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Vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Phường 'rút kinh nghiệm sâu sắc'

tác giả
TẤN LỰC
TẤN LỰC
TẤN LỰC

Liên quan vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) thông tin sẽ bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng và "nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc" sau vụ việc.

Vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Phường 'rút kinh nghiệm sâu sắc' - Ảnh 1.

Trụ sở UBND phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, trên đường Cần Vương - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 4-11, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) xác nhận thông tin phường đang triển khai quy trình rà soát, điều chỉnh phương án bố trí nhân sự đối với các hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên sau khi sắp xếp trường học. 

Phường cũng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan vụ việc.

Việc được thực hiện sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai có thông báo chỉ ra việc phường Quy Nhơn Nam điều động, bố trí 5 hiệu trưởng các trường trước sắp xếp làm giáo viên sau sắp xếp là sai hướng dẫn của UBND tỉnh.

Từ đó, sở đề nghị phường phải rà soát và bố trí chức danh phó hiệu trưởng cho những nhân sự này (trừ trường hợp có nguyện vọng thôi không giữ chức vụ).

Theo kết quả xác minh của sở đã nêu, có 5 hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên là sai so với hướng dẫn của UBND tỉnh, gồm bà H.T.H.T. - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng cũ, bà M.H.T.Q. - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cũ, bà C.T.H.N. - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cũ, ông N.A.V. - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cũ, và bà N.T.T.H - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây cũ.

Thực hiện đề nghị trên, UBND phường Quy Nhơn Nam đã mời 5 nhân sự làm việc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng. Qua làm việc, 4 người có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng, tiếp tục công tác giảng dạy cho đến lúc nghỉ hưu là bà H.T.H.T, C.T.H.N, ông N.A.V và bà N.T.T.H..

Với bà M.H.T.Q., do còn thời gian công tác dài tới 10 năm, bà có nguyện vọng được tiếp tục bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng (mới). Do đó, UBND phường Quy Nhơn Nam sẽ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo và thực hiện công tác bổ nhiệm Phó hiệu trưởng đối với bà Q. theo quy định.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

Liên quan vụ việc, UBND phường Quy Nhơn Nam và Phòng Văn hóa - Xã hội đã tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan khi để xảy ra hạn chế, thiếu sót trong công tác tham mưu, sắp xếp và bố trí viên chức quản lý, nhân viên kế toán trường học.

Sau khi kiểm điểm, UBND phường cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực giáo dục tại địa phương.

Vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Phường 'rút kinh nghiệm sâu sắc' - Ảnh 3.Vụ 2 hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Đề nghị bố trí làm phó hiệu trưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai kết luận 5 hiệu trưởng tại các trường ở phường Quy Nhơn Nam bị đưa xuống làm giáo viên sau sáp nhập là trái hướng dẫn của tỉnh. Đề nghị phường bố trí 3 người làm phó hiệu trưởng.

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TẤN LỰC
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    Chủ đề: bổ nhiệm hiệu phó Gia Lai bổ nhiệm hiệu trưởng sáp nhập trường sắp xếp trường học nhập trường học

    Dòng sự kiện: Sắp xếp trường học

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