sẽ không được đi làm. Người đi làm mà không báo cho nhóm cũng bị đe dọa đánh đập. Cơ quan điều tra xác định hoạt động thu tiền bảo kê này diễn ra trên địa bàn TP Kon Tum (cũ) từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025.

Tài "Đen" chỉ điểm nơi tụ tập trước khi gây án vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 17-5-2024 tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) - Ảnh: C02

Tài "Đen" cầm AK bắn vào nhà, ép thợ xây mộ nộp 1,8 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, ngày 28-7-2023, nhóm Tài "Đen" và Ân đe dọa một người đàn ông tên A. làm nghề xây mộ tại phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi), buộc phải nộp 90 triệu đồng mỗi tháng để được làm ăn.

Sau khi nạn nhân A. đã đưa 45 triệu đồng, Tài vẫn tập hợp năm đàn em kéo đến đe dọa.

Cả nhóm mặc quần áo dài che kín người, mang dao, tuýp sắt, xà beng, đi xe Exciter đến nhà nạn nhân đập phá tài sản. Riêng Tài cầm AK bắn thẳng hai phát vào nhà rồi bỏ đi.

Lo sợ trước những lời đe dọa và hành vi bạo lực, từ tháng 10-2023 đến tháng 7-2025, ông A. phải đưa tiền đều đặn hằng tháng, tổng cộng 1,8 tỉ đồng.

Sau hàng loạt vụ giết người, cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản, Tài "Đen" cùng Ân tiếp tục thực hiện vụ cướp 1,85 tỉ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá của Vietcombank (thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), trước khi bị bắt giữ.

Đây là vụ án cuối cùng nhóm Tài thực hiện trước khi bị bắt, khép lại chuỗi hành vi phạm tội kéo dài nhiều năm.

Liên quan vụ cướp ngân hàng, cuối tháng 5 vừa qua, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Phạm Anh Tài tổng cộng 30 năm tù, Lê Văn Ân 26 năm tù về các tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng và rửa tiền.