Vụ hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Chủ tịch phường chia sẻ với các hiệu trưởng, đang xử lý vụ việc

Trường tiểu học Kim Đồng (cơ sở Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cũ), tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 26-10, bà Nguyễn Thị Bích Hoa, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, cho hay phường rất chia sẻ với tâm tư của các hiệu trưởng bị bố trí làm giáo viên sau đợt sáp nhập trường, và nói phường đang xử lý vụ việc.

Theo bà Hoa, UBND phường vừa mới nhận được thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về kết quả kiểm tra, xác minh việc bố trí hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán các trường học trên địa bàn phường.

Chủ tịch phường nói vừa trở về sau chuyến đi công tác nước ngoài. Đối với vụ việc này, lãnh đạo phường sẽ hệ thống lại các hồ sơ, tài liệu liên quan để cùng cơ quan tham mưu trực tiếp xử lý, giải quyết dứt điểm, khép lại vụ việc.

Dự kiến kết quả giải quyết vụ việc sẽ có trong vài ngày tới và phường sẽ thông báo kết quả cho UBND tỉnh và cơ quan báo chí ngay sau vụ việc.

Lãnh đạo phường thông tin cần phải tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ tài liệu. Đặc biệt là các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh và các nghị quyết, nghị định của Chính phủ liên quan bố trí cán bộ cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Theo bà Hoa, quá trình sắp xếp trường học, Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu qua Phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực rồi chuyển lên Ban Thường vụ họp, quyết định.

Thời gian qua, khối lượng công việc nhiều, nhưng thời gian sắp xếp lại gấp rút. Trong tư tưởng cán bộ không ai dám làm sai, nhưng có thể là do việc tham mưu áp dụng văn bản hướng dẫn từ các cấp chưa được đồng bộ.

Sắp tới, phường sẽ mời 3 hiệu trưởng cũ lên để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng. Chủ tịch phường nói rất chia sẻ với tâm tư các thầy cô giáo là hiệu trưởng cũ. Bởi các thầy cô phấn đấu nhiều năm mới đạt được vị trí đó, bây giờ đưa xuống làm giáo viên không khỏi có tâm tư.

5 hiệu trưởng bị đưa xuống giáo viên không đúng hướng dẫn của tỉnh Trước đó, như Tuổi Trẻ đã phản ánh, sau khi sáp nhập trường học tại phường Quy Nhơn Nam, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai nhận được đơn thư về việc điều động, bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó, nhân viên kế toán trường học. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo xác minh, kiểm tra. Theo kết quả xác minh của sở, có 5 hiệu trưởng bị đưa xuống làm giáo viên là sai so với công văn hướng dẫn của UBND tỉnh. Gồm có bà H.T.H.T., Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng cũ; bà M.H.T.Q., Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ cũ; bà C.T.H.N., hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung cũ; ông N.A.V., Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cũ; bà N.T.T.H, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây cũ. Việc bố trí các hiệu trưởng cũ không đúng theo hướng dẫn (làm phó hiệu trưởng), cũng kéo theo việc bố trí các hiệu phó mới sai hướng dẫn. Ngoài ra việc phường bố trí 2 nhân viên kết toán mỗi trường tại Trường tiểu học Kim Đồng mới và Trường tiểu học Ngô Mây mới cũng sai quy định của Chính phủ. Đến ngày 24-10, UBND phường đã ra quyết định điều chỉnh bố trí 1 nhân viên kế toán tại 2 trường học trên. Đồng thời, qua làm việc 2 trong số 5 hiệu trưởng cũ là bà H.T.H.T. và ông N.A.V. có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới, bố trí làm giáo viên. Từ kết quả trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát điều chỉnh phương án nhân sự và bố trí 3 hiệu trưởng các trường trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng sau sắp xếp. Bao gồm, bà: M.H.T.Q., bà C.T.H.N., bà N.T.T.H.. Ngoài ra, tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan vụ việc để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm. Đồng thời, yêu cầu thông tin phản hồi kết quả giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 31-10.